Das können Sie am Sankt-Martins-Wochenende im Allgäu unternehmen

An diesem Wochenende ist im Allgäu einiges geboten. Von Martinimarkt und verkaufsoffenem Sonntag bis hin zum Opernfestival. Diese Veranstaltungen finden statt.

08.11.2023 | Stand: 14:56 Uhr

Etliche Veranstaltungen im Allgäu gibt es am kommenden Wochenende von Freitag, 10.11., bis zum Sonntag, 12.11.2023. Auch nach den Herbstferien hat das Allgäu am Sankt-Martins-Wochenende (lesen Sie hier: Wer war Sankt Martin?) etliches zu bieten. Ob verkaufsoffener Sonntag, das erste Stöbern nach Weihnachtsgeschenken und Winterdeko auf Handwerksmärkten oder kulturelle Angebote wie Kunstausstellungen und Oper.

Das sind die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Markt der Sinne in Fischen

Kunsthandwerkermarkt "Wintermärchen" in Burgberg

Martinimarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kaufbeuren

Opernfestival Isny

Kunstausstellung Memmingen

Markt der Sinne in Fischen

Die ersten Adventsmitbringsel und Weihnachtsgeschenke können in Fischen im Oberallgäu an diesem Wochenende erstanden werden. Dort bieten regionale Anbieter beim "Markt der Sinne 2023" handgefertigte Produkte sowie die ersten winterlichen und weihnachtlichen Spezialitäten an. Der Markt findet am Freitag, 10. November, von 16 bis 20 Uhr und Samstag, 11. November, von 12 bis 18 Uhr in Weiler 27 in Fischen im Allgäu statt.

Kunsthandwerkermarkt "Wintermärchen" in Burgberg

Zum 47. Mal findet der Hobby - Kunst - Handwerksmarkt "Wintermärchen" in Burgberg statt. Hier können neben Holz- und Stoffarbeiten auch Deko- und Floristikartikel von Hobby-Künstlern, Handwerkern und Mächlern erworben werden. Für Kinder soll es neben Kinderklöppeln ein buntes Angebot geben. Außerdem ist es möglich, für einen guten Zweck Kaffee und Kuchen zu kaufen. Die Einnahmen der Veranstaltung sollen dem Tierschutz zu Gute kommen.

Geöffnet hat der Markt am Samstag, 11. November, von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 10 bis 17 Uhr in der Blaichacher Straße in Burgberg.

Martinimarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kaufbeuren

Der traditionelle Martinimarkt 2023 in Kaufbeuren öffnet am Samstag, 11. November, und am Sonntag, 12. November, in der Innenstadt seine Tore. Rund 40 verschiedene Händler bieten hier am Martinswochenende Haushaltswaren, Werkzeug, Gewürze, Schmuck und Geschenkartikel an. Zudem ist am Sonntag von 13 bis 18 Uhr der letzte verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt. Für Kinder steht ein Karussel bereit. Der Martinimarkt findet auf der Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt.

Hier können Sie in der Kaufbeurer Innenstadt parken:

S - Parkhaus Süd

Rathaus-Parkhaus

Parkhaus Am Kunsthaus

Parkhaus Modepark Röther

Lesen Sie dazu: Über diese Märkte können Sie im Herbst im Allgäu noch schlendern

Opernfestival Isny 2023

Am Freitag, 10. November, findet die Premiere des künstlerischen Filmprojekts des Isny Opernfestivals "Die Heimkehr des Odysseus nach Ithaka" im Neuen Ringtheater statt. Die Aufführung findet als Fortsetzung zu "Die Irrfahrten des Odysseus" statt, das bereits vor einem Jahr seine erste Vorstellung hatte. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 9 Euro.

Im vergangenen Jahr erschien bereits im Rahmen des Programms „Kunst trotz Corona“ „Die Irrfahrten des Odysseus“. Im Sommer zug für die Fortsetzung dann das Trojanische Pferd durch die Straßen von Isny.

Kunstausstellung Memmingen

In der MEWO Kunsthalle in Memmingen gastieren aktuell fünf verschiedene Ausstellungen, wovon zwei nur noch bis zum 19. November zu sehen sind. Genau aus diesem Grund lohnt sich an diesem Wochenende ein Besuch in der Kunsthalle. Auch für Kinder ist ein spezielles Programm im Atelier geboten. Diese Ausstellungen können in Memmingen begutachtet werden:

Amadeus Certa: Dream of Lore

FERNWEH

Véronique Verdet: Emportée par la foule – Mitgerissen

Geheimnissvolle Schatten

Josef Madlener: Blickwechsel

Ein Blick in die Ausstellung des jungen Künstlers Amadeus Certa, der asiatische Comics in seine Kunst mit einfließen lässt. Bild: Harald Holstein

Das Museum hat dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Führungen kosten 2 Euro pro Person, das Atelier ist kostenpflichtig.

Lesen Sie auch: Von Hüten und Bergbauern: Sieben außergewöhnliche Museen im Allgäu