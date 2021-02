Schluss mit Blechlawinen - Wie können Urlauber und Ausflügler im Allgäu künftig klug gelenkt werden?

Zu viele Ausflügler und Urlauber kommen mit dem Auto in die Region. Deshalb werden für ein "Mobilitätskonzept Allgäu" jetzt Ideen gesammelt.

25.02.2021 | Stand: 19:58 Uhr

Corona als Brandbeschleuniger: Beim Themenkomplex Overtourism, Tagestourismus und Besucherlenkung haben die Auswirkungen der Pandemie das Problem noch verschärft. Mehr Menschen kamen tageweise in die Region. Und als vergangenen Sommer hier wieder übernachtet werden durfte, erwachte die Tourismusbranche aus dem verordneten Dornröschenschlaf. Die Menschen strömten in die Berge, an die Allgäuer Seen, zu den Königsschlössern. Jetzt soll mit Hilfe des „Mobilitätskonzepts Allgäu“ die Besucherlenkung in der Region auf neue Beine gestellt werden. 200.000 Euro hat der Freistaat dafür bereitgestellt.