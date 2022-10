Jochpass-Memorial, Baumesse oder Jahrmarkt: Was ist am Wochenende im Allgäu geboten?

Kemptener Tanzherbst, Jochpass Oldtimer Memorial oder Baumesse: Welche Events finden am Wochenende (14.-16. Oktober) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 14. September, bis Sonntag, 16. September, wieder viele verschiedene Veranstaltungen statt. Von Zauberei und Magie, über eine Bau- und Energiemesse bis hin zu verschiedenen Tanzaufführungen bei einem internationalen Festival: In diesem Artikel stellen wir fünf verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion für das kommende Wochenende vor.

22. Kemptener Tanzherbst

Am Samstag, 15. Oktober, startet in Kempten der 22. Tanzherbst. Bei dem Festival, veranstaltet vom Allgäuer Regionalverband für zeitgenössischen Tanz, können die Besucherinnen und Besucher verschiedene Tanzauftritte internationaler Gruppen bewundern oder selbst an Tanzworkshops teilnehmen. Los geht es am Samstag um 20 Uhr im Kemptener Stadttheater mit der französischen Company Les Schinis. In der Aufführung "DIVA" setzt sich die Gruppe kritisch mit dem eigenen Spiegelbild auseinander. "Wir sind nicht unbedingt das, was andere von uns wahrnehmen, und auch nicht nur das, was wir in der Lage sind, von uns selbst wahrzunehmen", schreibt Les Schinis zu ihrem Programm. Am Sonntag ist die Jugend an der Reihe. Um 17 Uhr tritt die Nachwuchsgruppe "Junger.Tanz.Schwaben" auf. Neben den Auftritten sind auch Workshops geboten, bei denen Interessierte beispielsweise Tanzstile erlernen können. Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Ein Eindruck vom 21. Kemptener Tanzherbst - das Tanzforum Samerau aus Krumbach mit Kari-Absolventin Sara Sofie Tenta. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Topas - Magic & Comedy in Lindenberg

Er zählt zu den besten Magiern der Welt: Topas. Zwei Mal wurde er bereits Weltmeister der Illusion. Thomas Fröschle, so lautet sein bürgerlicher Name, ist schon seit 30 Jahren im Zauberergeschäft - am Freitag, 14. Oktober, tritt er im Kulturboden Lindenberg auf. In seinem Programm "Magic & Comedy" verbindet er seine beiden Talente: Zauberei mit Witz. Karten gibt es telefonisch im Kultur- & Tourismusbüro Lindenberg unter Telefon 08381/9284310, oder online unter kulturfabrik-shop.visitate.net/de/.

Memminger Jahrmarkt 2022

Bereits seit Samstag, 8. Oktober läuft der Jahrmarkt in Memmingen. Am kommenden Wochenende, 15. und 16. Oktober, sind die letzten beiden Tage der Feier. Der Markt hat zahlreiche unterschiedliche Fahrgeschäfte zu bieten. Von Achterbahn, über Autoscooter bis hin zu Kopfüber-Drehschleudern, hier ist für jeden etwas geboten. Daneben gibt es viele verschiedene Marktstände. Der Vergnügungspark hat von Montag bis Freitag von 12 bis 22 Uhr geöffnet, an Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Am Freitag, 14. Oktober, ist Kinder- und Familientag mit ermäßigten Preisen. Den Memminger Jahrmarkt gibt es bereits seit 475 Jahren.

Beim Memminger Jahrmarkt 2022 sind wieder zahlreiche Fahrgeschäfte in der Innenstadt geboten.

Zirkus Charles Knie in Immenstadt

Der Großzirkus Charles Knie gastiert weiterhin im Allgäu. Nach Auftritten in Kempten, Füssen, Memmingen und Kaufbeuren, schließt der Zirkus seinen Allgäu-Aufenthalt in Immenstadt ab. Bereits am Donnerstag, 13. Oktober, treten die Artistinnen und Artisten, Clowns, Dompteure und Co. in ihrem Zelt auf dem Viehmarktplatz das erste Mal auf. Bis Sonntag, 16. Oktober, finden täglich zwei Auftritte statt. Donnerstag, Freitag und Samstag je um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Am Sonntag bereits um 11 und 15 Uhr. Weitere Informationen zu den Auftritten des Zirkus Charles Knie in Immenstadt finden Sie hier.

Bau- & Energietage Ostallgäu in Marktoberdorf

Am Samstag, 15. Oktober und Sonntag, 16. Oktober finden im Marktoberdorfer Modeon die Bau- & Energietage Ostallgäu statt. Auf der regionalen Baumesse geht es vor allem um die Themen energieeffizientes Bauen und Sanieren und um den Einsatz erneuerbarer Energien. 18 Aussteller präsentieren ihre Produkte. Außerdem stehen einige Vorträge auf dem Programm. Unter anderem geht es dabei um die Themen "Bau/Sanierung", "Solarenergie", Energieversorgung sichern" oder "Wärmeversorgung mit Heizungstausch". Die Öffnungszeiten der Messe sind an beiden Tagen von jeweils 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Veranstalter sind der Landkreis Ostallgäu, die Stadt Marktoberdorf und das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!). Der Eintritt ist frei.

22. Jochpass Oldtimer Memorial

Wer auf alte Fahrzeuge - egal, ob Motorräder, Gespanne, Rennwagen und Autos - steht, darf das Jochpass Oldtimer Memorial in Bad Hindelang nicht verpassen. Von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, geht das Event über die Bühne. Etwa 170 Fahrzeuge sind für das Treffen angemeldet. Die Abnahme der Automobile erfolgt am Freitag. An Samstag und Sonntag folgen dann die Wertungsläufe jeweils zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr. Dabei geht es übrigens nicht darum, wer am schnellsten ist. Alle Fahrer müssen eine Zeitvorgabe für die 5,49 Kilometer lange Strecke abgeben. Wer die Geschwindigkeit am genauesten trifft, ist Sieger. Doch das Jochpass Memorial ist wohl ein Auslaufmodell. Der Bad Hindelanger Gemeinderat beschloss, dem Oldtimer-Treffen ab 2025 keine Genehmigung mehr zu erteilen. Alle Infos zu der Veranstaltung finden Sie hier.

Jochpass Memorial 2014 16. Internationales Jochpass Memorial 2014, Historic Rallye, Motorsport, Oberjoch, Hindelang, Christoph Ambuehl, Ford Model T, Bj 1918, Bild: Erwin Hafner (Archivbild)

