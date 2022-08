In diesen Badeseen und Hotels im Allgäu sind Hunde erlaubt

Das Allgäu gilt als sehr hundefreundlich. Aber wohin genau dürfen Urlauber ihren Vierbeiner mitnehmen? Ein Überblick über hundefreundliche Seen und Hotels.

24.08.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Besonders für Menschen mit Haustieren ist die Frage, wohin der nächste Urlaub oder Ausflug gehen soll, nicht so einfach zu beantworten. Kommt mein Hund mit oder lasse ich ihn zuhause, bei Freunden oder in einer Pension? Diese Frage muss man sich bei uns im Allgäu nicht stellen. Mit einer großen Anzahl an hundefreundlichen Hotels, Ferienhäusern- und Wohnungen sowie Seen und Restaurants kann der Vierbeiner und beste Freund des Menschnes (fast) überall mitkommen.

Wo dürfen Hunde im Allgäu baden?

Aus Naturschutzgründen dürfen Hunde in einigen Seen im Allgäu nicht baden. Damit der nächste Ausflug mit dem Hund aber nicht ins Wasser fallen muss, haben wir hier die Allgäuer Seen aufgelistet, die von diesem Verbot ausgenommen sind:

Oberallgäu

Großer Alpsee in Immenstadt - Hunde an bestimmten Stellen erlaubt

Grüntensee bei Wertach

Rottachsee / Bisseroy See in Oy-Mittelberg

Niedersonthofener See in Waltenhofen

Öschlesee in Sulzberg

Sonthofener Baggersee

Siegelsee in Blaichach

Ostallgäu

Forggensee in Füssen - Hunde abseits von öffentlichen Badestellen erlaubt

Weißensee bei Füssen - Drei Badestellen für Hunde

Schwansee bei Füssen - Hunde an bestimmten Stellen erlaubt

Hopfensee

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Hundefreundliche Hotels im Allgäu

Auch in Hotels sind Hunde nicht immer willkommen. Hier ein Überblick über hundefreundliche Hotels und Unterkünfte im Allgäu.

Oberallgäu

Torghele's Wald & Fluh Hundehotel in Balderschwang

Hubertus Mountain Refugio Allgäu in Balderschwang

Das Bergesgrün in Oberstdorf

Hotel Kühberg in Oberstdorf

Landhaus Jörg in Rettenberg

Bergkristall in Oberstaufen

Ostallgäu

Hotel Bannwaldsee in Halblech

Landhaus Ohnesorg in Nesselwang

Weitblick Allgäu in Marktoberdorf

Hotel Ruchti in Füssen

Allgäu-Hotel-Elbsee in Aitrang

Unterallgäu

Hotel Falken in Memmingen

RiKu Hotel in Mindelheim

Hotel Allgäu Resort in Bad Grönenbach

Alpenhof Hotel und Ferienwohnung in Bad Wörishofen

Hotel-Gasthof Adler in Bad Wörishofen

Landkreis Lindau / Westallgäu

Lindenberger Hof in Lindenberg

Allgäu Meadow Ranch in Hergatz

Hotel Edita in Scheidegg

Landhotel Herzberger Garni in Scheidegg

Alpenloge Hotel in Scheidegg

Ferienwohnungen und -häuser sind für Hundebesitzer eine Alternative zu Hotels. Ein großer Vorteil ist hierbei, dass eine Unterkunft gezielt mit Garten gebucht werden kann. Anbieter bewerben solche Unterkünfte häufig als hundefreundlich. Wer sich nicht sicher ist, ob Hunde erlaubt sind, kann mit einem kurzen Anruf oder einer Mail beim Anbieter nachfragen.

Bußgelder: Was kostet es, wenn das Badeverbot für Hunde missachtet wird?

Wer das Badeverbot oder die Leinenpflicht missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld bestraft wird. Bei einem Verstoß gegen das Badeverbot für Hunde können die Halter mit 35 bis 1000 Euro rechnen. Auch ein Verstoß gegen die Leinenpflicht kann bis zu 50.000 Euro kosten.

Gibt es eine allgemeine Leinenpflicht im Allgäu?

Eine allgemeine Leinenpflicht gibt es in Bayern und im Allgäu nicht. Dennoch dürfen einzelne Gemeinden eine Leinenpflicht aussprechen. Es empfiehlt sich also, auf Beschilderungen in den Ortschaften und Plätzen zu achten.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.