Mehrere Unfälle bei Starkregen im Allgäu - auch ein Kind verletzt

Auch im Allgäu hat das extreme Wetter Spuren hinterlassen: Mittwoch und Donnerstag kam es zu mehren Unfällen, teils mit Verletzten.

16.07.2021 | Stand: 12:58 Uhr

In Halblech ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 81-jährige Frau aus Halblech übersah vermutlich aufgrund des Starkregens ein Fahrzeug, das im Kreuzungsbereich wartete, berichtet die Polizei.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 81-Jährige, wie auch ihre 37-jährige Unfallgegnerin und deren achtjähriger Sohn leicht verletzt. Die Seniorin musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall auf der B19: Anzeige wegen Unfallflucht

Mittwochnacht fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 19 in Richtung Sonthofen. Zwischen den Anschlussstellen Immenstadt und Rauhenzell verlor er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Unfallursache war wohl die nicht angepasste Geschwindigkeit bei Starkregen.

Das Auto blieb fahrbereit. Der Unfallverursacher fuhr weg und meldete den Unfall erst etwa eineinhalb Stunden später, weshalb jetzt auch ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde. Der Schaden an Auto und Schutzplanke beträgt etwa 6.500 Euro. Der Unfallverursacher wurde nach seinen Angaben leicht verletzt, ging aber nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher gab an, dass mehrere Verkehrsteilnehmer angehalten hätten. Diese Personen oder auch sonstige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kempten unter der Telefonnummer (0831) 9909-2050 zu melden. (Den aktuellen Live-Ticker zur Hochwasserlage im Allgäu finden Sie hier.)

Autofahrer nach Unfall auf der A7 bei Oy-Mittelberg schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der A 7 in Richtung Füssen. Etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Oy-Mittelberg kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Kilometrierungstafel und zwei Schneezeichen, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Autofahrer wurde mit schweren, sein Beifahrer mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 20.000 EUR. Der sonstige Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Aufgrund der Erstmeldung war die FFW Waltenhofen mit 26 Mann im Einsatz. Zusammen mit der Autobahnmeisterei übernahm sie die Absicherung der Unfallstelle und die Reinigung der Fahrbahn.

Am Donnerstagvormittag wurde aufgrund des Regens die Kilometer-Beschränkung auf der A 7 zwischen dem Autobahndreieck Allgäu und der Ausfahrt Kempten überwacht. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Transporter um 62 Stundenkilometer zu schnell. Der Mann bekommt ein zweimonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße von knapp 900 Euro.

