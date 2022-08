Käsefest, The Bosshoss oder Römersommer: Das sind unsere Tipps fürs Wochenende

The BossHoss, Rainhard Fendrich, Käsefest oder Römersommer: Welche Veranstaltungen finden am Wochenende (26.-28. August) im Allgäu statt? Das sind unsere Tipps.

24.08.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, viele verschiedene Veranstaltungen statt: von The BossHoss und Rainhard Fendrich in Altusried über das Käsefest in Lindenberg bis hin zum Römersommer in Kempten. In diesem Artikel stellen wir verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Rainhard Fendrich und The BossHoss auf der Freilichtbühne Altusried

Gleich zwei Hochkaräter geben sich am Wochenende in Altusried die Ehre. Am Freitagabend um 19 Uhr macht Rainhard Fendrich während seiner "Starkregen-Tour" Halt im Allgäu. Auf der Freilichtbühne gibt der österreichische Sänger neben seinen Klassikern auch seine neuen Single „Burn Out“ zum Besten. Bleibt nur zu hoffen, dass es trocken bleibt und das Wetter nicht dem Titel Fendrichs' Tour folgt.

Liedermacher Rainhard Fendrich steht am Wochenende in Altusried auf der Bühne. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Am Sonntagabend rocken dann The BossHoss in Altusried. Mit mit ihrem achten Album „Black Is Beautiful“ melden sie sich erneut zurück auf Tour - quer durch Deutschland. Bereits 2018 ist das Album der Band erschienen und erreichte Platz Eins der deutschen Charts. Weitere Infos zu den Aufrtitten in Altusried gibt es hier.

Auch The BossHoss will das Publikum auf der Freilichtbühne in Altusried begeistern. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Käse- und Gourmetfest in Lindenberg

"Das Internationale Käse- und Gourmetfest ist ein Fest für Genießer", schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage. Am Freitag zwischen 14.30 und 23.30 Uhr und am Samstag zwischen 10 und 23.30 Uhr finden Besucherinnen und Besucher auf dem Stadtplatz in Lindenberg allerlei Leckereien an den zahlreichen Verköstigungsständen und Schaukästen. Neben einer großen Käseauswahl können Interessierte in Lindenberg verschiedene Senfsorten, Wurst, aber auch Lebkuchen oder Konfitüren und Weine testen. Mit rund 70 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern zählt das 20. Internationale Käse- & Gourmetfest zu den größten Festen seiner Art in Bayern. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen insgesamt acht Live-Bands, verteilt auf zwei Bühnen.

Zwar dreht sich viel um Käse beim Käsefest in Lindenberg, aber auch andere raffinierte Speisen und Getränken können verkostet werden. Bild: Sascha Schmid (Archiv)

Wasserburger Kreativmarkt

Völlig egal ob genäht, geschweißt, gehäkelt oder gemalt - Beim Wasserburger Kreativmarkt am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mehr als 70 Aussteller bieten am Bodensee Handgemachtes und Accessoires an - aus wiederverwendeten Feuerwehrschläuchen, Perlen, Silbermünzen oder sogar aus Treibholz. Hier gibt's mehr Informationen rund um den Kreativmarkt. Wer mag, kann mit den Schiffen der weißen Flotte anreisen und direkt am Kreativmarkt anlegen. Der Eintritt ist frei, bei Sturmwarnung entfällt der Markt allerdings.

Römersommer in Kempten 2022 - letztes Wochenende

Im Römermuseum Archäologischer Park Cambodunum (APC) in Kempten wollen die Mitwirkenden am kommenden Wochenende zwischen 10 bis 17 Uhr die Geschichte der einstigen römischen Provinzhauptstadt Cambodunum hautnah erlebbar machen. Für dieses Jahr zum letzten Mal, denn kommendes Wochenende ist das letzte von insgesamt fünf Wochenenden des Römersommers 2022 in Kempten. Unter dem Motto "Von Haarnadeln aus Rinderknochen und Glasperlen aus dem Lehmofen" dreht sich am Samstag und Sonntag alles rund ums Thema "Schönheit". Die Glaskünstlerin Patricia Mund und der Kochenschnitzerin Astrid Dingeldey zeigen den Besuchern, wie sich die römischen Frauen und Männer schmückten. Mehr Infos zum Römersommer gibt es hier.

Im APC Kempten findet aktuell der Römersommer mit verschiedenen Aktionen, Workshops und Stationen statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Kunstausstellung "Junge Kunst" in Marktoberdorf

Wer seiner Vorliebe für Kunst frönen möchte, den könnte es am kommenden Wochenende nach Marktoberdorf ins dortige Künstlerhaus verschlagen. Bei der Ausstellung "Junge Kunst" können sich die Gäste von zeitgenössischen Werken inspirieren lassen. Die Antonia und Hermann Götz-Stiftung fördert junge Künstlerinnen und Künstler und bietet diesen die Möglichkeit, ihr Schaffen der Öffentlichkeit darzubieten. Ergänzt wird die Ausstellung von einer Auswahl malerischer Arbeiten vom Marktoberdorfer Künstler Hermann Götz. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Mehr Infos gibt's hier.