Doppelt Rummel und noch mehr am Wochenende im Allgäu

Im Allgäu öffnen diese Woche gleich zwei Jahrmärkte. Aber es gibt noch mehr Veranstaltungen, die Sie an diesem Herbst-Wochenende besuchen können.

17.10.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Die Veranstaltungen am Wochenende im Überblick:

Ab Freitag: Kathreinemarkt in Kempten

Freitag: Laternenwanderung für Familien in Marktoberdorf

Das ganze Wochenende: Kinderkunst-Labor in der MEWO Kunsthalle in Memmingen

Ab Samstag: Simon- und Judamarkt in Lindenberg

Samstag: Freiwilligenprojekt: Ohne Moos nix los im Naturpark Nagelfluhkette

Sonntag: Festtag Goldener Oktober an der Alpspitzbahn Nesselwang

Kathreinemarkt in Kempten

Am Freitag, 20. Oktober, beginnt in Kempten der Kathreinemarkt auf dem Königsplatz. Der Rummel dauert dieses Jahr bis zum 29. Oktober. Der Jahrmarkt wird am Freitag um 14.30 Uhr feierlich mit der Stadtkapelle Kempten eröffnet. Danach hat der Rummel bis 22 Uhr geöffnet. An allen anderen Markttagen können die Fahrgeschäfte von 11 bis 22 Uhr besucht werden. Übrigens: Der dazugehörige Händlermarkt öffnet vom 22. bis 24. Oktober in der Innenstadt. Über diese Märkte können Sie im Herbst im Allgäu noch schlendern.

Laternenwanderung für Familien in Marktoberdorf

Während es untertags in diesem goldenen Oktober meist sonnig und warm ist, wird es abends kühl und düster. Die Abendstimmung im Herbst im Allgäu eignet sich für eine mystische Führung - zum Beispiel in Marktoberdorf. Am Freitag, 20. Oktober, startet um 17 Uhr eine Laternenführung für Familien. Mutige Kinder und ihre Eltern begeben sich mit Laternen auf einen Spaziergang durch die Stadt und ergründen dabei die sagenhaften Geheimnisse Marktoberdorfs.

Die Führung ist geeignet für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und dauert eineinhalb Stunden. Wer an der Führung teilnehmen möchte, muss sich vorher im Touristikbüro Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/4008-45 anmelden.

Der nächste Termin ist am 24. November 2023.

Kinderkunst-Labor in der MEWO Kunsthalle in Memmingen

In der MEWO-Kunsthalle in Memmingen können Kinder und Familien noch bis zum 7. April 2024 im Kinderkunst-Labor mit Licht und Schatten experimentieren. Die Mitmachausstellung ist an diesem Wochenende - wie auch an allen anderen Tagen - von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher können dort beispielsweise mit Licht malen, eine Schwarzlichthöhle erkunden oder eine Raketenstation besuchen. Der Eintritt ist frei.

Simon- und Judamarkt in Lindenberg

In Lindenberg eröffnet am Samstag, 21. Oktober, der Simon- und Judamarkt. Der Rummel in der ehemaligen Kiesgrube dauert eine Woche und geht bis Samstag, 28. Oktober. Am Eröffnungstag gibt es ab 11 Uhr einen kleinen Umzug vom Wochenmarkt am Stadtplatz zum Rummel in die ehemalige Kiesgrube, wo der erste Bürgermeister und die Hutkönigin den Jahrmarkt offiziell eröffnen. Der Markt hat am Wochenende jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Bei gutem Wetter gibt es an diesem Samstag außerdem einen Kinderflohmarkt von 14 bis 17 Uhr in der Sandstraße. (Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Wochenmärkte im Allgäu)

Am Wochenende öffnet wieder der Simon- und Judamarkt in Lindenberg. Bild: Susi Donner (Archivbild)

Freiwilligenprojekt: Ohne Moos nix los im Naturpark Nagelfluhkette

Der Naturpark Nagelfluhkette sucht am Samstag, 21. Oktober, Freiwillige, die dabei helfen möchten, junge Fichten zu zupfen, um der Verbuschung des Moores am Schelpen bei Balderschwang (Kreis Oberallgäu) vorzubeugen. Die Aktion beginnt um 9.30 Uhr und dauert bis 15 Uhr. Die jungen Fichten benötigen viel Wasser und stellen eine Konkurrenz für die lichtbedürftigen Moorpflanzen dar. Um das Moor am Hochschelpen zu schützen, müssen die jungen Fichten entfernt werden. Freiwillige können sich hier anmelden.

Festtag Goldener Oktober an der Alpspitzbahn Nesselwang

Wen es am Wochenende in die Berge zieht, der könnte einen Abstecher nach Nesselwang (Kreis Ostallgäu) wagen: Die Alpspitzbahn veranstaltet am Sonntag, 22. Oktober, von 9 bis 16 Uhr den "Festtag Goldener Oktober". Mit der Herbsttageskarte können Besucherinnen und Besucher am Sonntag den ganzen Tag mit der Bergbahn fahren und dabei von Hütte zu Hütte gelangen.

In den Hütten gibt es herbstliche Gerichte und an der Alpspitze verschiedene Aktionen wie das Fahren mit dem Alpspitzcoaster. Der Aktionstag findet bei jeder Witterung statt.

An der Alpspitze in Nesselwang ist an diesem Wochenende ein Aktionstag. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Noch mehr Events im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.

Alle Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.