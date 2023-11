Ein Allgäuer zum Mieten für Urlauber?

Wie kann das Allgäu trotz des Klimawandels attraktiv für Touristen bleiben? Bei einem Forum wurde nun eine kuriose PR-Kampagne aus Finnland diskutiert.

08.11.2023 | Stand: 09:44 Uhr

In Zeiten des Klimawandels muss sich das Allgäu immer mehr zu einem Ganzjahresziel für Touristen entwickeln: So lautete der Tenor beim Ostallgäuer Tourismusforum, bei dem auch Zahlen zur Erwärmung in der Region diskutiert wurden.

So sei der Klimawandel mit 1,3 Grad im Mittel im Ostallgäu in den vergangenen Jahrzehnten bereits überdurchschnittlich stark und schnell vorangeschritten. Bis 2100 könnten demnach ähnliche klimatische Verhältnisse wie in Varese (Lombardei, Italien) vorherrschen, sagte Johannes Fischer, Klimaschutzbeauftragter des Landkreises.

Einen Allgäuer Mieten? Urlaub im Allgäu neu erdacht

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen diskutierten Experten in Füssen nun Perspektiven des Wintertourismus in der Region. Dabei stellte der österreichische Manager Martin Schobert auch eine skurrile Idee aus Finnland vor: „Rent a Finn – Miete einen Finnen.“ (Lesen Sie auch: Allgäu als beste Urlaubsregion ausgezeichnet)

Kuriose PR-Kampagne: So funktioniert "Rent a Finn"

Das Konzept ist einfach: Acht Freiwillige bieten an, ein paar Gewinner kostenlos zu sich nach Hause einzuladen, um ihnen ihre Lieblingsplätze vorzustellen. Die Tourismuskampagne gilt inzwischen als die erfolgreichste, die das Land je gesehen hat. „Auf uns abgewandelt hieße das dann wohl ,Rent a Allgäuer’, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Ob diese kuriose Idee tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Diskutiert wurde auch über Wildtier-Safaris im Alpenraum, Wintergrillplätze oder Plogging als Attraktion. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Laufsport und Müllsammeln.

Das Allgäu als Urlaubsregion

Auch im Herbst können Allgäu-Urlauber einiges unternehmen. Wandern geht freilich noch immer - nur in Höhenlagen muss man inzwischen aufpassen. Wer es lieber etwas gemächlich will, kann auf diesen Strecken wunderbar spazieren. Und auch bei schlechtem Wetter gibts einiges zu entdecken.

Wie die Vorschläge im Detail aussehen können, erfahren Sie hier.