40-Tonner hängt in Oberstaufen schräg auf der Straße - Bergung schwierig

Ein 40-Tonner ist bei Oberstaufen von einer Straße abgekommen. Nun hängt er schräg in einer Wiese fest. Die Bergung gestaltet sich schwierig. Wie es dazu kam.

11.05.2021 | Stand: 19:18 Uhr

Verfahren hat sich der Lenker eines 40-Tonners aus Polen am Dienstagnachmittag bei Oberstaufen. Laut Polizei war der 63-jährige Fahrer dann unversehens auf der viel zu schmalen Rainwaldstraße gelandet. Dort geriet der Mann, beim Versuch zu wenden, mit seinem Lkw aufs Bankett. Der Laster walzte einen Weidezaun nieder und rutschte dann in die angrenzende Wiese, wo er sich neigte und stecken blieb.

Unfall in Oberstaufen: Laster hängt schräg in der Wiese

Noch am Abend wurde versucht, den Lkw samt Anhänger zu bergen. Das Vorhaben gestaltet sich aber schwierig: Weil die Zugmaschine drohte, in der regennassen Wiese umzukippen, musste sie abgestützt werden. Dazu rückten 30 Mann der Feuerwehren von Oberstaufen und Thalkirchdorf an. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

