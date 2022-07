Open Air Kino, Clean Up Days und Kabarett: Das können Sie diese Woche im Allgäu unternehmen

Auch in dieser Woche finden viele Veranstaltungen im Allgäu statt. Vom Open-Air-Kino in Memmingen bis zu den Clean Up Days: fünf Tipps der Redaktion.

Welche Veranstaltungen finden diese Woche im Allgäu statt? Welche Events sollten Allgäuerinnen und Alläguer nicht verpassen? Hier kommen die Veranstaltungstipps unserer Redaktion für die Woche vom 4. bis 10. Juli.

Poetry Slam in Lindenberg

Am Donnerstag, 7. Juli findet auf dem Museumsplatz in Lindenberg eine Open-Air Poetry Slam Show statt. Mit dabei sind Wortkünstlerinnen und -künstler aus ganz Deutschland, die mit ihren kreativen Texten antreten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Karten kosten zwischen sechs und 16 Euro. Bei schlechtem Wetter findet der Poetry Slam im Kulturboden statt. Wie das Wetter in dieser Woche im Allgäu werden soll, lesen Sie in unserer Sieben-Tage-Vorschau.

Allgäuer Clean Up Days

Von Donnerstag, 7. Juli bis Sonntag, 10. Juli finden die Allgäuer Alpen Clean Up Days 2022 statt. Zum vierten Mal in Folge können Freiwillige in dieser Zeit Müll sammeln und an bestimmten Stationen abgeben. Anmelden kann man sich auf der Website der Veranstalter entweder als Einzelperson oder als Gruppe. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten kostenlos eine "Sammel-Ausrüstung" an einem von vielen Abholorten im Allgäu und können zusätzlich an einem Gewinnspiel teilnehmen. Alle Informationen zu den Clean Up Days finden Sie hier.

2022 finden zum vierten Mal die Allgäuer Clean Up Days statt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv)

Open Air Kino auf der Memminger Meile

Im Rahmen der Memminger Meile findet am Freitag, 8. Juli ein Open-Air-Kino am Kaminwerk statt. Gezeigt wird der Film "Der Rausch" von Regisseur Thomas Vinterberg mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und der Eintritt kostet sechs Euro. Sollte es regnen, findet die Vorführung im Kaminwerk statt. Der Film startet um 21.30 Uhr und Einlass ist ab 20.30 Uhr. Die wichtigsten Informationen zur Memminger Meile finden Sie hier.

Michl Müller in Immenstadt

Der vor allem aus TV-Sendungen wie der "Fastnacht Franken" oder "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller" bekannte Kabarettist Michl Müller tritt am Freitag, 8. Juli im Klostergarten in Immenstadt auf. Dort wird er sein Programm "Verrückt nach Müller" spielen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Ein Ticket kostet 28,50 Euro im Vorverkauf und 32 Euro an der Abendkasse.

Stadtfest in Sonthofen

Am Samstag, 9. Juli wird in Sonthofen das Stadtfest gefeiert. Dabei wird es eine Vielzahl kulinarischer Angebote geben sowie verschiedene Infostände, Aufführungen und Mitmachangebote, bei denen sich die Vereine vor Ort vorstellen. Insgesamt sind vier Aktionsbühnen in der Innenstadt und auf dem Oberallgäuer Platz geplant. Das Fest startet um 11 Uhr mit einer Eröffnung und geht mit dem Abendprogramm bis in die Nacht.

Zum letzten Stadtfest 2019 kamen tausende Besucherinnen und Besucher nach Sonthofen. Nach zwei Jahren Pause findet das Fest 2022 wieder statt. Bild: Günter Jansen

