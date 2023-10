Veranstaltungen im Allgäu: Das ist am Wochenende geboten

Jahrmarkt in Memmingen, Viehscheid in Grünenbach: Im Allgäu ist viel los am Wochenende. Das sind die Ausflug-Tipps der Redaktion.

Am kommenden Herbstwochenende ist wieder einiges los im Allgäu. Der letzte Viehscheid in der Rergion steht an, in Kaufbeuren gibt es auf dem Rustikalmarkt jede Menge Kunsthandwerk. Viele Veranstaltungen finden draußen statt - bei den aktuellen Wettervorhersagen mit Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 23 Grad kein Problem.

Die Veranstaltungstipps zum Wochenende im Überblick:

Veranstaltungen im Allgäu: Stadtführung in Marktoberdorf

Mit der Stadtführung "Bürger, Bauernkrieg und Bachmuscheln" tauchen die Teilnehmer am Freitag tief in die Marktoberdorfer Geschichte ein. Dabei geht es um Ettwiesen und seine Bürger, um den Bauernaufstand vor 500 Jahren und ein bisschen um die Bachmuschel. Die Stadtführerin Andrea Guggenmoos wollte nicht immer nur in der Stadt bleiben, darum konzentriert sich die Veranstaltung auf den kleinen Weiler Ettwiesen. Obwohl der Ort so klein ist, ist er sehr geschichtsträchtig. Um 18 Uhr geht es los, die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.

Andreas Guggenmos taucht in ihrer Stadtführung "Bürger, Bauernkrieg und Bachmuscheln" in die Geschichte von Ettwiesen ein. Bild: Andreas Filke

Allgäuer Genusstage - Kaffee, Honig und Hochprozentiges

Veranstaltet werden die Genusstage von einem Netzwerk aus rund 100 Gastronomen, Landwirten und handwerklichen Verarbeitern. Besucherinnen und Besucher erhalten einen Blick hinter die Kulissen verschiedener gastronomischer Betriebe und dürfen besondere kulinarische Gerichte in den teilnehmenden Gastronomien genießen. Am Sonntag gibt es einen Blick hinter die Kulissen bei der Erlebnisimkerei Seeg um 14 und um 16 Uhr. Telefonische Anmeldung unter 08364 9830-33, Eintrittspreise für Erwachsene mit Führung liegen bei neun Euro. Weitere Informationen finden Sie hier. Am Freitag findet eine Tour durch die Waldbrand Destillerie in Marktoberdorf um 10 Uhr und um 14 Uhr statt. Bitte um Anmeldung vorab per Mail an team@waldbrand.com. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Bei den Allgäuer Genusstagen gibt es unter anderem Einblicke in die Erlebnisimkerei Seeg. Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

"Wahnsinn! - Die Show" mit Hits von Wolfgang Petry in der Bigbox

Bei „Wahnsinn! – Die Show“ geht es nicht nur um die Songs von Wolfgang Petry, sondern auch um bedeutsame Momente, unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus seiner Karriere. Im Zentrum der Show steht die Musik und Original-Songs der Schlagerikone. Im Stil eines echten Konzerterlebnisses schließt „Wahnsinn! – Die Show“ zeitlich an das Abschlusskonzert von Wolfgang Petrys „Einfach Geil“-Tournee aus dem Jahr 1999 an. Die Zuschauer sollen in das Lebensgefühl von vor 20 Jahren zurückversetzt werden. Die Show beginnt am Freitag um 20 Uhr. Karten gib es im AZ-Shop.

Bei "Wahnsinn - Die Show" werden Lieder von Wolfgang Petry gespielt. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Viehscheid in Grünenbach: Zum dritten Mal "Huimhofer Scheid"

Am Samstag werden um 11 Uhr zwischen 50 und 70 Schumpen zum Festplatz in dem Grünenbacher Ortsteil Heimhofen getrieben. Den Einzug von Vieh und Treibern begleiten erneut die Alphornbläser der "Kugel-Buebe" aus Maierhöfen. Im Zelt heizt die Westallgäuer Musikgruppe "d' Holzschuah" mit Volksmusik die Stimmung an. Es ist der letzte Viehscheid im Allgäu in diesem Jahr.

Zum dritten Mal findet in Grünenbach ein Viehscheid statt. Bild: Olaf Winkler (Archivbild)

Jahrmarkt in Memmingen und verkaufsoffener Sonntag

Am Samstag beginnt der Memminger Jahrmarkt. Er findet bis zum 15. Oktober statt. Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und Marktreferent Rolf Spitz werden die Veranstaltung um 11 Uhr offiziell eröffnen. Ab 10.15 Uhr spielt die Musikkappelle Amendingen. Neben den Verkaufsständen gibt es auch wieder diverse Fahrgeschäfte. Am 8. Oktober ist zudem verkaufsoffener Sonntag. Das ganze Programm finden sie hier.

Dieses Wochenende startet der Jahrmarkt in Memmingen. Bild: Thomas Weigert

Rustikalmarkt in Kaufbeuren: Kunsthandwerk und verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr bieten rund 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter in der Innenstadt ihre handgemachten, regionalen und saisonalen Produkte an. Es gibt diverse Aufstriche, Brotspezialitäten, Käsedelikatessen und Kräuterverarbeitungen. Zudem bieten einige gastronomische Aussteller die klassische Bratwurst bis zu Langos, Baumkuchen, Schokofrüchten und Mandelvariationen. Für die jungen Besucher des Rustikalmarktes gibt es unter anderem eine Kindereisenbahn am Obstmarkt. Ab 11 Uhr spielen die Kemnater Musikanten, bevor sich ab 15 Uhr die Klänge der Alphörner über das Marktgelände ausbreiten.