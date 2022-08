Lindaupark Open Air, Allgäu Triathlon oder Allgäuer Festwoche: Das sind unsere Tipps fürs Wochenende

Lindaupark Open Air, Bülent Ceylan oder Festwoche: Welche Events und Veranstaltungen finden am Wochenende (19.-21. August) im Allgäu statt? Das sind unsere Tipps.

17.08.2022 | Stand: 15:35 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, viele verschiedene Veranstaltungen statt: vom Lindaupark Open Air über das letzte Wochenende der Allgäuer Festwoche in Kempten bis hin zum Allgäu Triathlon in Immenstadt. In diesem Artikel stellen wir sechs verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Lindaupark Open Air 2022

Gesungen, gefeiert und getanzt wird am Samstag, 20. August, zwischen 11 und 20 Uhr auf dem Parkdeck des Lindauparks beim Lindaupark Open Air 2022 – und das für einen guten Zweck. Der gesamte Erlös geht nach Angaben der Veranstalter geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Über den Dächern von Lindau wollen Künstlerinnen und Künstler wie Django 3000, Miwata oder Oimara & Band die Menge begeistern. Weitere Infos zum Programm gibt es hier. Das Lindauer Parkdeck verwandelt sich heuer übrigens zum ersten Mal in ein Festivalgelände.

Das Parkdeck der Lindauparks wird heuer zum ersten Mal zur Konzertbühne. Bild: Manfred Bai, imago

Bülent Ceylan –„Luschtobjekt“ in Memmingen

Am Freitag, 19. August, kommt der Komiker aus Mannheim mit seinem neuen Live-Programm „Luschtobjekt“ - das zwölfte Live-Programm seiner Karriere - um 20 Uhr in die Memminger Stadthalle. Eigentlich startete die Tour bereits 2020, doch dann kam Corona und zwang den Ceylan zu einer "künstlerischen Pause". Doch nun geht es weiter. „Das wird luschtig, versprochen“, verkündet der Komiker auf seiner Homepage. Mehr Infos zum Programm in der Stadthalle gibt es hier. In Kempten stand Ceylan bereits im Mai in der Big Box auf der Bühne - hier ein paar Impressionen vom Auftritt.

Bilderstrecke

Bülent Ceylan in der Big Box Allgäu

1 von 13 Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen! Deswegen zeigt Bülent Ceylan seinem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Bülent macht sich zum Luschtobjekt, so jedenfalls der Titel seiner aktuellen Show. Er macht sich in seinem 11. Live-Programm nicht nur selbst zum Luschtobjekt, er macht sich auch über Luschtobjekte lustig. Das Publikum in der gut gefüllten Big Box Allgäu dankt es ihm mit anhaltendem Applaus. Bild: Ralf Lienert Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen! Deswegen zeigt Bülent Ceylan seinem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Bülent macht sich zum Luschtobjekt, so jedenfalls der Titel seiner aktuellen Show. Er macht sich in seinem 11. Live-Programm nicht nur selbst zum Luschtobjekt, er macht sich auch über Luschtobjekte lustig. Das Publikum in der gut gefüllten Big Box Allgäu dankt es ihm mit anhaltendem Applaus. Allgäu Triathlon 2022

Am 21. August wird es wieder sportlich: Der 40. Allgäu Triathlon mit anschließendem Festzelt ist nicht nur unter den Sportlern beliebt. Start und Ziel des Triathlons, bei dem rund 2800 Sportler antreten, ist in Bühl am Alpsee. Ab 18 Uhr können dann Sportler, Zuschauer und Gäste gemeinsam bei der Kult Sunset Party im "Freibad kleiner Alpsee" feiern und den Abend ausklingen lassen. Aufgrund des Events kommt es jedoch zu Straßensperrungen rund um und auf der Strecke.

2800 Teilnehmer nehmen auf drei verschiedenen Distanzen am Allgäu Triathlon 2022 teil. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild)

Abschluss der Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten

Die Allgäuer Festwoche in Kempten findet am Sonntag, den 21. August nach einer ereignisreichen Woche ihr Ende. Das Programm am letzten Tag ist noch einmal vielfältig. Neben einem Schützenumzug durch die Kemptener Innenstadt und dem dazugehörigen Böllerschießen, wird den Besuchern ab 19 Uhr nochmals ein atemberaubendes Lichtermeer aus tausenden Kerzen geben. Zum Abschluss der Festwoche wird der Himmel noch einmal mit einem großen Feuerwerk erleuchtet. Bereits am Dienstag bestaunten die Besucher der Festwoche das Lichterfest im Stadtpark.

Das Lichterfest soll bei der Allgäuer Festwoche 2022 wieder stattfinden. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

„Ludwig meets Michael Jackson“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen

Am Freitag, 19. August, startet eine neue Auflage der „Ludwig meets…“-Shows im Festspielhaus in Füssen. Der Musicalstar Matthias Stockinger tritt dabei als Ludwig II. auf und der MJ-Tribute-Künstler Patrick Granado wird als Michael Jackson auf der Bühne zu sehen sein. Am Samstag tritt Alexander Kerbst als Falco auf. Die Premiere der Cross-Over-Show hatte im Jahr 2019 im ausverkauften Füssener Festspielhaus für Standing Ovations und Begeisterungsstürme beim Publikum gesorgt. Die Veranstaltung am Freitag startet um 19 Uhr. Am Samstag geht es dann weiter mit der Show "Ludwig meets Falco" ebenfalls um 19 Uhr. Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier.

Neue Auflage der Shows "Ludwig trifft" im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: Hier Patrick Granado als Michael Jackson. Bild: Thorsten Hoenig

Vintage und Design Markt in Kempten

Von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, findet in Kempten der erste Vintage und Design Markt in der Markthalle am Königsplatz in Kempten statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf Selbstgemachtes und Recyceltes freuen. Beim Schlendern von Stand zu Stand lassen sich verschiedenste kunsthandwerkliche Einzelstücke und Vintage-Schätze entdecken. Für Stimmung sorgt ein DJ. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann sich es sich im Food-Court gemütlich machen und Streetfood-Trends probieren. Getränke gibt es an der Bar in der Markthalle oder am Schankwagen im Außenbereich. Der Markt startet am Freitag um 15 Uhr und endet um 21 Uhr. Am Samstag ist die Markthalle von 12 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Mehr Infos zu Programm finden Sie hier.