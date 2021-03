Die Sparkasse Allgäu will sich auf Kempten konzentrieren. 110 Mitarbeiter aus Sonthofen und Marktoberdorf sollen wechseln. Das passiert mit der Hauptstelle.

17.03.2021 | Stand: 19:15 Uhr

Der Wandel in der Bankenlandschaft schreitet rasant voran; daran kommt auch die Sparkasse Allgäu nicht vorbei. Sie will interne Abteilungen auf Kempten konzentrieren. Es geht um 110 Mitarbeiter. Gut drei Viertel von ihnen werden aus Sonthofen abgezogen, der Rest aus Marktoberdorf. Zugleich will die Sparkasse unter anderem ihre Hauptstelle in Sonthofen verkaufen.