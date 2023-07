Was ist los im Allgäu? Die Veranstaltungstipps zum Wochenende

Im Allgäu ist an diesem Wochenende wieder viel los: Fischertag, Beachvolleyball und der Tänzelfest-Endspurt stehen an. Fünf Veranstaltungstipps für die Region.

21.07.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Nachdem vergangenes Wochenende mit dem Kaufbeurer Tänzelfest eines der Veranstaltungshighlights im Allgäu los ging, folgt an kommendem Wochenende das nächste: Der Fischertag in Memmingen steht an. Doch auch daneben kann man in der Region von Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, einiges unternehmen. Dabei geht es oft musikalisch zu, wie beim Sommernachtstanz, aber auch sportlich ist an diesem Wochenende eine Menge geboten. Die Veranstaltungstipps im Überblick:

Fischertag Memmingen

BVV Beach Masters Kempten

Sommernachtstanz Untergermaringen

Bigbox Openair in Kempten

Tänzelfest Kaufbeuren

Fischertag in Memmingen

Der Fischertag in Memmingen gehört zu den absoluten Veranstaltungshighlights in der Stadt, aber auch im gesamten Allgäu. Das Fest ist entstanden aus einem mittelalterlichen Brauch, den damals als Kanalisation dienenden Bach alljährlich auszufischen, abzulassen und zu reinigen. Am Samstag, 22. Juli, ist es wieder so weit. Pünktlich um 8 Uhr jucken die Fischerinnen und Fischer in den Stadtbach und versuchen, die schwerste Forelle zu fangen. Beim anschließenden Krönungsfrühschoppen wird die Fischerin oder der Fischer mit dem schwersten Fisch zum neuen Fischerkönig gekrönt. Alle Informationen rund um den traditionsreichen Fischertag in Memmingen 2023 finden Sie hier.

Der Fischertag ist ein traditionelles Fest der Stadt Memmingen. Dabei wird unter knapp 1600 Fischern ein Fischerkönig ermittelt. Jährlich kommen zu dem Fest 30.000 bis 40.000 Menschen als Mitwirkende oder Zuschauer. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

BVV Beach Masters in Kempten

Am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli, kommt die Copacabana nach Kempten. 150 Tonnen Sand werden auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu aufgeschüttet und zu einem Beachvolleyballfeld gestaltet. Denn dort findet am Wochenende ein hochkarätiges Beachvolleyball-Turnier statt. Namhafte Teams treten an, um wichtige Punkte für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand zu sammeln. Bereits am Freitag geht es ab 14 Uhr auf dem Center Court am Forum mit dem Jugendfinale los. Um 17 Uhr folgt der WJ Charity Beach Cup. Am Samstag startet der Hauptwettkampf - die BVV Beach Masters. Bereits ab 9 Uhr geht es in der Vorrunde los, die allerdings auf den Beachvolleyballanlagen des TV Kempten im Aybühlweg ausgetragen wird. Ab 18 Uhr geht es vor dem Forum im Viertelfinale zur Sache. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit dem Damen-Halbfinale weiter. Anschließend ab 13 Uhr das Herren-Halbfinale. Das Finale ist für 15 Uhr angesetzt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu geht es am Wochenende wieder hoch her: Beim Beachvolleyball Masters. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Sommernachtstanz in Untergermaringen

Am Samstag, 22. Juli, heißt es in Untergermaringen wieder: Hinauf auf den Georgiberg. Dort findet der traditionelle Sommernachtstanz der Nachtschwärmer statt. Tausende Besucher strömen jährlich auf den historisch bedeutsamen Hügel. Denn dort steigt auch in diesem Jahr wieder eine große Open-Air-Party. Für Musik sorgen "The Mercuries". Los geht es um 20 Uhr, bis 22 Uhr gibt es "Geiß Happy Hour". Falls die Witterung einen Strich durch die Rechnung macht, ist bereits der 29. Juli 2023 als Ausweichtermin vorgesehen. Weitere Infos gibt es hier.

Beim Sommernachtstanz in Untergermaringen werden jährlich tausende Besucher erwartet. Bild: Harald Langer (Archiv)

Bigbox Openair in Kempten

Erstmals veranstaltet die Bigbox Allgäu auf der Freifläche vor der benachbarten Allgäuhalle ein Openair-Konzert. Die Schweizer Band "Stubete Gäng" - immerhin die meistgebuchte Band im Land der Eidgenossen - gibt dort ihre neuinterpretierte Volksmusik zum Besten. Unterstützung erhalten die Musiker von der Stadtkapelle Kempten, die als Support der Stubete Gäng auftreten. Einlass ist am Samstag ab 18.30 Uhr. Gegen 19.20 Uhr beginnt das Spektakel mit der Stadtkapelle, bevor ab etwa 20.30 Uhr die Stubete Gäng loslegt. Etwa 1200 Besucher werden am Samstagabend erwartet. Noch gibt es Tickets zu kaufen.

Tänzelfest Kaufbeuren

Mit dem Tänzelfest startete bereits am Donnerstag, 13. Juli, einer der jährlichen Veranstaltungs-Höhepunkte im Allgäu. Bis einschließlich Montag, 24. Juli, halten die Feierlichkeiten in Kaufbeuren noch an. So ist täglich weiterhin der Vergnügungspark auf dem Tänzelfestplatz geöffnet. Am Freitag, 21. Juli, steigt ab 19 Uhr im Festzelt am Tänzelfestplatz eine Party mit der Band "GetThat!". Am Samstag, 22. Juli, steht ab 10 Uhr mit "Games for YOUth" ein großes Spielefest für alle Kinder und Familien auf dem Programm. Der Stadtjugendring hat gemeinsam mit dem Tänzelfestverein verschiedene Spielstationen im Jordanpark aufgebaut, die es zu erkunden gilt. Ab 14 Uhr kommen Sport- und vorallem Box-Fans auf ihre Kosten: Im Festzelt findet ein internationaler Box-Vergleichskampf des BC Kaufbeuren statt. Der Eintritt ist frei. Abends gibt es erneut ab 19 Uhr Musik im Zelt, mit der "Radler-Band - jung, frech, spritzig".

Am Sonntag wird vormittags ab 9.30 Uhr das 8. Tänzelfest-Schafkopfturnier ausgetragen. Die Stadtkapelle Kaufbeuren sorgt ab 18 Uhr für Stimmung im Zelt und gegen 20.45 Uhr gibt es vor dem Rathaus den Zapfenstreich der Ehemaligen der Tänzelfest-Knabenkapelle. Um 22 Uhr gibt es ein großes Brilliantfeuerwerk über Kaufbeuren zu bestaunen. Zum Endspurt am Montag, 24. Juli, ist ab 14 Uhr Kinder- und Familiennachmittag im Festzelt. Um 15 Uhr tritt Kasperle, gespielt vom Puppenspielverein Kaufbeuren, im Festzelt auf. Abends ist ab 19 Uhr erneut aber ein letztes Mal Stimmung und Musik im Zelt - diesmal mit "Allgäu Power". Das komplette Programm finden Sie auf der Website des Tänzelfestes. Wie auch im vergangenen Jahr, kostet ein Festabzeichen im Vorverkauf acht Euro und im Hauptverkauf zehn Euro.