Mercedes-Fahrerin touchiert Auto an Ampel - Unfallflucht in Kempten

Bei einem Unfall in Kempten ist am Montagmittag ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Laut Polizei wollte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes vom Parkplatz einer Bank ausparken, als sie ein Auto touchierte, das an einer roten Ampel hielt.

Unfall mit Fahrerflucht in Kempten

Die Fahrerin flüchtete nach dem Unfall, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-2050 entgegen.