Unfallursache: Frau verwechselt Bremse und Gas

Eingeklemmtes Opfer ist nach Unfall in Kaufbeuren außer Lebensgefahr. Führerscheinstelle prüft, ob 84-jährige Verursacherin ihre Fahrerlaubnis abgeben muss.

05.06.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Inzwischen außer Lebensgefahr ist die 41-Jährige, die am Freitagvormittag in Kaufbeuren von einem Auto erfasst und zwischen dem Wagen sowie dem Schaufenster einer Apotheke eingeklemmt wurde. „Die Frau ist operiert worden und befindet sich noch in stationärer Behandlung“, sagte Polizeisprecherin Isabel Schreck. Sie machte am Montag auch nähere Angaben zur Unfallursache: „Ein Gutachter, der die Unfallstelle untersucht hat, schloss einen technischen Defekt am Fahrzeug aus. Daher spricht alles für menschliches Versagen.“ Konkret bedeute dies, dass die 84-jährige Fahrerin des Unfallwagens beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat.

In der Folge war das Auto in der Kaufbeurer Innenstadt über die Bordsteinkante und über eine fest im Boden verankerte Metallbank geschossen. Die Seniorin fuhr laut Polizei weiter auf den Gehweg und erfasste dort die 41-jährige Fußgängerin. Deren vierjähriges Kind wollte gerade einige Meter entfernt auf sein Fahrrad steigen und musste den Unfall mit ansehen, blieb zum Glück jedoch unverletzt. Die Großmutter nahm das kleine Mädchen in ihre Obhut; ein hinzugerufenes Kriseninterventionsteam kam daher nicht mehr zum Einsatz. Nachdem die zwischen Auto und Schaufenster eingeklemmte Frau von der Feuerwehr befreit worden war, kam sie mit mehreren Brüchen an Hüfte und Becken ins Krankenhaus.

Gegen die 84-Jährige, die bei dem Unfall einen Schock erlitt, leitete die Polizei ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Führerscheinstelle prüft zudem, ob der Seniorin die Fahrerlaubnis entzogen wird.