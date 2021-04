Unterjocher hält Profi-Mountainbiker mit besonderen Methoden fit

Matthias Beck aus Unterjoch betreut seit vielen Jahren als Teamchef die Profi-Mountainbiker von „Maloja Pushbikers“. In den letzten Tagen schickte Beck ein Foto vom Trainingslager in Naturns in Südtirol. Rechts am Bildrand ist Reinhold Messners Schloss Juval am Eingang zum Schnalstal zu sehen.