Schwere Gewitter im Anmarsch aufs Allgäu

Der Wetterdienst hat eine Vorwarnung vor schweren Gewittern für Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und die Landkreise herausgegeben. Sturm und Hagel drohen heute.

11.07.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt vorab vor Unwettern und schweren Gewittern heute (11.7.2023) in weiten Teilen des Allgäus. Ab dem späten Nachmittag und am Abend entwickeln sich von Westen her teils schwere Gewitter, teilt der DWD mit.

Auch der Blick auf das Regenradar zeigt, dass nach der großen Hitze ab Nachmittag eine Gewitter-Front in Richtung Allgäu zieht.

Aktuell könnten laut Meteorologen schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer und heftiger Starkregen von bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten. Auch bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner seien möglich.

Wetter-Vorwarnung vor Sturm, Starkregen und Hagel im Allgäu

Bei besonders schweren Entwicklungen seien laut DWD vereinzelt und lokal begrenzt sogar Orkanböen bis zu 120 Stundenkilometern, extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter und Hagel um fünf Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen.

für Memmingen : Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr

: Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr für den Kreis Unterallgäu : Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr

: Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr für Kempten : Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr

: Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr für den Kreis Oberallgäu : Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr

: Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr für den Kreis Lindau : Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr

: Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr für Kaufbeuren : Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr

: Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr für den Kreis Ostallgäu: Vorwarnung vor schwerem Gewitter, von 17 Uhr bis 2 Uhr

In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.

DWD: Vorwarnungen fürs Allgäu nicht so präzise wie Unwetterwarnungen

Ob und mit welcher Intensität die Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen auftreten, könne anhand der Vorwarnung noch nicht präzise vorhergesagt werden. Der DWD weist darauf hin, dass Unwetter typischerweise sehr lokal auftreten und mit voller Intensität meist nur wenige Orte treffen.

Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses könnten daher erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.