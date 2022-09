"Double Drums" und Filmzeit: Was ist am ersten Oktober-Wochenende im Allgäu los?

Zum Start in den Oktober ist im Allgäu einiges geboten. Welche Veranstaltungen finden dieses Wochenende (30. September bis 2. Oktober) statt? Unsere Tipps.

28.09.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Das Allgäu hat dieses Wochenende vor allem eins zu bieten: Wechselhaftes Wetter. Trotzdem gibt es von Freitag bis Sonntag - 30 September bis 2. Oktober - einige wasserfeste Veranstaltungen in der Region. Ob "Double Drums" in Bad Grönenbach, ein Filmfestival in Kaufbeuren oder ein Glashüttenfest in Leutkirch: Dieses Wochenende wird es nicht langweilig. Hier sind sechs Event-Tipps aus unserer Redaktion.

"Double Drums"-Konzerte in Bad Grönenbach

Das Kulturfestival "Sommerfrische" in Bad Grönenbach neigt sich dem Ende zu. Seit Juli gibt es regelmäßig Konzerte und Ausstellungen. Diesen Freitag und Samstag (30. September und 1. Oktober) sorgt das Musiker-Duo Philipp Jungk und Alex Glöggler im Postsaal für gute Stimmung. Die Multi-Percussionisten spielen in ihren Shows auf teilweise unkonventionellen Schlaginstrumenten. Trommeln, Mülltonnen, Glockenspiel, Marimba, Kartons und Töpfe: All das lässt sich auf der Bühne finden.

Am Freitag (30. September) präsentieren die Schlagzeuger von 20 bis 22.30 Uhr ihre Show "Beat Rhapsody". Es soll eine"perfekte Choreographie leuchtender Sticks, faszinierende Sound-Loops und humorvolle Luftschlagzeug-Einlagen" geben. Karten sind im Vorverkauf für 20 Euro (ermäßigt 18 Euro) und an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Das Percussion-Duo "Double Drums" aus München ist am Freitag und Samstag in Bad Grönenbach zu Gast. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Am Samstag (1. Oktober) gibt es von 15 bis 16.30 Uhr ein Familienkonzert. Hier werden unter anderem Säge, Akkubohrer und Kartons zu Musikinstrumenten. In der Show „Groovin Kids“ interagieren die Musiker mit dem Publikum und erklären verschiedenste Schlaginstrumente. Erwachsene bezahlen 12,50 Euro und Kinder ab sechs Jahren 7,50 Euro. Es gibt auch eine Familienkarte. Einlass ist wieder eine Stunde vor Beginn. Tickets können bei der Kur- und Gästeinformation abgeholt oder unter www.bad-groenenbach.de reserviert werden.

15. filmzeit: Allgäuer Autorenfilmfestival in Kaufbeuren

"filmzeit" ist ein deutschsprachiger Wettbewerb für kurze Spielfilme sowie Animations- und Experimentalfilme. Vom 2. bis 9. Oktober gibt es diese Filme im Corona Kinoplex in Kaufbeuren zu sehen. Am Sonntag (2. Oktober) um 18 Uhr wird die 15. filmzeit von sechs Kurzfilmen eröffnet. Von 20.15 bis 22.15 Uhr läuft dann der Dokumentarfilm "Kalle Kosmonaut". Anschließend gibt es ein Filmgespräch mit Regisseurin Tine Kugler und Regisseur Günther Kurth. Tickets sind beim Corona Kinoplex online oder vor Ort erhältlich. Die Eintrittspreise variieren.

Lesen Sie auch

Festival Filmzeit: Wettbewerb zum Thema Heimat im Kino Kempten Kurzfilm-Festival

Mit dem Programm am Wochenende geht die filmzeit aber erst los. Nach Kaufbeuren gibt es im Oktober auch Ausstrahlungen in Kempten und Immenstadt:

filmzeit International Kempten: 9. bis 16. Oktober

Musikfilmzeit Immenstadt: 12. bis 16. Oktober

Birgit Kern-Harasymiw ist die Organisatorin des Allgäuer Filmfestivals. Bild: Matthias Becker

Lesen Sie auch: Festival Filmzeit: Wettbewerb zum Thema Heimat im Kino Kempten.

Viehscheid in Apfeltrang

Am Sonntag, 2. Oktober, findet der Viehscheid in Apfeltrang (Landkreis Ostallgäu) statt. Es ist der nördlichste Viehscheid in der Region. Gegen 10.30 Uhr trifft das Jungvieh von der Alpe Schroffenstein am Scheidplatz ein. Beim Frühschoppen, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen spielen die Kirnachtaler Alphornbläser und die Musikkapelle Ruderatshofen.

Das prächtig geschmückte Kranzrind zeigt an, dass alle Tiere den Alpsommer gesund überstanden haben. Bild: Barbara Kettl-Römer

Jupiter-Beobachtung in der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren

Am Freitag (30. September) dreht sich in der Allgäuer Volkssternwarte alles um den größten Planeten unseres Sonnensystems. Von 19.30 bis 21.30 Uhr tauchen Besucher in Ottobeuren mit Führung, Vortrag und Himmelsbeobachtung in die turbulente Welt von Jupiter ein. Erwachsene zahlen fünf Euro, für Kinder bis zehn Jahre werden drei Euro verlangt. Tickets müssen online reserviert werden. Bezahlt werden kann aber ausschließlich vor Ort - und das nur bar.

Die Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren bietet jeden Freitag Führungen an. Bild: Timm Kasper (Volkssternwarte)

Lesen Sie auch: "Allgäu für die Sinne": Sehenswürdigkeiten und Ausflugstipps für Besucher in Ottobeuren.

Feuerwehrmuseum Kaufbeuren

Feuerwehr-Begeisterte aufgepasst: Am Samstag (1. Oktober) hat das Feuerwehrmuseum in Kaufbeuren von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Museum präsentiert Besuchern seit über 200 Jahren die Geschichte der Feuerwehr in Kaufbeuren. In dem Gebäude können Interessierte historische Großfahrzeuge und Einsatzwerkzeuge bestaunen. In der oberen Etage wurde in 3500 Arbeitsstunden die Kaufbeurer Alststadt nachgebaut. Erwachsene zahlen für den Eintritt fünf Euro, für Kinder ab sieben Jahren wird rei Euro verlangt. Die Familienkarte kostet 12 Euro.

Im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu sind historische Fahrzeuge von Freiwilligen Feuerwehren aus der Region und Werksfeuerwehren ausgestellt. Bild: Anton Klotz (Archivbild)

Lesen Sie auch: Das ist im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu alles geboten.

Glashüttenfest in Schmidsfelden bei Leutkirch

Das historische Glasmacherdorf in Schmidsfelden bei Leutkirch lädt am Sonntag (2. Oktober) tradtionell zum Glashütten- und Weidochsenfest ein. Los geht es ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst und deftigem Essen. Wie jedes jahr gibt es Ochs vom Spieß. Zahlreiche künstlerische Verkaufsstände, Vorführungen zur Glasverarbeitung und Live-Musik unterhalten Besucher den ganzen Tag. Für die Kinder ist auch gesorgt: Auf dem Programm steht Ponyreiten im ehemaligen Obstgarten.

Auch zu Veranstaltungen wie dem Glashüttenfest und Weidochsenfest in Schmidsfelden bei Leutkirch lädt das Glasmacherdorf ein. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.