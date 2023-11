Das ist am letzten November-Wochenende im Allgäu los

Einige Weihnachtsmärkte starten an diesem Wochenende im Allgäu. Doch es gibt auch ein Ballett, Konzerte und einiges mehr. Sechs Tipps aus der Redaktion.

21.11.2023 | Stand: 16:56 Uhr

Am letzten Wochenende im November stehen im Allgäu schon alle Zeichen auf Advent. Neben knapp zehn Weihnachtsmärkten findet unter anderem der Markt der Sinne in Fischen statt und in Immenstadt eröffnet der Winterwald im Klostergarten. Wer noch keine Lust auf Weihnachtsstimmung hat, kann in Marktoberdorf ein klassisches Ballett besuchen oder eines von gleich drei Konzerten in Kempten.

Alle Veranstaltungstipps der Redaktion für das Wochenende vom 24. bis 26. November auf einen Blick:

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Am Wochenende vor dem ersten Advent finden im Allgäu bereits einige Weihnachtsmärkte statt. Besucherinnen und Besucher können sich zwischen den folgenden Märkten entscheiden:

Welche Weihnachtsmärkte es in diesem Jahr im Allgäu gibt und wann sie geöffnet haben, lesen Sie in unserer Übersicht.

Winterwald im Klostergarten Immenstadt

Ab Sonntag, 26. November, können Besucherinnen und Besucher in Immenstadt wieder den Winterwald im Klostergarten besuchen. Dafür verwandelt sich der kleine Garten laut Veranstaltern in eine weihnachtliche Oase mit geschmückten und beleuchteten Bäumen. Ins Leben gerufen und organisiert wird der Winterwald von der Stadt Immenstadt in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandelsverband "Impuls". Der Winterwald hat bis zum 6. Januar geöffnet.

Weihnachtsmarkt Immenstadt mit "Winterwald" im Klostergarten. Bild: Werner Kempf

Markt der Sinne in Fischen

Winterliche handgefertigte Geschenkideen gibt es am Wochenende auf dem Markt der Sinne in Fischen. Von Freitag, 24. November, bis Sonntag, 26. November, bieten Händlerinnen und Händler ihre Waren in der Gärtnerei Frank an. Außerdem gibt es ein kulinarisches Angebot mit winterlich-weihnachtlichen Speisen und Getränken. Los geht es am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

Drei Konzerte in Kempten

Musik-Fans aufgepasst: In Kempten finden zwischen Donnerstag, 23. November, und Samstag, 25. November, gleich drei Konzerte statt. Den Anfang macht die österreichische Band Seiler und Speer am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in der Big Box. Mit dabei haben sie sowohl alte Hits wie „Hödn“, „Ham kummst“, „Principessa“ oder „Soits leben“ als auch neue Stücke. Karten kosten zwischen 49,95 Euro und 59,95 Euro.

Am Freitag geht es in der kult Box weiter mit der A-Cappella-Band Alte Bekannte. Die Nachfolgeband der Wise Guys tritt um 20 Uhr auf, ein Ticket kostet zwischen 41,05 Euro und 43,25 Euro. Am Samstag folgt dann, ebenfalls in der kult Box, der Auftritt der oberbayrischen Band Dreiviertelblut, die ihr drittes Album dabei haben. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 34,25 Euro.

Die oberbayrische Band Dreiviertelblut spielt am Samstag, 25. November in Kempten. Bild: Michael Hanel (Archiv)

La Bayadère: Klassisches Ballett in Marktoberdorf

Im Modeon in Marktoberdorf steht am Wochenende großes klassisches Ballett auf dem Programm. Das Sibiu Ballet Theatre tritt dort am Samstag mit dem Stück "La Bayadère" auf. Erzählt wird eine Liebesgeschichte zwischen der indischen Tempeltänzerin und dem Krieger Solor in einer Inszenierung von Marius Petipa. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Eintrittskarten kosten zwischen 31 und 35 Euro.

Eishockey in Kaufbeuren und Memmingen

Die Eishockey-Saison ist in vollem Gange und sowohl der ESV Kaufbeuren als auch der ECDC Memmingen tragen an diesem Wochenende ein Heimspiel aus. Den Start macht der ECDC mit seinem Heimspiel gegen die Heilbronner Falken am Freitag, 24. November, um 20 Uhr. Der ESVK muss am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr gegen die Lausitzer Füchse antreten. Eine Besonderheit an diesem Wochenende: Der ECDC Memmingen spielt gleich noch einmal im Allgäu, denn am Sonntag steht, ebenfalls um 17 Uhr, das Allgäu-Derby beim EV Füssen an.

Wer sich am Wochenende gerne an der frischen Luft bewegen will und einen Ausflug plant, findet hier eine Übersicht, in welche Hütten Wanderer auch im November einkehren können.