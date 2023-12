Wie läuft eine DNA-Reihenuntersuchung ab?

Im ungeklärten Mordfall an der Schülerin Sonja Hurler aus Kempten werden 300 Männer zur Speichelprobe aufgerufen. So laufen die Ermittlungen jetzt weiter.

05.12.2023 | Stand: 06:42 Uhr

Wie gehen die Ermittlungen im ungeklärten Mordfall an der Schülerin Sonja Hurler aus Kempten weiter? Die Tat geschah vor 42 Jahren. Wie berichtet, hat die Kriminalpolizei 300 Männer zur Speichelprobe aufgerufen, die damals im Umfeld des Fundorts der Leiche in der Nähe des Kemptener Stadtteils Thingers wohnten. Sie werden schriftlich zur freiwilligen Teilnahme an der Reihenuntersuchung gebeten. Bislang haben Dutzende Männer eine Probe abgegeben.

Abgleich der Speichelproben kann mehrere Wochen dauern

Dafür werden Termine bei der Kemptener Kripo vereinbart. Sollten die Männer mittlerweile etwa in einer weit enfernten Stadt leben, können die Proben – nach Absprache – auch auf dem dortigen Polizeirevier entnommen werden. „Im Ausland lebt keiner der angeschriebenen Männer“, stellt Polizeisprecher Holger Stabik klar.

Die Speichelproben werden am Institut für Rechtsmedizin des Uniklinikums Ulm mit den DNA-Spuren vom Tatort abgeglichen – und das Ergebnis den Ermittlern mitgeteilt. Das kann mitunter mehrere Wochen dauern. „Aktuelle Fälle haben dabei Vorrang“, sagt Stabik.

Was passiert, wenn jemand die Teilnahme an einer Reihenuntersuchung ablehnt?

Aufgrund neuer wissenschaftlicher Methoden war es zuletzt gelungen, neue Tatortspuren festzustellen. Die Ermittlungen wurden wieder aufgenommen und ein Beschluss zur Reihenuntersuchung vom Kemptener Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen. „Die Untersuchungsmethoden haben sich in den vergangenen Jahren phänomenal verändert“, sagt Thomas Jilg, Leiter der Spurensicherung bei der Kemptener Kripo.

Bei einem Kapitalverbrechen, wie einem Tötungsdelikt in einer Wohnung, könnten heute um die 1000 DNA-Spuren sichergestellt werden. „Die Spurensicherung führt oftmals zur entscheidenden Spur bei der Aufklärung“, sagt Jilg. Doch was passiert, wenn jemand die Teilnahme an einer Reihenuntersuchung ablehnt? Das ist klar im „Hinweis zur Einwilligung“ geregelt, der den Männern ebenfalls zugestellt wird.

„Für den Fall Ihrer Nichtteilnahme am Reihengentest darf dieser Umstand nicht als Begründung eines Tatverdachtes gegen Sie herangezogen oder als belastendes Beweisanzeigen gewertet werden“, ist darin formuliert.

Das passiert mit den Proben nach der Untersuchung

„Nach dem Abgleich mit der tatrelevanten DNA werden die Probe und ihre Daten vernichtet“, erläutert Stabik. „Eine Speicherung oder ein Abgleich mit anderen Fällen findet nicht statt.“ Schon einmal hatte es im Allgäu eine große Reihenuntersuchung gegeben. Im Zuge der Ermittlungen im sogenannten Ölfleckanschlag wurde 2012 bei über 1400 Männern ein freiwilliger DNA-Abgleich mit einer DNA-Spur an Flaschenverschlüssen durchgeführt.

Am 17. April 2011 hatte ein Unbekannter mit Altöl gefüllte Glasflaschen vermutlich aus einem fahrenden Auto auf die Straße geworfen und so einen tödlichen Motorradunfall zwischen Markt Rettenbach und Ottobeuren verursacht. Der Fall ist bis heute ungeklärt.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.