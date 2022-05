Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern heute im Allgäu. Auch Starkregen und schwerer Hagel sind möglich.

23.05.2022 | Stand: 09:17 Uhr

Gewinner, Starkregen, schwerer Hagel: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch heute vor Unwetter in der Region. Heute Vormittag zieht von Westen her gebietsweise gewittriger Starkregen auf, so der DWD. 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sind dabei möglich, dazu Hagel und starke bis stürmische Böen.

Ab dem Nachmittag erwarten uns im Allgäu dann zum Teil schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, orkanartige Böen bis 110 km/h und Hagel bis zu vier Zentimeter Größe.