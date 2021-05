Allgäuer Tourismusbranche kann zu Pfingsten noch nicht öffnen: "Halten nicht länger durch"

Weil die Inzidenzwerte noch zu hoch sind, können zu Pfingsten keine Urlauber ins Allgäu reisen. Allgäuer Hoteliers sind verzweifelt.

13.05.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Es klang so vielversprechend: Die Tourismusbranche in Bayern soll zu Pfingsten öffnen dürfen. Allerdings nur, wenn in den jeweiligen Kreisen und Städten die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, sieben Tage am Stück. Am darauffolgenden Tag würden die Öffnungsschritte dann möglich sein. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder Anfang Mai verkündet.

Inzidenzwerte zu hoch: Öffnungen zu Ferienbeginn nicht möglich

Am heutigen Donnerstag - Christi Himmelfahrt - sind die Inzidenzwerte also ausschlaggebend dafür, ob die Allgäuer Tourismusbranche zu Pfingsten ab Freitag, 21. Mai, öffnen darf. Der Blick auf die aktuellen RKI-Zahlen am Donnerstag löst bei Hoteliers, Ferienwohnungsvermietern und Campingplatz-Betreibern sicher keine Freude aus: Außer im Landkreis Lindau liegt die 7-Tage-Inzidenz in den anderen Allgäuer Kreisen und Städten über 100. Urlaub im Allgäu zum Beginn der Pfingstferien ist somit (erstmal) vom Tisch.

Allgäuer Hotels: "Wir können nicht mehr"

„Schlimmer geht es nicht mehr. Jetzt können die deutschen Urlauber – unsere Gäste - in fast ganz Europa Urlaub machen, nur bei uns nicht. Das halten wir moralisch, physisch und psychisch nicht mehr länger aus. Wir Familienbetriebe können jetzt nicht mehr! Jetzt muss die Politik in Berlin sofort handeln und die Bundesnotbremse für touristische Reisen im Inland aussetzen,“ fordert Dr. Anna-Maria Fäßler, Chefin der Sonnenalp und Beiratsvorsitzende der AllgäuTopHotels.

Die Allgäuer TopHotels haben eine Pressemitteilung mit einen "SOS" unter dem Titel: "Wir halten nicht länger durch und es reicht jetzt!" veröffentlicht. Sie fordern "umgehend eine inzidenzunabhängige Regelung vergleichbar mit den Nachbarländern". Und: Der Freistaat soll " für die wirtschaftliche Zukunft der ländlichen Gebiete kämpfen".

Hoffnung für Ostallgäu und Oberallgäu

Bundesweit sinken die Inzidenzwerte seit einiger Zeit: Im Landkreis Ostallgäu liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 115,5, im Oberallgäu bei 138,5 - die beiden Kreise dürfen zumindest hoffen, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen dort weiter zurückgeht, sodass Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen zumindest im Laufe der Pfingstferien öffnen können.

Im Kreis Lindau liegt die Inzidenz schön länger unter 100. Dort kann die Tourismusbranche zu Pfingsten starten. Auch Biergärten durften dort diese Woche schon öffnen.

Weitere Informationen folgen.

