Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Party, Bergrennen und viele Märkte: Das ist am Wochenende im Allgäu geboten. Die Übersicht gibt es in unseren Veranstaltungstipps.

11.10.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Der Oktober ist die Zeit der Herbstmärkte und Jahrmärkte im Allgäu. An diesem Wochenende vom 13. bis 15. Oktober finden in der Region wieder einige davon statt. Aber es ist auch noch mehr geboten, was man an dem wechselhaften Wochenende unternehmen kann. Wie das Wetter im Allgäu am Wochenende mitspielt, erfahren Sie hier. Die Veranstaltungen am Wochenende im Überblick:

Freitag bis Sonntag: Oldtimer Jochpass Memorial in Bad Hindelang

Freitag: Gallusmarkt in Sonthofen

Freitag: Familientag auf dem Memminger Jahrmarkt

Samstag: Kneipenfestival "Night Crawl" in Kempten

Samstag: Oktoberfest im Kaminwerk in Memmingen

Sonntag: Kirchweihmarkt in Buchloe

Sonntag: Koffermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Leutkirch

Oldtimer Jochpass Memorial in Bad Hindelang

Am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober steigt in Bad Hindelang im Oberallgäu das Oldtimer Jochpass Memorial. Das Jochrennen feiert dieses Jahr 100. Jubiläum. Am Freitag gibt es diverse Abnahmen und eine Vorbesprechung für die Fahrer. Die Fahrzeuge werden von 9 bis 18 Uhr am Busbahnhof in Bad Hindelang präsentiert. Ab 20 Uhr können die Besucherinnen und Besucher im Festzelt feiern.

Das Bergrennen startet am Samstag und Sonntag jeweils um 8.30 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Bei der Gleichmäßigkeitsprüfung versuchen die Fahrerinnen und Fahrer, die Bergstrecke in einer vorgegebenen Zeit zu bewältigen. Dafür gibt es mehrere Läufe.

Der Jochpass zwischen Bad Hindelang und Oberjoch ist ab Samstag, 7.30 Uhr bis Sonntag, 22 Uhr für den regulären Verkehr gesperrt.

Das Jochpass Oldtimer Memorial in Bad Hindelang feiert dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Bild: Stephan Käufer/Archiv Bad Hindelang

Gallusmarkt in Sonthofen

Rund 130 Händlerinnen und Händler bieten am Freitag, 13. Oktober, von 8 bis 18 Uhr ihre Waren auf dem Gallusmarkt am Marktanger in Sonthofen an. Auf dem Herbstmarkt gibt es Delikatessen, Bekleidung, Gewürze und Handgemachtes. Daneben werden an Imbissständen kalte und warme Speisen sowie Süßes und Deftiges verkauft. Besucherinnen und Besucher können in der Marktanger-Tiefgarage sowie auf den öffentlichen Parkflächen der Stadt parken.

Familientag auf dem Memminger Jahrmarkt

Der Memminger Jahrmarkt findet noch bis Sonntag, 15. Oktober statt. Beim Familientag am Freitag sind die Preise an den Fahrgeschäften ermäßigt. Der Jahrmarkt im Bereich St.-Josefs-Kirchplatz, Königsgraben, Kaisergraben, Westertorplatz und Schweizerberg hat am Freitag von 12 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Kneipenfestival "Night Crawl" in Kempten

In Kempten findet am Samstag, 14. Oktober, zum ersten Mal das Kneipenfestival "Night Crawl" statt. In 13 Lokalen in der Stadt sollen am Samstagabend 18 Künstlerinnen und Künstler auftreten. Einlass ist ab 19 Uhr, das Programm in den Kneipen beginnt um 20 Uhr und dauert bis Mitternacht.

Am Rathausplatz gibt es ein "Warm-up"-Programm, das bereits um 17 Uhr startet. Tickets gibt es noch bis Freitag, 22 Uhr, online im Vorverkauf oder am Samstag ab 17 Uhr an der Abendkasse am Infopoint an der Contheke auf dem Rathausplatz.

Oktoberfest im Kaminwerk in Memmingen

Die Wiesn in München ist längst vorbei, doch in Memmingen wird weiter gefeiert. Im Kaminwerk steigt am Samstag, 14. Oktober, ein klassisches Oktoberfest. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Gäste können Tracht anziehen, in der großen Halle gibt es Tische. Dieses Jahr spielen die Westerheimer Musikanten. Es gibt Bier vom Fass und zu Essen bayerische Schmankerl. Tickets kosten 10 Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse.

Kirchweihmarkt in Buchloe

Am Sonntag, 15. Oktober, bauen rund 110 Fieranten ihre Stände in der Bahnhofstraße in Buchloe auf. Der Kirchweihmarkt findet traditionell am dritten Sonntag im Oktober statt. Dieses Jahr fällt der Termin auf kommendes Wochenende. Auf dem Herbstmarkt gibt es Textilien, Spielwaren, Süßes, Leder und Schmuck zu kaufen. Die Stände haben von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Daneben haben viele Geschäfte im Zentrum zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Koffermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Leutkirch

Auch in Leutkirch findet im Oktober ein Gallusmarkt statt, allerdings erst am Montag, 16. Oktober. Davor hat am Sonntag, 15. Oktober, der Koffermarkt in der baden-württembergischen Stadt geöffnet. Besucherinnen und Besucher können von 13 bis 17 Uhr im Innenhof des Museums im Bock an den Ständen der Kunsthandwerker bummeln. Außerdem haben die Geschäfte in der Innenstadt ausnahmsweise am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt verschiedene Angebote für Familien wie ein Kinderkarussell, Stände mit Süßwaren und verschiedene Aktionen in den Geschäften.

Übrigens: Der Gallusmarkt in der historischen Altstadt am Montag hat von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet. Auf dem Markt gibt es Kunsthandwerk, Mützen, Schals, Haushaltswaren, Gewürze und mehr.

