Das ist am zweiten Adventswochenende im Allgäu los

Egal ob Nikolaus-Ballonstart, Nikolausschwimmen oder Klausenmarkt: An diesem Wochenende stehen viele (weihnachtliche) Veranstaltungen im Allgäu auf dem Plan.

06.12.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Der zweite Advent steht vor der Türe und mit ihm ein Wochenende voller Veranstaltungen im Allgäu. Zwischen Freitag, 8. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, kann man nicht nur über diverse Weihnachtsmärkte schlendern. Auch der Nikolaus spielt nach seinem großen Tag in dieser Woche vielerorts noch eine wichtige Rolle, zum Beispiel beim Ballonstart in Sonthofen oder beim Nikolausschwimmen in Lindau.

Das sind die Veranstaltungstipps der Redaktion für das Wochenende vom 8. bis 10. Dezember auf einen Blick:

Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen

Nikolausschwimmen in Lindau

Langer Adventssamstag mit Christbaumverkauf in Isny

Mamma Mia meets Udo Jürgens in Füssen

Klausenmarkt Sonthofen

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen

In Sonthofen findet mit dem Nikolaus-Ballonstart am Sonntag, 10. Dezember, eine Veranstaltung für die ganze Familie statt. Ab 10.30 Uhr können Kinder ihre Wunschzettel beim Christkindl-Postamt auf dem Marktanger abgeben. Zu dieser Zeit sorgt die Jugendblaskapelle bereits für Unterhaltung und es gibt heiße Getränke. Gegen 11 Uhr ist die Ankunft des Nikolaus mit seiner Kutsche geplant. Vor Ort verteilt er mithilfe der Klausen kleine Geschenksäckchen an die Kinder. Gegen 11.30 Uhr startet dann sein Ballon.

Am Sonntag, 10. Dezember, steigt auf dem Marktanger in Sonthofen wieder der Nikolaus in einen Ballon und fährt Richtung Himmel. Bild: Günter Jansen (Archiv)

Nikolausschwimmen in Lindau

Die Wasserwacht Lindau veranstaltet für alle mutigen Schwimmerinnen und Schwimmer wieder ein Nikolausschwimmen im Bodensee. Am Samstag, 9. Dezember, starten die Teilnehmenden gegen 13 Uhr von der Slipanlage des Lindauer Seglerclubs. Danach schwimmen sie am Römerbad vorbei, entlang der Löwenmole und biegen zum Abschluss in den Lindauer Hafen ein, wo sie von den Zuschauerinnen und Zuschauern empfangen werden. Das Schwimmen ist Teil des Programms der Lindauer Hafenweihnacht.

Langer Adventssamstag mit Christbaumverkauf in Isny

Am langen Adventssamstag, 9. Dezember, haben in Isny die Geschäfte von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem veranstaltet die Jahrgangsstufe 12 des Isnyer Gymnasiums einen Christbaumverkauf auf dem Marktplatz. Dazu verkaufen sie heiße Getränke und Waffeln. Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe verkaufen Marmelade, Liköre, Gebäck und Gebasteltes. Auf dem Marktplatz bieten außerdem Händler aus der Region verschiedene Waren an. Umrahmt wird die Veranstaltung von einem musikalischen Programm mit dem AlphornChor Allgäu (um 10.15 Uhr), den Isnyer Adventsbläsern (um 11 Uhr) sowie einem Posaunen-Quartett (um 14 Uhr).

Jede Menge Prachtexemplare fürs heimische Wohnzimmer gibt’s beim Christbaumverkauf auf dem Marktplatz in Isny am Samstag, 9. Dezember. Bild: Foto: IMG / C. Brockhoff

Mamma Mia meets Udo Jürgens in Füssen

Im Füssener Festspielhaus erwartet Besucherinnen und Besucher am Samstag, 9. Dezember, ein besonderes Konzert: Bei "Mamma Mia meets Udo Jürgens" singen Musicalstars wie Karim Khawatmi, Jacqueline Braun und Roberta Valentini die größten Hits der schwedischen Kultband Abba und von Schlagerlegende Udo Jürgens. Tickets gibt es ab 54,95 Euro. Das Konzert mit Live-Band startet um 20 Uhr.

Klausenmarkt in Sonthofen

Bereits von Montag, 4. Dezember, und Mittwoch, 6. Dezember fand in Sonthofen ein Klausenmarkt statt. Dieser öffnet noch einmal von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, seine Tore. Auf dem Markt können Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Bastelaktionen teilnehmen und unterschiedliche Speisen und Getränke probieren. Der Markt hat am Wochenende zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag, 8. Dezember: 17 bis 22 Uhr

Samstag, 9. Dezember: 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 10. Dezember: 11 bis 17 Uhr

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Auch am zweiten Adventswochenende haben weiterhin viele Weihnachtsmärkte im Allgäu geöffnet. Dazu gehören die großen Märkte wie zum Beispiel in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Lindau oder Bad Hindelang. Auch viele kleinere Märkte öffnen an diesem Wochenende, beispielsweise in Lindenberg, Oberstaufen und Lengenwang. Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art findet von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, am Fünfknopfturm in Kaufbeuren statt. Dieser Markt steht ganz im Zeichen des Mittelalters, inklusive Ritterlager, Gauklern, Trommlern und Kunsthandwerk.