Das können Sie am letzten Ferienwochenende im Allgäu unternehmen

Martinusritt, Rock-Konzert oder doch lieber schon der erste Adventsmarkt? Am ersten Novemberwochenende kann man im Allgäu Einiges unternehmen.

31.10.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Die Herbstferien in Bayern neigen sich schon bald ihrem Ende entgegen. Da gilt es, die letzten Tage noch einmal richtig auszunutzen. Im Allgäu gibt es an diesem Wochenende vom 3. bis zum 5. November viele Möglichkeiten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem letzten Ausflug zu einer Hütte? Denn auch die letzten Hütten, die noch im Allgäu geöffnet haben, machen nach diesem Wochenende erstmal dicht. Daneben kann man unter anderem den Martinusritt in Blaichach besuchen oder sogar schon auf den ersten Adventsmarkt des Jahres gehen. Fünf Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Martinusritt und Pferdesegnung in Blaichach

In Blaichach (Kreis Oberallgäu) findet am Sonntag, 5. November, der traditionelle Martinusritt mit anschließender Pferdesegnung statt. Höhepunkt der Veranstaltung ist der farbenfrohe Festumzug, der ab 13.30 Uhr durch Blaichach zieht.

Um 14 Uhr findet dann in Ettensberg bei Blaichach die Segnung statt, die laut den Veranstaltern auf eine Tradition aus dem Jahr 1652 zurück geht. Der Umzug startet auf dem Parkplatz hinter der Bäckerei Härle. Nach dem Ritt gibt es im Trachtenheim noch Speisen und Getränke für alle Gäste und Teilnehmer.

In Blaichach werden am Wochenende im Rahmen des Martinusritts Pferde gesegnet. Bild: Günter Jansen (Archiv)

Adventsmarkt in Maierhöfen

Alle, die schon jetzt auf die Weihnachtszeit hinfiebern, sollten sich am Wochenende auf den Weg nach Maierhöfen im Landkreis Lindau machen. Dort findet einer der ersten Adventsmärkte des Jahres statt. Ort des Geschehens ist das Ibergzentrum Maierhöfen. Der Markt hat zu folgenden Zeiten geöffnet:

Samstag, 4. November: 12 bis 18 Uhr

Sonntag, 5. November: 10 bis 17 Uhr

Laut den Veranstaltern finden Besucherinnen und Besucher auf dem Markt handverlesene Geschenkideen, Deko-Artikel und mehr für die gemütliche Zeit vor Weihnachten. Auch für das leibliche Wohl ist mit Suppen, Kuchen sowie selbstgemachtem Glühwein, heißem Aperol und vielem mehr gesorgt. Ab Ende November locken dann eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten im Allgäu Besucherinnen und Besucher an.

In Maierhöfen findet bereits an diesem Wochenende, am 4. und 5. November, ein Adventsmarkt statt. Bild: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

Weitnau rockt

Nach mehreren Jahren Pause veranstaltet die Harmonie-Musik-Gesellschaft Weitnau an diesem Wochenende wieder das Konzert "Weitnau rockt". Dabei gibt es einem Abend lang Rockmusik von der Allgäuer Cover-Band b-ROCKhaus. Los geht es am Samstag, 4. November ab 20 Uhr im Adlersaal Weitnau.

Eiszeit Safari Allgäu in Kempten

Wer die Herbstferien lieber mit ein wenig Kultur ausklingen lassen möchte, kann die neue Ausstellung „Eiszeit Safari Allgäu“ im Marstall in Kempten besuchen. Seit dem 28. Oktober können Besucherinnen und Besucher hier alles über das eiszeitliche Europa - und speziell das Allgäu - erfahren. Dafür stehen eine Vielzahl von lebensgroßen Figuren und Skeletten bereit. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro und für Kinder vier Euro. Die Ausstellung läuft noch bis zum 14. April 2024.

Mädelsflohmarkt in der Markthalle in Kempten

Zum letzten Mal im Jahr 2023 findet an diesem Wochenende ein Mädelsflohmarkt in Kempten statt. Am Samstag, 4. November, können Interessierte von 15 bis 19 Uhr in die Markthalle am Königsplatz kommen und nach Secondhand-Artikeln suchen. Der Eintritt in die Halle kostet drei Euro.

Am Samstag, 4. November, findet der letzte Mädelsflohmarkt des Jahres 2023 in Kempten statt. Bild: Matthias Becker (Archiv)

