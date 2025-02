Fasching, Wintersport und Rockmusik: Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Wer noch ein Faschingskostüm benötigt, kann dieses Wochenende auf mehreren Second-Hand-Faschingsmärkten stöbern und das neue Kostüm auf dem Nachtumzug in Hopferau dann auch gleich einweihen. Auf Faschingsmuffel und natürlich auch auf alle anderen, die Lust haben, warten eine neue Ausstellung, ein Musical, ein Konzert und ein besonderes Sporterlebnis in Bolsterlang.

Unsere Redaktion hat wie jede Woche einige Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu herausgesucht. Wer noch nichts vorhat, kann sich von den folgenden sieben Tipps inspirieren lassen

Neue Ausstellung in Memmingen: Die Bauernkriege als Graphic Novel

Am Freitag, 7. Februar 2025, startet im Antonierhaus in Memmingen eine Ausstellung über die Bauernkriege und den Aufstand im Jahr 1525 - vor genau 500 Jahren. In diesem Jahr wurden unweit des Antonierhauses die „Zwölf Artikel“ verfasst, die als eine der ersten Niederschriften von Menschen- und Freiheitsrechten in Europa gelten.

Giulio Camagni, ein italienischer Maler und Zeichner, der derzeit in Niederösterreich lebt, hat diese Ereignisse in Form einer Graphic Novel festgehalten. Er vermittelt per Aquarellmalereien, Textfeldern und Sprechblasen historische Ereignisse. Sie erzählen, was zur Zeit des Bauernaufstands in Memmingen und Leubas sowie in Stuttgart, Innsbruck und Nürnberg passiert ist. Dabei bindet er auch anrührende private Geschichten ein.

Die Ausstellung in Memmingen zeigt Originale der in der Graphic Novel abgedruckten Zeichnungen, mit einem besonderen Augenmerk auf die Memminger Ereignisse. Die Eröffnung der Ausstellung findet bereits am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr statt. Von da an wird sie bis zum 5. Oktober wöchentlich von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr im Antonierhaus zu sehen sein. Der Eintritt ist wie bei allen Museen und Ausstellungen in Memmingen frei. Am 14. Mai 2025 wird der Künstler selbst vor Ort sein.

Icon Vergrößern Im Antonierhaus ist ab dem kommenden Wochenende eine Graphic-Novel-Ausstellung zu sehen. Foto: Strigel-Museum (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Antonierhaus ist ab dem kommenden Wochenende eine Graphic-Novel-Ausstellung zu sehen. Foto: Strigel-Museum (Archivbild)

(Faschings-)Flohmärkte in Lautrach, Kempten, Kaufbeuren und Pforzen

Es ist Faschingszeit im Allgäu und überall stehen Umzüge ins Haus. Wer jetzt noch kein Kostüm hat, sollte sich ranhalten und dieses Wochenende einen der Second Hand Faschingsmärkte besuchen, die im Allgäu stattfinden.

In der Mehrzweckhalle in Lautrach wird am Freitag, 7. Februar, von 15 bis 18 Uhr alles verkauft, was mit Fasching zu tun hat. Am darauffolgenden Samstag gibt es in Kaufbeuren die Möglichkeit, ein originelles Faschingskostüm zu erwerben - und zwar im Pfarrzentrum St. Peter und Paul (Barbarossastraße 23) von 10 bis 13 Uhr. Mehr als 2000 Outfits sollen dort laut Veranstalter zu kaufen sein. Der Erlös wird an die Aktion Hoffnung gespendet.

Icon Vergrößern Secondhand-Faschingsmärkte finden dieses Wochenende in Lautrach und Kaufbeuren statt. Foto: Jürgen Ettner (Archivbild) Icon Schließen Schließen Secondhand-Faschingsmärkte finden dieses Wochenende in Lautrach und Kaufbeuren statt. Foto: Jürgen Ettner (Archivbild)

Neben den Faschingsflohmärkten finden am Wochenende auch zwei klassische Trödelmärkte statt. Der Allgäu-Flohmarkt in der Allgäuhalle in Kempten beginnt um 8 Uhr und dauert bis 15 Uhr. In Pforzen dauert der Flohmarkt in der Halle der Flohwiesen Pforzen gleich zwei Tage. Am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 15 Uhr kann hier alles mögliche gekauft werden. Es gibt Kaffee und Kuchen und bei gutem Wetter ist der Biergarten geöffnet.

Nachtumzug in Hopferau

Am Samstag, 8. Februar, findet um 19 Uhr der Nachtumzug durch Hopferau (Kreis Ostallgäu) statt. Diverse Gruppen werden durch den Ort marschieren. Anschließend gibt es eine sogenannte Polarfete im beheizten Bierzelt.

Icon Vergrößern In den vergangenen Jahren war der Nachtumzug in Hopferau ein voller Erfolg. Foto: Norbert Plattner (Archivbild) Icon Schließen Schließen In den vergangenen Jahren war der Nachtumzug in Hopferau ein voller Erfolg. Foto: Norbert Plattner (Archivbild)

10. Allgäu Vertical in Bolsterlang

1700 Meter rennen mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 8. Februar die Skipiste der Hörnerbahn in Bolsterlang hinauf. Start ist die Talstation, Ziel die Bergstation. 581 Höhenmeter gilt es zu überwinden - immer bergauf und der oder die Schnellste gewinnt. Der Veranstalter nennt die Strecke „eine Herausforderung“.

Wer teilnehmen möchte, kann sich jetzt auf der Website des Allgäu Vertical anmelden. Es darf mit Schneeschuhen, Tourenski oder einfach zu Fuß mitgemacht werden. Die Strecke ist zwar teilweise beleuchtet, das Tragen einer Stirnlampe ist aber trotzdem Pflicht. Empfohlen wird außerdem einen Helm zu tragen.

Die Startgebühr beträgt 39 Euro. Spontane Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Beginn möglich und kosten 45 Euro. Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, gegen eine Gebühr von 10 Euro ein Mal zur Bergstation und wieder zurück zu fahren und die Teilnehmenden von oben zu beobachten.

Icon Vergrößern Auch dieses Jahr wird das Bergrennen Allgäu Vertical wieder in Bolsterlang ausgetragen. Foto: Florian Schütz (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch dieses Jahr wird das Bergrennen Allgäu Vertical wieder in Bolsterlang ausgetragen. Foto: Florian Schütz (Archivbild)

Brandner Kaspar - das Musical im Festspielhaus Füssen

Gerade in Bayern ist sie sehr bekannt: Die Geschichte vom Brandner Kaspar, der den Boandlkramer - alias den Tod - mit Schnaps abfüllt und im Kartenspiel dazu bringt, ihn noch einige Jahre länger am Leben zu lassen. Das Stück ist als Musical auch auf der Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein zu sehen, unter anderem am Wochenende (Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr, Samstag, 8. Februar, 14.30 und 19.30 Uhr und Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr).

Tickets kosten je nach Sitzplatz zwischen 39,99 und 89,99 Euro. Sie sind auf der Website des Festspielhauses Füssen verfügbar.

Icon Vergrößern Der Brandner Kaspar wurde mehrmals verfilmt - unter anderem im Jahr 1975. Foto: IMAGO / United Archives Icon Schließen Schließen Der Brandner Kaspar wurde mehrmals verfilmt - unter anderem im Jahr 1975. Foto: IMAGO / United Archives

„Lautlose Jäger der Nacht“ – Eulenexkursion am Rottachberg

Zu einer besonderen winterlichen Wanderung laden der Gebietsbetreuer des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz Felix Steinmeyer und der Uhu-Spezialist Stephan Immler am Samstag, 8. Februar 2025, ein. Sie führen Interessierte die alte Salzstraße in Rettenberg (Kreis Oberallgäu) am Fuße des Rottachbergs entlang und erklären alles über Arten und Lebensräume sowie Gefährdungen und laufende Schutzmaßnahmen für Eulen. Jetzt ist dafür der richtige Zeitpunkt, da im Spätwinter die Balzzeit einiger heimischen Eulenarten bereits ihren Höhepunkt erreicht. Die Exkursionsleiter hoffen, die verschiedenen Arten im Gelände live zu erleben beziehungsweise zu hören.

Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Gästehaus Luitz (Alte Salzstraße 7) in Rettenberg. Von dort aus geht es etwa zwei Kilometer über die alte Salzstraße in Richtung Ruine Vorderburg. Anschließend führt der Weg durch die Dunkelheit wieder zurück. Da es glatt und kalt werden kann, weisen die Veranstalter darauf hin, dass Teilnehmende festes Schuhwerk und warme Kleidung tragen sowie heiße Getränke mitbringen sollen. Außerdem ist es für den Rückweg sinnvoll, eine Taschenlampe bei sich zu haben.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Eine verbindliche Anmeldung per Mail an felix.steinmeyer@lbv.de ist erforderlich. Anmeldeschluss ist spätestens 24 Stunden vor Exkursionsbeginn. Die Veranstaltung startet um 16.30 Uhr und endet voraussichtlich um 19.30 Uhr.

Icon Vergrößern Auf der Eulenexkursion am Rottachberg bekommen Teilnehmende hoffentlich eine Eule (oder einen Uhu) zu sehen - oder zu hören. Foto: IMAGO / imagebroker (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Auf der Eulenexkursion am Rottachberg bekommen Teilnehmende hoffentlich eine Eule (oder einen Uhu) zu sehen - oder zu hören. Foto: IMAGO / imagebroker (Symbolbild)

Emil Bulls - Konzert im Kaminwerk Memmingen

Die Emil Bulls stehen am Samstag, 8. Februar, im Kaminwerk Memmingen auf der Bühne. Ihre erste Tour zur Veröffentlichung des Albums „Love Will Fix It“, das Platz drei in den Deutschen Albumcharts belegte, war für sie ziemlich erfolgreich. Nun geht es in die nächste Runde.

Die Münchener Alternative-Metal-Band präsentiert ihre Klassiker und auch aktuelle Hits. Als Vorbands sind die Schweden Self Deception sowie With Heart dabei.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 44 Euro, im Vorverkauf gibt es Tickets für 32 Euro. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Icon Vergrößern Die Emil Bulls kommen am Samstag nach Memmingen. Foto: IMAGO / Future Image Icon Schließen Schließen Die Emil Bulls kommen am Samstag nach Memmingen. Foto: IMAGO / Future Image

