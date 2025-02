Der Valentinstag rückt näher - diese Ausflüge im Allgäu eignen sich perfekt für Paare

Der Valentinstag 2025 rückt näher - und mit ihm die Frage, was Paare an diesem Tag unternehmen. Im Allgäu gibt es zahlreiche Möglichkeiten, romantische Stunden mit dem Partner oder der Partnerin zu erleben. Fünf Tipps aus unserer Redaktion.

„Komm, wir gehen essen“ - das mag vielleicht nicht die kreativste Idee sein, wenn es um ein Valentinstag-Date geht. Doch im Allgäu gibt es auch kulinarisch immer wieder Neues zu entdecken. Wer sich etwas Besonderes gönnen will, kann eines der Restaurants ausprobieren, die vom Guide Michelin oder dem Gault Millau ausgezeichnet wurden. Was die Sterne-Restaurants im Allgäu, am Bodensee und im Kleinwalsertal bieten - und was es kostet -, erfahren Sie hier.

Viele Restaurants und Hotels im Allgäu bieten am Valentinstag außerdem spezielle Menüs an. In vielen Lokalen sollte man sich aber beeilen, wenn man noch einen Tisch am 14.2.2025 bekommen möchte. Einige sind bereits seit Wochen ausgebucht.

Falls ein Besuch ins Restaurant nicht im Budget ist - wie wäre es mit einem gemeinsamen Koch-Abend? Wir haben für Sie ein Menü passend zum Valentinstag zusammengestellt.

Action zum Valentinstag: Nacht-Skifahren im Allgäu

Valentinstag fällt 2025 auf einen Freitag. Wer sich nicht extra frei nehmen möchte, ist also auf Unternehmungen angewiesen, die abends stattfinden. Paare, die es sportlich mögen, könnten sich für diesen Abend vornehmen, zum Nacht-Skifahren nach Nesselwang zu gehen. Hier ist die Piste täglich von 18 bis 21 Uhr geöffnet, auch freitags. Nach den Schwüngen auf der Piste bei Flutlicht kann man noch vor Ort gemütlich einkehren und miteinander anstoßen.

Auch im Skigebiet Thaler Höhe nahe Missen-Wilhams kann man freitags von 18 bis 21 Uhr bei Flutlicht Ski fahren. Vorab sollte man aber je nach Wetterlage auf der Website überprüfen, ob das Skigebiet geöffnet ist.

Alle, die nicht Skifahren können oder wollen, finden an den Stinesser Liften in Fischen eine Alternative: Hier kann man jeden Freitag - auch am Valentinstag - von 17.30 bis 20 Uhr Abendrodeln.

Romantischer Spaziergang im Allgäu, perfekt für den Valentinstag

Wer tagsüber Zeit hat und gerne draußen ist, kann einen romantischen Spaziergang machen - beispielsweise um den Schwansee. Der Spaziergang ist nicht allzu lang - etwa eine Stunde - bietet aber nicht nur den Blick auf den winterlichen See, der oft komplett zugefroren ist, sondern auch auf die nahegelegenen Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Eine genaue Beschreibung des Spaziergangs finden Sie hier.

Was könnte romantischer sein als eine Fahrt im Pferdeschlitten? Im Allgäu gibt es einige Anbieter, bei denen man Fahrten mit der Kutsche oder dem Pferdeschlitten buchen kann. Beispielsweise in:

Perfekt für Paare: Thermen im Allgäu

Auch ein Thermenbesuch eignet sich ideal für Paare. Im Allgäu findet man einige Bäder, in denen es Whirlpools, Saunen und weitere Entspannungsmöglichkeiten gibt. Eine komplette Übersicht aller Thermen und Freizeitbäder in der Region finden Sie hier.

Besonders entspannend ist ein Aufenthalt in der Therme, wenn man vorher an der frischen Luft war. Im Allgäu kann man an vielen Orten aktuell Winterwanderungen und Schneeschuhtouren unternehmen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Schneeschuhwanderung auf den Ornach-Gipfel? Oben lädt ein kleines Bänkchen Paare ein, gemeinsam die hervorragende Aussicht zu genießen. Die komplette Tourenbeschreibung gibt es hier.

Gipfel-Brotzeit statt Sterne-Restaurant - auch das kann schön sein: Damit bei der Winterwanderung auch wirklich alles stimmt, finden Sie hier Tipps, was sich für eine gute Gipfel-Brotzeit eignet.