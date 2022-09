DWD warnt am Wochenende vor Dauerregen und Schnee  im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Wochenende in Teilen des Allgäus vor Dauerregen und Schnee. Die aktuellen Unwetterwarnungen im Überblick.

17.09.2022 | Stand: 09:13 Uhr

Am Wochenende wird es ungemütlich im Allgäu. In der Stadt Kempten sowie den südlichen Teilen der Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Freitagabend vor Dauerregen. Die Meteorologen erwarten Niederschlagsmengen von 40 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen bis zu 50 Liter. Die Wetteraussichten für die nächsten sieben Tage finden Sie hier.

Ab Samstag warnt der DWD in Lagen ab 1500 Meter Höhe im Ober- und Ostallgäu vor leichtem Schneefall. Es werden zwischen zwei und zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. In Staulagen können Mengen von bis zu 25 Zentimeter erreicht werden. Zudem wird es glatt. Hier lesen Sie mehr zum ersten Schnee im Allgäu. Die Unwetterwarnungen im Überblick.

Das sind die aktuellen Unwetterwarnungen für das Allgäu

Stand: 17. September, 7.25 Uhr

Stadt Kempten: Warnung vor Dauerregen, bis Sonntag 12 Uhr

Warnung vor Dauerregen, bis Sonntag 12 Uhr Landkreis Oberallgäu: Warnung vor Dauerregen im südlichen Oberallgäu Warnung vor leichtem Schneefall in Lagen über 1500 Meter (zwischen zwei und zehn Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis zu 25 Zentimter), von Samstag bis Sonntag Warnung vor Sturmböen in Lagen oberhalb von 1500 Metern (Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometer pro Stunde), in exponierten Lagen Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde, bis Montag 8 Uhr

Stadt Kaufbeuren --

-- Landkreis Ostallgäu: Warnung vor Dauerregen im südlichen Ostallgäu, bis Sonntag 12 Uhr und Warnung vor leichtem Schneefall in Lagen über 1500 Meter (zwischen zwei und zehn Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis zu 25 Zentimter), von Samstag bis Sonntag

Warnung vor Dauerregen im südlichen Ostallgäu, bis Sonntag 12 Uhr und Warnung vor leichtem Schneefall in Lagen über 1500 Meter (zwischen zwei und zehn Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis zu 25 Zentimter), von Samstag bis Sonntag Stadt Memmingen --

-- Landkreis Unterallgäu: --

-- Landkreis Lindau Warnung vor Dauerregen im südlichen Landkreis, bis Sonntag 12 Uhr

Eine überschwemmte Straße nach Starkregen bei Wolfurt in der Nähe von Bregenz, Vorarlberg, Österreich. Bild: Davor Knappmeyer

Gewittervorhersage oftmals ungenau: DWD-Experte erklärt, woran das liegt

Immer wieder kommt es vor, dass der DWD vor einem Gewitter in einer bestimmten Region warnt. Doch schlussendlich kommen nur ein paar Tröpfchen vom Himmel. Dr. Guido Wolz vom DWD erklärt, warum es so schwer ist, genauere Vorhersagen zu treffen: "Auch mit unseren hochauflösenden Modellen können wir morgens um acht Uhr nicht sagen, dass es um 16 Uhr über Kempten kracht." Gewitter, die sich gerade erst entwickeln, fallen meist noch durch das Raster. Das sei wie wenn man mit einem großmaschigen Fischernetz kleine Goldfische fangen wollte, sagt Wolz. Außerdem komme es auch oft genug vor, dass sich Gewitter innerhalb kürzester Zeit teilen, abschwächen oder auch verstärken.

Somit sei eine zu 100 Prozent verlässliche Vorhersage unmöglich, sagt der Leiter der regionalen Wetterberatung des DWD in München. Die Warnungen vor schweren Unwettern wolle der DWD möglichst frühzeitig herausgeben, "damit noch Zeit bleibt, um darauf reagieren zu können". Und so komme es zwangsläufig immer wieder dazu, dass die Vorhersage nicht eintrifft und eine Region kein Gewitter erlebt, die vorab gewarnt wurde. "Wenn man diese ,Überwarnung' verhindern möchte, geht das nur, wenn die Vorwarnzeit gegen Null geht, was dann im Sinne einer Warnung wenig Nutzen hat", sagt Wolz.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren. Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen. Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten. Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Warnungen des DWD:

Vorabinformation Unwetter: Die Wetterexperten erkennen eine sehr gefährliche Wetterentwicklung. Allerdings sind Gebiet, Zeit und Intensität noch nicht sicher vorherzusagen. Die Info soll der rechtzeitigen Vorbereitung von Schutzmaßnahmen dienen.

Die Wetterexperten erkennen eine sehr gefährliche Wetterentwicklung. Allerdings sind Gebiet, Zeit und Intensität noch nicht sicher vorherzusagen. Die Info soll der rechtzeitigen Vorbereitung von Schutzmaßnahmen dienen. Hitze- oder UV-Warnung: Diese Warnung spricht der DWD aus, wenn in den kommenden Tagen hohe Temperaturen, eine hohe Luftfeuchtigkeit, eine geringe Windbewegung und eine intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung zu erwarten sind. Die UV-Intensität ist dann erhöht.

Mehrere Zentimeter groß waren die Hagelkörner, die am späten Nachmittag über Füssen niedergegangen sind. Dieses Foto schickte uns Leserin Heike Heel. Bild: Heike Heel

Die ausführliche Wettervorhersage für das Allgäu mit Unwetterwarnungen, Regenradar, UV-Index und Biowetter finden Sie hier.