"Es tut sich was": Immer mehr Unverpackt-Läden im Allgäu - Auch Feneberg bietet Stationen in Filialen an

Engagement im Kleinen kann große Wirkung entfalten. Turmhoch ist sie im Fall von Karolina Kreuzer und ihrem Mann Thomas, die vor vier Jahren in Durach (Oberallgäu) einen der ersten Unverpackt-Läden in der Region eröffneten. Über 21.000 Milchverpackungen, 78.000 Plastikbecher und 65.000 Verpackungsfolien haben ihre Kunden durch den Kauf von unverpackten Lebensmitteln seither eingespart. Auf diese Statistik, die sie akribisch für ihr „Milchlokal“ führen, sind die beiden stolz. „Sie zeigt, dass man mit viel Idealismus etwas erreichen kann. Auch wenn die Unverpackt-Idee noch eher eine Nische ist“, sagt Karolina Kreuzer. Dabei könne jeder Verbraucher mit seiner Entscheidung Druck auf die Hersteller ausüben und zu einer Veränderung beitragen. „Das ist für jeden und jede eine Chance fürs neue Jahr“, sagt sie.

Mittlerweile gibt es im Allgäu eine Reihe von Unverpackt-Läden, beispielsweise in Immenstadt, Bad Grönenbach, Kempten, Wangen, Kaufbeuren oder Memmingen. 480 sind es bundesweit, teilt der Verband der Unverpackt-Läden in Köln mit. Tendenz steigend: Allein 70 neue Läden seien in Bayern in Planung. „Anfangs entstanden sie in Großstädten. Oftmals in Verbindung mit der Fridays-for-Future-Bewegung. Inzwischen haben sie sich auch in vielen kleineren Städten oder Gemeinden etabliert“, sagt Verbandssprecherin Shabnam Beus. Die Idee, die alle eint: Das gesamte Sortiment – vom Salat bis zum Shampoo – wird frei von Verpackungen angeboten.

"Wer zu uns kommt, schmeißt später keine Lebensmittel weg"

Im „Milchlokal“, das in einer ehemaligen Sennerei entstand, gibt es die Milch beispielsweise ausschließlich in Flaschen. Joghurt aus der Kühltheke wird den Kunden in mitgebrachte Gefäße abgefüllt. Müsli, Kaffee und Nudeln kann man aus großen Behältern in eigene Gläser oder Boxen rieseln lassen. Bienenwachstücher ersetzen Frischhaltefolien. Die Preise sind zwar höher als im Discounter. Doch wer seinen Einkauf gut plane, könne dennoch Geld sparen, sagt Kreuzer: „Wer zu uns kommt, schmeißt später keine Lebensmittel weg.“

Zunehmend würden auch Hersteller und Lieferanten auf die Reduktion von Verpackung achten. „Es tut sich was“, lautet ihr Fazit. Das gilt auch beispielsweise für den vor zwei Jahren eröffneten Bio-Unverpackt-Laden „Marktplatz 4“ in Bad Grönenbach. „Er wird sehr gut angenommen. Von der jungen Mutter mit Kindern bis hin zum Senioren sind alle Altersschichten vertreten“, sagt Verkäuferin Johanna Krug. Besonders gefragt seien saisonales und regionales Obst und Gemüse.

Eine neue Idee sind laut Verbandssprecherin Beus mobile Unverpackt-Läden, die mit ihrem Sortiment auf Märkten vertreten sind. Für diese Variante hat sich Theresa Kummer alias „Tante Resi“ aus Kaufering entschieden. Die 32-Jährige bietet Unverpackt-Waren in einem gebrauchten Bäckermobil an, unter anderem in Waal (Ostallgäu). „Wenn der Kunde nicht zu mir kommen kann, komme ich eben zu ihm“, lautet ihr Motto.

Auch bei der Allgäuer Supermarktkette Feneberg ist „Unverpackt“ ein Thema: Im Vorjahr wurden entsprechende Stationen in Filialen in Erding und Kempten („Fenepark“) getestet. „Wir haben sehr gut Erfahrungen damit gemacht“, sagt Sprecherin Sonja Kehr. Seit Kurzem gebe es nun auch eine Unverpackt-Station in einer Feneberg-Filiale in Marktoberdorf (Bahnhofstraße). Eine weitere soll im Sommer in Isny eröffnet werden.

