Hagel und überflutete Unterführungen: Aktuelle Nachrichten und Bilder zum Unwetter im Allgäu

Heute am Donnerstag, 30.06.2022, hat es teils heftige Unwetter mit Hagel im Allgäu gegeben. Aktuelle News und Bilder vom Gewitter finden Sie hier.

30.06.2022 | Stand: 17:38 Uhr

Heute am Donnerstag (30.06.2022) hat es teils heftige Unwetter mit Hagel im Allgäu gegeben. Besonders stark hat es das Ostallgäu, das Oberallgäu und die Stadt Kempten getroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Nachmittag in diesen Bereichen vor "extremen" Gewittern der Stufe 4 von 4 gewarnt. Möglich seien Überflutungen, Hagel und Blitzschlag, so der DWD.

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Herabstürzende Äste, Dachziegel oder umherfliegende Gegenstände seien eine Gefahr. Auch Erdrutsche seien möglich, die Menschen sollten Fenster und Türen schließen und den Aufenthalt im Freien möglichst meiden.

Aktuelle Unwetterwarnungen für das Allgäu finden Sie hier.

Aktualisiert um 17.22 Uhr: Überflutete Überführungen in Immenstadt - Einsätze der Polizei

In Immenstadt im Oberallgäu wurden mehrere Unterführungen überflutet. Polizei und Feuerwehr sind mit mehreren Einsatzfahrzeugen unterwegs.

In Immenstadt im Oberallgäu wurden bei dem Unwetter heute mehrere Unterführungen überflutet. Bild: Benjamin Liss

Aktualisiert um 17 Uhr: Hagelschauer trifft Kempten

Nachdem sich die Lage in Füssen beruhigt hätte, ging ein Schauer mit Starkregen und Hagel über der Stadt Kempten nieder. Auch hier erreichten die Hagelkörner teils eine Größe von mehreren Zentimetern.

Aktualisiert um 16.40 Uhr: Fotos vom Hagel in Füssen

Am späten Nachmittag ging ein schwerer Hagelschauer unter anderem über Füssen nieder. Die Hagelkörner waren teils mehrere Zentimeter groß.

Teilweise so groß wie Golfbälle waren die Hagelkörner die heute über Füssen niedergangen sind. Das Foto schickte uns Leser Rainer Paulick. Bild: Rainer Paulick

