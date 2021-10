Die Digitalisierung soll Allgäuer Tourismusbetrieben den Alltag erleichtern. Wie das Gastgeberforum Betriebe unterstützt und dem Fachkräftemangel entgegenwirkt.

21.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Wie kann die Digitalisierung den heimischen Gastronomie- und Hotellerie-Betrieben helfen? Antworten auf diese Frage will das inzwischen dritte „Gastgeberforum Allgäu“ liefern, das am 18. und 19. November in Fischen stattfindet.