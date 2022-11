„Uns geht die Jugend aus“: Allgäuer Betriebe suchen händeringend nach Azubis

Allgäuer Betriebe suchen händerringend nach Azubis. Viele Jugendliche zieht es an weiterführende Schulen. Regionale Unterschiede gibt es im Handwerk.

Für Selina Ender war bei der Suche nach einem passenden Beruf schnell klar: Ein Bürojob soll es sein. Die 20-jährige fasste bei einem Praktikum während ihrer Zeit in der Fachoberschule den Entschluss, dass für sie nicht ein Studium, sondern eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Buchloer Firma Hörmann der richtige Weg ist. Ender ist mit ihrer Entscheidung, zunächst eine weiterbildende Schule zu besuchen, nicht allein. Sie steht damit für einen Trend im Ausbildungsmarkt, der weiterhin zu höheren Bildungsabschlüssen geht, sagte Maria Amtmann, Leiterin der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, bei einer Gesprächsrunde mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer (HWK) Schwaben.

Die Lage auf dem Allgäuer Ausbildungsmarkt ist schwierig. Denn Angebot und Nachfrage gehen weit auseinander: Zum Stichtag 30. September, sagte Amtmann, habe es fast doppelt so viele gemeldete Ausbildungsstellen wie Bewerber gegeben.

Dabei sei die Bereitschaft der Allgäuer Betriebe, überhaupt auszubilden, weiterhin sehr hoch. Das liege unter anderem daran, dass einige Firmen sich bereits jetzt auf den Renteneintritt der sogenannten Baby-Boomer vorbereiteten. „Viele Betriebe wissen nicht mehr, was sie noch tun können, um Bewerber zu bekommen“, sagte Wolfgang Haschner, Leiter des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung der IHK Schwaben. Häufig sei es so, dass sich Unternehmen bei jungen Menschen bewerben oder sich an die Ansprüche der jetzigen Generation anpassen, um Nachwuchs zu gewinnen.

Dazu gehören beispielsweise das Bereitstellen eines Mountainbikes, ein vom Arbeitgeber bezahlter Führerschein oder die kostenlose Nutzung des Spa-Bereichs eines Hotels für die Azubis, erklärte die Sprecherin der Arbeitsagentur, Monika Ambronn. Bei den Bewerbern um einen Ausbildungsplatz sieht es anders aus. Neben dem Trend zu höheren Bildungsabschlüssen sei zu beobachten, dass sie weiterhin unter den Nachwirkungen der Coronazeit litten, sagte Berufsberaterin Marie-Christine Lehr. Home-Schooling habe teilweise für eine unterschiedliche Entwicklung bei den Jugendlichen geführt. Die Folgen seien Bildungslücken.

Arbeitsmarkt im Allgäu: Allein die Handwerkskammer registriert 850 unbesetzte Ausbildungsstellen

Dazu gehöre auch, die Entscheidung über einen Beruf erst verzögert zu treffen. Hoch im Kurs bei jungen Menschen stehe nach wie vor die Ausbildung zur Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement, zur Verkäuferin oder auch zum Industriemechaniker, erläuterte Amtmann. Wie wichtig das Handwerk für den Ausbildungsmarkt ist, zeige derzeit vor allem die Energiekrise und ihre Folgen, sagte Anette Göllner, Leiterin der Berufsausbildung bei der schwäbischen Handwerkskammer. Nachwuchskräfte seien auch im Bereich der Erneuerbaren Energien wichtiger den je. Doch dieser Nachwuchs fehle: Aktuell habe die Handwerkskammer noch 850 unbesetzte Ausbildungsangebote registriert. Insgesamt sei der Markt etwa auf dem Vorjahresniveau: Ende September seien 3666 neue Ausbildungsverträge registriert worden. Im Jahr 2021 waren es 3797, verglich Göllner.

Bemerkt habe die HWK, dass es große regionale Unterschiede gebe: „Problemstadt ist für uns aktuell Kaufbeuren“, sagte Göllner. Gab es im Jahr 2020 noch 114 Ausbildungsverhältnisse in der Stadt, seien es im September 2022 nur noch 74. Die Gründe dafür seien bislang unklar. „Uns geht da teilweise die Jugend aus“, sagt sie. Ländliche Regionen hätten es oft leichter, Nachwuchs fürs Handwerk zu finden. Ein Plus bei den handwerklichen Ausbildungen gebe es aktuell allerdings nur im Landkreis Unterallgäu.

Beliebt seien im Handwerk fast unverändert zum Vorjahr die Berufe des Kraftfahrzeug-Mechatronikers, Elektronikers, Zimmerer und Schreiner. Und das auch bei Bewerbern mit Hochschulreife: „Fast 50 Prozent der Zimmerer-Auszubildenden haben Abitur“, sagt Göllner.

Anzahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Allgäu nach Ort und jeweilige Veränderung zum Vorjahresmonat.

Memmingen

Unterallgäu: 187 (+34,5%)

Stadt Kempten

Oberallgäu: 336 (+76,8%)

Kaufbeuren: 84 (+13,5%)

Ostallgäu: 225 (+1,8%)

Lindau: 143 (-7,7%)

Quelle: Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

