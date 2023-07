Bis zu 133 km/h in der Region: Wie entstehen solch zerstörerische Orkanböhen?

Ein heftiges Unwetter ist am Dienstagabend über das Allgäu gefegt. Memmingen erlebte beinahe einen Orkan. Wieso enstand diese besonders heftige Gewitterfront?

12.07.2023 | Stand: 17:27 Uhr

So eine heftige Gewitterfront hat es im Allgäu schon lange nicht mehr gegeben: Am Dienstag und Mittwoch fegten Blitz, Donner und Platzregen über die Region und brachten einiges an Zerstörung mit sich. Vor allem die hohen Windgeschwindigkeiten waren außergewöhnlich, berichtet Joachim Schug. Er ist Chef-Meteorologe von Meteogroup und stammt ursprünglich aus Sonthofen (Oberallgäu).

Heftiges Unwetter: Windgeschwindigkeit in Memmingen vierthöchste im Land

In Memmingen zum Beispiel haben die Sturmböen die Windstufe 12 und somit den Status als Orkan nur "knapp verfehlt". 113 Kilometer die Stunde wurden hier gemessen - die höchste Geschwindigkeit im Allgäu und sogar das vierthöchste Tempo in ganz Deutschland. Woran liegt das?

Der Meteorologe hat eine Erklärung parat: Das Gebiet südlich von Memmingen, das sogenannte Obere Illertal liegt deutlich geschützter als das "Unterland". Auf das Unterallgäu trafen die Windböen dagegen ohne jegliche Hindernisse. In Augsburg, nordöstlich des Unterallgäus, lagen die Messungen laut Schug noch höher: Hier gab es Windböen mit 119 km/h. In Schongau sowie in Lindau und Friedrichshafen am Bodensee gab es mit 133 km/h sogar einen Orkan.

Wie entsteht ein Orkan - und wann ist es nur ein Sturm?

Ein Sturm wandelt sich laut Deutschem Wetterdienst zu einem Orkan, sobald der Wind eine Geschwindigkeit von 120 km/h übersteigt. Voraussetzung dafür sind extreme Temperaturen.

Das aktuelle Gewitter der Stufe 4 hatte daher beste Orkan-Voraussetzungen, erklärt Schug: "Aktuell sind Mittelmeer, Nordsee und Atlantik drei bis fünf Grad wärmer als üblich." Das bedeutet feuchteres und wärmeres Wetter für Europa. Regen und hohe Temperaturen: Das befeuerte das Unwetter zusätzlich. Es entstand laut Schug am Dienstagnachmittag über Frankreich und zog dann mit 60 bis 80 km/h über den Genfersee, sowie den Bodensee, nach Südbayern.

"Dank dem bisher heißesten Tag des Jahres am Dienstag hatte das Gewitter auf dem Weg nach Nordosten sehr viel energiereiche Luft aufzusammeln und verstärkte ich entsprechend", sagt der Meteorologe.

Meteorologe über anhaltende Gewitter: Keine "richtige" Abkühlung in Sicht

Diese extremen Wetter-Phänomene werden laut Schug aufgrund des Klimawandels zunehmen, unter anderem weil die Luft immer noch energiereicher wird - auch schon in naher Zukunft. Er und ein weiterer Experte liefern für das Allgäu eine Gewitter-Prognose für die restliche Woche.

Sturmtief Ronson hatte auch im Bodensee einen verheerenden Schaden angerichtet: Boote rissen sich los, mehrere sanken auf Grund.