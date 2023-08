Wetterdienst hebt Warnung vor schweren Gewittern am Abend auf

Über das Allgäu sind in den vergangenen Tagen Gewitter gezogen - am Sonntag soll es nun Dauerregen geben. Die Wtter-Warnungen im Überblick.

26.08.2023 | Stand: 20:19 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für große Teile des Allgäus seine Unwetterwarnungen vor starken Gewittern aufgehoben. Die Wetterexperten erwarten damit eine ruhigere Nacht als noch am Nachmittag, als es teils heftige Gewitter gab.

Gewitter im Allgäu am Samstag

Wie am Donnerstag und Freitag hatte es auch am Samstag im Allgäu gewittert. Ab dem späten Nachmittag waren Unwetter aus Südwest über die Region hinweggezogen. Ab Sonntag 0 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen im Allgäu. In Staulagen können Regenmengen bis 160 Liter pro Quadratmete erreicht werden.

Diese Unwetterwarnungen gelten aktuell in der Region:

für die Stadt Memmingen : Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr.

: Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr. für den Kreis Unterallgäu : Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr.

: Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr. für den Kreis Lindau : Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr.

: Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr. für den Kreis Oberallgäu : Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr.

: Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr. für die Stadt Kempten : Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr.

: Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr. für den Kreis Ostallgäu : Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr.

: Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr. für die Stadt Kaufbeuren : Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dientag 18 Uhr.

Kempten machte dabei seinem Namen als Blitz-Hauptstadt Deutschlands wieder einmal alle Ehre. Gut eine halbe Stunde lang war der Himmel über der Stadt von einem regelrechten Blitz-Feuerwerk erleuchtet. Kurzzeitig gab es dabei starken Regen und Sturmböen. Über Schäden war am Abend nichts bekannt.

Das ist eine "Vorabinformation Unwetter" des DWD

Bei Voraussagen des DWD handelt es sich um eine sogenannte "Vorabinformation Unwetter" Die Wetterexperten erkennen eine sehr gefährliche Wetterentwicklung. Allerdings sind Gebiet, Zeit und Intensität noch nicht sicher vorherzusagen. Die Info soll der rechtzeitigen Vorbereitung von Schutzmaßnahmen dienen.

Gewittervorhersage oftmals ungenau: DWD-Experte erklärt, woran das liegt

Immer wieder kommt es vor, dass der DWD vor einem Gewitter in einer bestimmten Region warnt. Doch schlussendlich kommen nur ein paar Tröpfchen vom Himmel. Dr. Guido Wolz vom DWD erklärt, warum es so schwer ist, genauere Vorhersagen zu treffen: "Auch mit unseren hochauflösenden Modellen können wir morgens um acht Uhr nicht sagen, dass es um 16 Uhr über Kempten kracht."

Gewitter, die sich gerade erst entwickeln, fallen meist noch durch das Raster. Das sei wie wenn man mit einem großmaschigen Fischernetz kleine Goldfische fangen wollte, sagt Wolz. Außerdem komme es auch oft genug vor, dass sich Gewitter innerhalb kürzester Zeit teilen, abschwächen oder auch verstärken.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren. Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen. Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten. Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

