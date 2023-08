Diese Veranstaltungen sind am zweiten Ferien-Wochenende im Allgäu

Von wegen Sommerloch: Auch am kommenden Wochenende ist im Allgäu wieder viel los. Hier kommen die Veranstaltungstipps unserer Redaktion.

03.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Sommerferien in Bayern sind bereits eine Woche alt. Damit nicht schon Langeweile aufkommt, gibt es hier zahlreiche Tipps für verschiedenste Veranstaltungen, die am Wochenende vom 4. bis 6. August im Allgäu anstehen. Von Sommerfesten, über Kultur bis hin zu Jahrmärkten - am Wochenende ist für jeden etwas geboten. Bleibt einzig zu hoffen, dass das Wetter mitspielt - wie das wird, lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau. Die Veranstaltungstipps im Allgäu im Überblick:

Burgfest der Musikkapelle Eckarts

Im Immenstädter Ortsteil Eckarts geht es seit Mittwoch, 2. August, rund. Bis einschließlich Sonntag, 6. August, richtet die örtliche Musikkapelle dort das Burgfest aus. Und dabei geht es nicht wie der Name vermuten lässt um Ritterspiele, Gaukler und Feuerspucker. Hier steht Stimmung, Spaß und ganz viel Musik auf dem Programm.

Das Fest findet nur alle fünf Jahre statt. Die Veranstalter verwandeln dabei das Areal der Burgruine Werdenstein in einen feierlichen Ort. Essensstände, Bars, eine Bühne und eine Tanzfläche werden aufgebaut. Abends ist das Gelände in stimmungsvolles Licht gehüllt.

(Lesen Sie hier unsere Veranstaltungsübersicht für den Monat August im Allgäu.)

Altstadt-Sommerfestival in Leutkirch

Im Westallgäuer Leutkirch findet ab Mittwoch, 2. August, bis einschließlich Sonntag, 13. August, das Altstadt-Sommerfestival statt. In der gesamten Altstadt ist dabei täglich ein vielfältiges Programm geboten. Von Konzerten über Kinderprogramm bis hin zu Sport-Events kommt jeder auf seine Kosten. Alle Infos zum Programm finden Sie hier.

Am Freitag, 4. August, ist die "große K4-Nacht" - die Kunst-, Kultur-, Kommerz- und Kneipennacht. Die Läden haben abends geöffnet, viele Künstler und Live-Bands geben ihr Können zum Besten. Maler und Bildhauer zeigen ihre Werke und lassen sich über die Schulter schauen. Los geht es ab 19 Uhr. Um 23.15 Uhr gibt es ein großes Feuerwerk über der Altstadt, das den Abend beschließt.

75 Jahre D'Dörfler Bolsterlang - Trachtenfest

Der Heimat- und Trachtenverein D'Dörfler in Bolsterlang wird 75 Jahre alt. Das Jubiläum feiert der Verein mit einem großen Trachtenfest. Viele Trachtenvereine aus dem südlichen Oberallgäu kommen zusammen und präsentieren beim großen Trachtenumzug ihre Tracht.

Beim Wertungsplatteln stellen die Trachtler ihr Können unter Beweis. Für Stimmung sorgt unter anderem die Musikkapelle Bolsterlang. Los geht es ab 18 Uhr mit dem Einmarsch und dem Fassanstich. Bis 20 Uhr spielt das "SBS Qintett", dann folgt das Wertungsplatteln. Im Anschluss heizt das Quintett nochmals ordentlich ein.

19. Wangener Kulturnacht

Hier kommen Kulturfreundinnen und -freunde auf ihre Kosten. Lokale und regionale Künstlerinnen und Künstler präsentieren am Freitag, 4. August, in der Innenstadt von Wangen verteilt etwa 40 Einzelveranstaltungen: Musik, Theater, Literatur, Tanz und Kunst. Eröffnung der Veranstaltung ist um 19 Uhr auf dem Wangener Marktplatz.

Dort gibt es auch den gesamten Abend über Speisen aus der Toskana. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Sollte das Wetter nicht mitspielen, finden die Open-Air-Auftritte in geschlossenen Räumen statt. Weitere Infos finden Sie hier.

36. Marktfest Nesselwang

In Nesselwang steigt am Samstag, 5. August, ein klassischer Jahrmarkt. Die Stände auf dem Parkplatz der Alpspitzhalle öffnen um 13 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Foyer der Alpspitzhalle. Um 16 Uhr folgt der Bieranstich durch den Ersten Bürgermeister Pirmin Joas. Die Harmoniemusik Nesselwang sorgt für Stimmung.

Rund um die Halle und im Schulhof sind Essens- und Getränkestände aufgestellt. Ab 19 Uhr spielt die Partyband "Allgäuwild - Musik von Lack bis Leder" auf der Außenbühne. Der Eintritt ist frei.

Picknick in Weiß in Oberstaufen

Besonders gesellig wird es beim Picknick in Weiß in Oberstaufen. Am Sonntag, 6. August, treffen sich im Oberstaufen Park sowohl Einheimische als auch Gäste zu einem gemeinsamen Picknick - gekleidet in Weiß. Eine große, lange Tafel lädt ein, zusammen zu essen, zu trinken und sich zu unterhalten.

Der Eintritt zum Picknick in Weiß, dessen Vorlage das französische Diner en Blanc ist, ist gratis. Los geht es um 18 Uhr mit dem Eintreffen der Teilnehmer, dem Auspacken der mitgebrachten Speisen und mit Musik. Die kommt von Leonie Leuchtenmüller mit Begleitung am E-Piano durch Andreas Schütz und Magnus Dauner am Schlagzeug.

