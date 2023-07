Was ist los im Allgäu? Veranstaltungstipps zum Wochenende

Im Allgäu wird es an diesem Wochenende festlich: Tänzelfest, Bezirksmusikfeste, Stadtfeste und Konzerte stehen an. Sechs Veranstaltungstipps für die Region.

Das kommende Wochenende steht im Allgäu ganz im Zeichen des Kaufbeurer Tänzelfestes. Ab Donnerstag, 13. Juli verwandelt sich die frühere Reichsstadt dafür wieder in eine mittelalterliche Kulisse. Doch auch abseits des Tänzelfestes kann man in der Region einiges unternehmen. Dabei geht es oft musikalisch zu, wie bei einem der beiden Bezirksmusikfeste, dem Festival Kultur im Park oder der Eröffnung der Königswinkel Open-Airs. Die Veranstaltungstipps im Überblick:

Tänzelfest Kaufbeuren

Mit dem Tänzelfest startet am Donnerstag, 13. Juli, einer der jährlichen Veranstaltungs-Höhepunkte im Allgäu. Im vergangenen Jahr lockte alleine das Lagerleben rund 28.000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Auch in diesem Jahr ist beim zwölftägigen Tänzelfest wieder ein vielfältiges Programm geplant. Los geht es am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr mit der Eröffnungsfeier auf dem Tanzplatz - die Feier ist laut Veranstalter aber bereits ausgebucht (Stand 11. Juli 2023). Am Freitag, 14. Juli, und Samstag, 15. Juli, findet dann in der Kaufbeurer Altstadt das Lagerleben statt .

Am Sonntag, 16. Juli, und Montag, 17. Juli, folgen jeweils ab circa 14.15 Uhr die Festumzüge mit insgesamt 1850 mitwirkenden Kindern. Ab Samstag, 15. Juli, wird zusätzlich auch im Festzelt und Vergnügungspark auf dem Tänzelfestplatz ordentlich gefeiert. Das komplette Programm finden Sie auf der Website des Tänzelfestes. Wie auch im vergangenen Jahr, kostet ein Festabzeichen im Vorverkauf acht Euro und im Hauptverkauf zehn Euro.

Eros Ramazzotti eröffnet Königswinkel Open Airs in Füssen

Der bekannte italienische Pop-Sänger Eros Ramazzotti eröffnet am Sonntag, 16. Juli, mit einem Konzert die diesjährigen Königswinkel Open-Airs in Füssen. Der 59-jährige Sänger tritt als erster von insgesamt fünf Künstlerinnen und Künstlern in diesem Jahr im Barockgarten des Festspielhauses auf. Der Einlass für das Konzert am Sonntag beginnt um 17.30 Uhr. Um 19 Uhr tritt ein Support-Act auf, bevor dann um 20 Uhr der Italiener die Bühne betritt. Tickets kosten ab 75,50 Euro.

Open-Air-Bühne vor traumhafter Kulisse: Die Königswinkel Open Airs gehen im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein über die Bühne. Bild: Ralf Lienert

Bezirksmusikfeste in Hochgreut und Unterreitnau

Zwischen Donnerstag, 13. Juli, und Sonntag, 16. Juli, finden gleich zwei große Bezirksmusikfeste im Allgäu statt. In Hochgreut (Gemeinde Betzigau im Oberallgäu) geht es am Donnerstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr mit einem Sternmarsch los, gefolgt vom Gaudimassenchor und dem Stimmungskarusell. Höhepunkt des Wochenendes ist der Festzug am Sonntag, 16. Juli, um 13.30 Uhr.

Beim Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Landkreis Lindau im Westallgäu) erwarten die Veranstalter tausende Besucherinnen und Besucher sowie 39 Kapellen. Auch dieses Fest startet am Donnerstag, 16. Juli, mit einem Sternmarsch - hier geht es allerdings schon um 18.30 Uhr los. Der Festumzug in Unterreitnau startet am Sonntag, 16. Juli, um 13.45 Uhr.

Kultur im Park in Oberstdorf

Musikalisch wird es am Wochenende auch in Oberstdorf. Dort findet zum Abschluss des Oberstdorfer Kultursommers von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, das Festival Kultur im Park statt. Dabei treten täglich ab 18 Uhr Bands aus der Region im Kurpark Oberstdorf auf. Mit dabei sind unter anderem die Bands Bergluft, Django 3000 und Jamaram meets Jahcoustix. Ein Tagesticket kostet 15 Euro, ein Festivalticket für alle vier Tage 40 Euro. Kinder bis 16 Jahre dürfen das Festival nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen.

Stadt- und Kinderfest Lindenberg

Zum 40. Mal findet an diesem Wochenende das Stadt- und Kinderfest in Lindenberg statt. Eine Neuerung in diesem Jahr: Das Fest geht erstmalig über zwei Tage. Start ist am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr mit einem Standkonzert der Liebherr-Lindenberg-Big-Band und einem Feierabend-Hock in der Weinstraße. Am Samstag, 15. Juli, ist dann über den Tag verteilt ein vielfältiges Programm geplant, zu dem unter anderem ein Flohmarkt, ein Theater und viel Musik gehören.

Beim Stadt- und Kinderfest in Lindenberg gibt es unter anderem einen Flohmarkt und viel Musik. Bild: Adi Ballerstedt (Archiv)

Kunstmarkt in Füssen

Am Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli, findet in Füssen wieder ein Kunstmarkt statt. Im von-Freyberg-Park bieten Händlerinnen und Händler verschiedene Kunsthandwerker-Waren an. Der Markt hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Einen Überblick über verschiedene Märkte, die in diesem Jahr noch im Allgäu stattfinden, finden Sie hier.

Wer am Wochenende lieber raus in die Natur möchte, kann sich mit einem Ausflug zu einer der vielen Burgen im Allgäu oder Außerfern an der AZ-Sommeraktion beteiligen und dabei Preise im Wert von rund 6.000 Euro gewinnen.