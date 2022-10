Was diese jungen Unterallgäuer an ihrem Handwerksberuf lieben

Handwerker sind gefragter denn je, doch Nachwuchs fehlt. Wir haben fünf Kammersieger, also die Besten Schwabens, gefragt, was sie an ihrem Beruf fasziniert.

18.10.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Das Handwerk hat es teils schwer, Nachwuchskräfte zu finden. Doch es gibt auch viele junge Menschen, die sich bewusst für eine solche Ausbildung entscheiden. Wir haben mit fünf von ihnen gesprochen, die kürzlich als die besten Nachwuchskräfte in Schwaben ausgezeichnet wurden - und sie haben uns verraten, was sie an ihrem Beruf so mögen.

Jonas Mattis, Zerspanungsmechaniker Fräsmaschinensysteme, bei Rampp Maschinenbau in Schöneberg

„Man will nicht gleich ins Büro sitzen als junger Kerl“, sagt Jonas Mattis und erzählt, wie toll es sich anfühlt, wenn von ihm gefertigte Bauteile verkauft werden – auch das Gesellenstück, mit dem er Kammersieger wurde. Das auf ein Hundertstel Millimeter genaue mechanische Bearbeiten von Metall hat ihn schon fasziniert, als er ein Schulpraktikum bei seinem heutigen Arbeitgeber machte.

„Es ist interessant, zu sehen, wie genau man arbeiten kann.“ Den Alltag in einer kleineren Firma schätzt er sehr, da jeder jeden kennt. Da hauptsächlich Einzelteile gefertigt werden, wird es nicht langweilig, denn „man macht nie das Gleiche“. Auch das Programmieren der CNC-Maschinen findet Jonas Mattis interessant. Wer genau arbeiten will und am Ende des Tages ein tolles Teil gefertigt haben will, sei genau richtig in diesem Beruf.

Das genaue Arbeiten schätzt Zerspanungsmechaniker Jonas Mattis. Bild: Kathrin Elser

Amelie Ketzler, Sattlerin Fachrichtung Fahrzeugsattlerei bei der Autosattlerei Fischer in Kirchheim

„Es ist einfach schön, wenn man sieht, was man am Tag gemacht hat“, erzählt Amelie Ketzler begeistert, „da bleibt man motiviert“. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zur Friseurin sattelte sie im wahrsten Sinne noch mal um und ist glücklich. Sie schätzt die Vielseitigkeit des Berufes, denn Nähen, Kleben, Beziehen, Polstern und auch mal Flexen gehören dazu.

Die Arbeit mit den unterschiedlichen Materialien wie Leder, Kunstleder, Stoff, Alcantara und ab und zu Holz und Metall gefällt ihr sehr gut. „Man sieht auch immer gleich die Fehler und kann daraus lernen“, sagt sie. Besonders interessant findet sie die Innenausstattung von Oldtimern neu zu gestalten. Ihr bisher spannendstes Projekt war die Erneuerung des Himmels eines Käfer Ovali Baujahr 1963, die sie allein fertig gestellt hat.

Amelie Ketzler sattelte um – im wahrsten Sinn des Wortes. Bild: Kathrin Elser

Lukas Nusser, Metallbauer Fachrichtung Metallgestaltung bei Heribert Nusser in Breitenbrunn

„Es muss nicht so genau sein, es geht darum, dass es am Ende gut aussieht“, sagt Lukas Nusser und zeigt voller Freude seinen selbstkonstruierten und geschmiedeten Tischgrill, mit dem er Kammersieger wurde. Schon als Kind haben ihn das Feuer und der Lufthammer in der Werkstatt seines Vaters, die von seinem Uropa gegründet wurde, fasziniert.

In Handarbeit „aus Stahl etwas rauszuschmieden, was vorher nicht so war“, sei einfach schön. Er kann hierbei von der Idee über die Umsetzung bis zur Montage kreativ und produktiv sein. Und wenn mal ein besonderes Werkzeug fehlt, schmiedet er es sich einfach selbst. Das Tolle an diesem Ausbildungsberuf sei auch, dass man drumherum viele Dinge lerne, die man im späteren Leben gebrauchen kann, zum Beispiel die Fugenabdichtung von Vordächern.

Metallbauer Lukas Nusser liebt es, kreativ zu sein. Bild: Kathrin Elser

Eva Isabell Frey, Schornsteinfegerin bei der Firma Franz Tiefenbacher in Pfaffenhausen

„Das Schönste an meinem Beruf ist eigentlich der Blick vom Dach aus“, sagt Eva Isabell Frey mit einem breiten Lächeln. Das „vom Dach kehren“ ist definitiv ihre Lieblingsaufgabe, schwindelfrei müsse man nur sein. Dass Hände, Arme oder auch mal das Gesicht rußig werden, stört sie nicht. „Man muss sich halt am Ende des Tages waschen.“ Die Themen Brandschutz und Sicherheit liegen ihr sehr am Herzen. Wie die meisten Kaminkehrer ist sie Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

An ihrem Arbeitsalltag schätzt sie besonders die große Abwechslung: „Jeden Tag gibt es neue Sachen, neue Kunden, das ist schon cool.“ Die Arbeit gefällt ihr so gut, dass sie plant, ihren Meister zu machen. „Die Chancen, mal sein eigener Chef zu werden, sind in diesem Beruf sehr gut“, sagt sie, auch das sei ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Schornsteinfegerin Eva Isabell Frey liebt den Blick über die Dächer. Bild: Kathrin Elser

Daniel Greiner, Feinwerkmechaniker bei der Firma Wanzl in Kirchheim

„Es ist toll, wenn man ein Teil produziert und es am Ende funktioniert, wie es soll“, sagt Daniel Greiner. Er entschied sich nach einem Praktikum bei Wanzl für eine breit angelegte Ausbildung. Das Schöne sei, dass die Bereiche Zerspanung, Reparatur und Instandhaltung, Maschinen-Neubau, Betriebsmittelbau und Musterbau durchlaufen werden und ihm offenstehen. Entschieden hat er sich aktuell für Zerspanung, da es ihn einfach fasziniert, wenn aus einem Rohteil und einer Zeichnung durch die Programmierung eines CNC-Programms am Ende ein millimetergenaues Teil produziert wird. „Jedes Teil ist eine Besonderheit“, sagt er und freut sich, dass vornehmlich Einzelteile gefertigt werden und er so Abwechslung hat. Und wenn er nach einiger Zeit die Abteilung wechseln möchte? Wäre dies mit seiner breit angelegten Ausbildung ohne Weiteres möglich.

Daniel Greiner ist gelernter Feinwerkmechaniker. Bild: Kathrin Elser

