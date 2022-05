Unterwegs bei den Fjällräven Classic: Von Mühen und Glück des langen Wanderns

300 Teilnehmer aus 20 Nationen waren drei Tage im Allgäu unterwegs, mit schweren Rucksäcken und Übernachtungen in Zelten. Warum das Kultcharakter hat.

29.05.2022 | Stand: 18:07 Uhr

In den Bergen abseits ausgewiesener Plätze zelten: Was in Bayern normalerweise verboten ist, war drei Tage lang in den Allgäuer Voralpen erlaubt. Dort fand mit knapp 300 Teilnehmern die Premiere des „Fjällräven-Classic-Germany“ statt. Vorbild waren ähnliche Mehrtageswanderungen unter anderem in den USA, Dänemark, Schweden und Korea, die unter Trekking-Freunden inzwischen Kultstatus genießen. Mehrere deutsche Regionen hatten sich als Austragungsort beworben, die Oberallgäuer erhielten den Zuschlag. Eine der goldenen Regeln: „Hinterlasse keine Spuren in der Natur.“ Selbstverständlich müsse jeglicher Abfall mitgenommen werden, fremder Müll an der Strecke könne gesammelt werden.

Da stehen sie vergangenen Donnerstagmorgen am Ufer des Kleinen Alpsees bei Immenstadt: knapp 300 Trekker mit etwa 15 Kilogramm schweren Rucksäcken auf dem Buckel. Die Strecke führt sie über 57 Kilometer und knapp 2500 Höhenmeter drei Tage lang durch die Berge, mit zwei Zelt-Übernachtungen auf ausgewiesenen Plätzen. Dabei sind Gäste aus Korea, den USA und ganz Europa.

Fjällräven Classic: Startplätze nach zwei Stunden vergeben

Wer schon einmal mit einem so schweren Rucksack auf dem Rücken gewandert ist, der weiß, wie stark ein solches Gewicht das Tempo drosselt und die Kräfte fordert. Entstanden sei die Idee für eine organisierte mehrtägige Wanderung nach den Erfolgen solcher Veranstaltungen in anderen Ländern, erläutert Philipp Kloeters, Mitarbeiter des schwedischen Outdoor-Herstellers Fjällräven: „Wir wollen eine gewissen Infrastruktur für Leute schaffen, die sich eine solche Mehrtagestour alleine nicht zutrauen.“

Vorbild ist die Tour über 100 Kilometer im schwedischen Lappland, die es seit vielen Jahren jeden Sommer gibt – mit 2000 und mehr Teilnehmern. Eigentlich war die Premiere des von der Allgäu GmbH unterstützten Events bereits für 2020 geplant, doch dann kam die Pandemie dazwischen. Für heuer sind laut Fjällräven alle 270 Startplätze (Ticketpreis: 185 Euro) bereits zwei Stunden nach Öffnung der Online-Anmeldung vergeben gewesen.

In Schweden mehr Teilnehmer, im Allgäu mehr Höhenmeter

Am Donnerstag hat es bereits der erste große Anstieg zum Naturfreundehaus in sich. Später geht es über den gesamten Prodel-Kamm und steil bergab zur Talstation der Hochgratbahn. Viele Teilnehmer sind Wiederholungstäter, waren schon bei Touren in Dänemark, Schweden oder den USA dabei. So wie Bettina Mühlbauer (35) und ihr Mann Rudi (37) aus Traunstein, die mit Rudis Eltern unterwegs sind. „In Schweden ist die Strecke natürlich viel einsamer und jeder kann zelten, wo er will“, schildert Bettina Mühlbauer. Dafür seien bei der Deutschland-Tour mehr Höhenmeter zu bewältigen,

Knut Meinhard (61) und seine zwei Jahre jüngere Frau Beate aus Maintal bei Frankfurt machen eine kurze Rast am Prodel-Kamm. „Wir gehen gerne wandern und im Zelt zu übernachten, das ist einfach ein Stück Freiheit“, sagt er. Eine Zeltstadt entsteht einige Stunden später an dem ausgewiesenen Übernachtungsplatz am Hochgrat.

20 Freiwillige nahezu rund um die Uhr im Einsatz

Im Ziel der Tour am Alpsee bei Immenstadt warten viel Applaus und Partystimmung auf die Wanderer, es gibt kleine Präsente, eine Medaille und den letzten von insgesamt zehn Kontrollstempeln im persönlichen „Trekking-Pass“. Blasen an den Füßen, Muskelkater und schwere Beine machten einigen schon auf der Strecke zu schaffen. Doch jetzt überwiegt das Glücksgefühl. Es gehe nicht um Geschwindigkeit, sondern ums Erlebnis, erklärt Carl Hård af Segerstad, Event-Chef des schwedischen Unternehmens. „Es ist eben etwas Besonderes, mehrere Tage am Stück zu wandern, zu zelten, alles selbst zu tragen und auf sich selbst gestellt zu sein.“

20 Freiwillige aus ganz Deutschland seien an den drei Tagen nahezu rund um die Uhr im Einsatz, berichtet Alfred Becker aus Immenstadt, der das Projekt im Oberallgäu federführend geplant hat. Ausnahmegenehmigungen waren notwendig, abgestimmt wurde die Veranstaltung zudem mit dem Naturpark Nagelfluhkette. Auf jeden Fall sei eine Wiederholung im kommenden Jahr geplant, sagt Allgäu-GmbH-Geschäftsführer Bernhard Joachim.

