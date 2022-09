"Unsachgemäße Arbeit" ist die Ursache für den Hauseinsturz in Memmingen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Hausbesitzer. Unsachgemäße Bauarbeiten sollen den Einsturz in Memmingen mit einem Toten verursacht haben.

28.09.2022 | Stand: 10:20 Uhr

Der Einsturz eines Hauses am 29.April in Memmingen mit einem Toten hat für den Hausbesitzer ein juristisches Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Ermittlungen gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Grundlage dafür sei das Gutachten eines Bausachverständigen, sagt Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm. (Lesen Sie auch: Polizei steht vor einem Rätsel: Warum stürzte das Haus in Memmingen ein?)

"Unsachgemäße Arbeiten": Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Memminger

Demnach waren im wesentlichen zwei Dinge ursächlich für den Einsturz des Einfamilienhauses aus den 1930er Jahren, das laut Zeugen binnen weniger Sekunden in sich zusammen gestürzt war. Zum einen seien Grabungsarbeiten direkt rund um das Gebäude nicht sachgemäß durchgeführt worden. Laut Zeugen war dort ein 42-jähriger Bekannter des Hausbesitzers im Einsatz gewesen, der von den herabstürzenden Gebäudeteilen verschüttet und erschlagen wurde. Zum anderen sei die Statik des Gebäudes durch Regen und Reinigungsarbeiten quasi aufgeweicht gewesen und so ins Wanken geraten. Vom Haus blieb nur noch ein Schutthaufen.

Der Hausbesitzer sowie beteiligte Versicherungen bekommen nun die Akten und können dazu Stellung beziehen. In etwa einem Monat will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie Anklage gegen den Mann erhebt. Sollte es dazu kommen und der Mann vor Gericht verurteilt werden, droht ihm eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Gefängnis.

