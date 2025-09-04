Icon Menü
Unwetter im Allgäu: Hagel, Überschwemmungen, Gewitter in Kaufbeuren, Memmingen,

Verkehrsbehinderungen

Starkregen und Hagel: Unwetter hinterlassen Spuren im Allgäu

Unwetter mit Starkregen, Gewitter und Hagel ziehen aktuell über das Allgäu und bringen Überschwemmungen, Hagel und Verkehrsbehinderungen mit sich.
    In Scheidegg (Landkreis Lindau) fielen Hagelkörner, so groß wie Zwei-Euro-Münzen
    In Scheidegg (Landkreis Lindau) fielen Hagelkörner, so groß wie Zwei-Euro-Münzen Foto: Davor Knappmeyed

    Die angekündigten Unwetter haben am Abend im Allgäu bereits für Einschränkungen gesorgt. Unter anderem liefen Unterführungen voll, es fielen Hagelkörner, so groß wie Zwei-Euro-Münzen, der Zugverkehr ist beeinträchtigt und in Memmingen musste ein Flugzeug umgeleitet werden.

    Zugverkehr durch Unwetter gestört

    Durch die Unwetter ist aktuell offenbar der Zugverkehr teilweise unterbrochen. „Wir stehen hier schon seit einer halben Stunde“, sagt ein Fahrgast, der auf Bahnsteig 1 im Kaufbeurer Bahnhof wartet. Der Zug Richtung Kempten und Lindau kann nicht weiterfahren - Fahrgäste berichten von einem Blitzeinschlag auf der Strecke, den es dem Vernehmen nach gegeben haben soll.

    Starkregen im Allgäu: Unterführungen geflutet

    Große Mengen an Regen sorgten unter anderem in Kaufbeuren auch dafür, dass mehrere Unterführungen überflutet wurden. Betroffen sind beispielsweise die Unterführung an der Bahnbrücke in der Augsburger Straße und die an der Füssener Straße. Aktuell gibt es dort kein sicheres Durchkommen. Auch in anderen Städten und Regionen kam es zu Überflutungen, wie in Weitnau und Sonthofen.

    In Kaufbeuren liefen mehrere Unterführungen voll, wie hier an der Augsburger Straße.
    In Kaufbeuren liefen mehrere Unterführungen voll, wie hier an der Augsburger Straße. Foto: Alexander Vucko

    Flugzeug von Memmingen nach Nürnberg umgeleitet

    Die heftigen Gewitter haben auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Aufgrund der Gewitter wurde ein Passagierflugzeug, das auf dem Weg von Faro nach Memmingen war, umgeleitet. Es landete stattdessen in Nürnberg.

    Bereits seit dem Vormittag galt für die Region eine „Vorabinformation Unwetter“ des Deutschen Wetterdienstes. Seit dem Abend warnte dieser dann konkret in allen Allgäuer Städten und Landkreisen vor „schweren Gewittern“ der Stufe 3 von 4. Was das genau bedeutet und welche Warnungen aktuell gelten, lesen Sie hier.

    In Weitnau (Oberallgäu) setzte der Starkregen ganze Straßen unter Wasser.
    In Weitnau (Oberallgäu) setzte der Starkregen ganze Straßen unter Wasser. Foto: Michael Breher

    Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

