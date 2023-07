Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

An diesem Wochenende kann man im Allgäu feiern, der Umwelt helfen, einen Festumzug besuchen und vieles mehr. Das sind die Veranstaltungstipps der Redaktion.

04.07.2023 | Stand: 16:38 Uhr

Egal, ob man am Wochenende gerne feiern, sich für die Umwelt engagieren, spannende Menschen treffen oder ganz entspannt meditieren möchte: Im Allgäu kann man an diesem Wochenende (7. bis 9. Juli) all diese Dinge tun. Vom Stadtfest in Kempten über die Clean Up Days bis zum Yoga und Musik Festival in Füssen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Veranstaltungstipps im Überblick:

Stadtfest Kempten

Allgäuer Clean Up Days

Kinder und Heimatfest in Isny

Mitmach-Aktion bei der Memminger Meile

Yoga und Musik Festival in Füssen

Markt der Möglichkeiten in Oberstaufen

Stadtfest in Kempten

Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, steigt in Kempten das jährliche Stadtfest. In der gesamten Stadt und auf mehreren Bühnen findet dafür ein abwechslungsreiches Programm statt. Los geht es am Freitag um 19 Uhr auf dem Rathausplatz mit einer feierlichen Eröffnung, doch bereits ab 18 Uhr heizt DJ Shure am Turm auf dem Residenzplatz den Zuschauerinnen und Zuschauern ein. Beim Stadtfest treten aber nicht nur Musiker und Bands auf, sondern über das ganze Wochenende verteilt auch Kemptener Tanzgruppen und Vereine. Beteiligt sind außerdem verschiedene Unternehmen und Einzelhändler, die unterschiedliche (Mitmach-)Aktionen anbieten. Für das leibliche Wohl sorgen eine Vielzahl von Kemptener Gastronomen.

Allgäuer Clean Up Days

Am Freitag, 7. Juli, beginnen im Allgäu wieder die Clean Up Days - bereits zum fünften Mal in der Region. Im Rahmen der Aktion treffen sich Freiwillige an verschiedenen Orten im Allgäu und sammeln eine Woche lang Müll, der in der Natur gelandet ist. Um mitmachen zu können, muss man sich online beim Veranstalter Patron e. V. registrieren und die Route angeben, auf der man sammeln möchte. Am Tag selbst können Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dann ein sogenanntes "Clean Up Kit" an einer von 40 Abholstationen im Allgäu abholen und den Müll nach der Sammelaktion an einer der Sammelstellen abgeben. Die Clean Up Days 2023 dauern bis zum 16. Juli.

Kinder- und Heimatfest in Isny

In Isny wird an diesem Wochenende zwischen Freitag, 7. Juli, und Montag, 10. Juli, das Kinder- und Heimatfest gefeiert. Dafür ist ein buntes Programm mit Musik, einem Fußballturnier, Kinderdisco, Party für Erwachsene und vielem mehr geplant. Höhepunkt ist der Festzug am Sonntag um 14 Uhr mit über 1500 Mitwirkenden. Das Fest beginnt am Freitag, 7. Juli, um 17.30 Uhr mit einem Eröffnungsabend inklusive Bieranstich, Party und Weinzelt. Begleitet wird das Kinder- und Heimatfest von einem großen Festzelt und einem Vergnügungspark.

Mitmach-Aktion bei der Memminger Meile

Auch an diesem Wochenende findet noch die Memminger Meile statt und bietet verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Neu in diesem Jahr ist die Mitmach-Aktion "mmopen", die am Sonntag, 9. Juli, ab 14 Uhr in ganz Memmingen stattfindet. Die Idee ist, einen "Tag der offenen Tür für alle" zu schaffen. Interessierte können sich dafür als Gastgeber online anmelden, um dann am Sonntag mit Gästen ins Gespräch zu kommen. So soll ein Tag der Begegnungen unter Memmingerinnen und Memmingern entstehen.

Neben dieser Aktion finden im Rahmen der Memminger Meile an diesem Wochenende außerdem noch eine Lesung mit Musik mit Franziska Wanninger und Florian Burgmayr, ein Konzert mit Party im mood club sowie ein Konzert in der Martinskirche statt. Das gesamte Restprogramm der Meile, die noch bis zum 13. Juli läuft, finden Sie hier.

Yoga und Musik Festival in Füssen

Unter dem Titel "Om am See" findet von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, am und im Festspielhaus Füssen zum zweiten Mal das Yoga und Musik Festival statt. Dabei können Besucherinnen und Besucher beispielsweise verschiedene Yoga-Kurse besuchen - unter anderem auch auf sogenannten SUP-Boards auf dem Forggensee - sich massieren lassen oder sich ein Tattoo stechen lassen. Zusätzlich gibt es eine Bühne, auf der verschiedene Künstler auftreten. Ein Ticket für das gesamte Wochenende kostet 249 Euro. In der Nähe des Geländes können Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Zeltplatz übernachten.

Yoga und Blasmusik passt zusammen: LaBrassBanda um Stefan Dettl haben das im Füssener Festspielhaus beim Yoga und Musik Festival 2020 gezeigt. Bild: Matthias Becker

Markt der Möglichkeiten in Oberstaufen

In Oberstaufen findet am Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 17 Uhr der "Markt der Möglichkeiten" statt, bei dem vor allem Themen wie Nachhaltigkeit, Recycling und Wiederverwertung im Vordergrund stehen. Mit dabei sind unter anderem der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten, Foodsharing e.V. und Ehrenamtliche der Repair-Cafés in Lindenberg und Sonthofen. Zwischen 14 und 15 Uhr sowie von 16 bis 17 Uhr gibt es außerdem Live-Musik vom Duo des Wunschkabinetts. Der Markt findet im Oberstaufen PARK statt.

