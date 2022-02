Bis zu einem Meter Neuschnee: DWD warnt vor starkem Schneefall und Sturmböen

Es schneit weiter: Auch am Dienstag gilt die Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst für das Allgäu. Es kommt zu starkem Schneefall und Sturmböen.

01.02.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 12:10 Uhr - Das Wetter im Allgäu hat es in sich: Seit Montag schneit es in weiten Teilen der Region teilweise stark. Nun hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) zusätzlich zur schneebedingten Unwetterwarnung auch eine Sturmwarnung für das Allgäu ausgesprochen.

In einer Mitteilung warnt der DWD vor Sturmböen der Stärke zwei (von vier) in allen Landkreisen und kreisfreien Städten des Allgäus ab Dienstagnachmittag. In diesem Zusammenhang machen die Meteorologen vom DWD besonders auf die Gefahr herabstürzender Gegenstände, wie zum Beispiel Äste aufmerksam. Die Sturmwarnung gilt bis Dienstagnacht.

Zudem wird in weiten Teilen der Region starker Schneefall erwartet, 30 bis 50 Zentimeter sind möglich. Oberhalb von 1000 Metern könne es laut DWD in Staulagen sogar bis zu einen Meter Neuschnee geben. Die Warnung gilt bis Dienstagabend.

Bis Mittwochmittag warnt der DWD zudem vor starken Schneeverwehungen oberhalb von 800 Metern.

Betroffen von den Warnungen sind:

Oberallgäu

Kempten

Ostallgäu

Kaufbeuren

Kreis Lindau

Unterallgäu

Memmingen

10 bis 100 Zentimeter Neuschnee

In den betroffenen Gebieten muss laut DWD mit länger andauerndem und ergiebigem Schneefall gerechnet werden. Je näher man an den Alpen liegt, umso mehr Schnee ist auch möglich: Bis zu einem Meter Neuschnee in Staulagen, bis 70 Zentimeter in Oberstdorf, bis 30 Zentimeter in Kempten, bis 20 Zentimeter in Kaufbeuren und bis 10 Zentimeter in Memmingen.

In Verbindung mit Sturmböen - Böen mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 85 km/h sind möglich - müsse mit starken Verwehungen gerechnet werden, so der DWD. Auf den Straßen im Allgäu könne es zudem sehr glatt werden. In den anderen Regionen ist mit leichtem Schneefall zu rechnen.

Schwierige Straßenverhältnisse in der Nacht - kein Chaos auf Allgäuer Straßen

Schnee und Glatteis haben bereits in der Nacht in ganz Bayern für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Einen Unfall gab es im Ostallgäu bei Baisweil. Das erwartete Verkehrschaos im Allgäu ist am Dienstagmorgen und am Vormittag ausgeblieben.

