Was ist am Wochenende im Allgäu los? Unsere Veranstaltungstipps

Der ersten CSD in Memmingen oder ein Gespräch mit GNTM-Fotograf Christian Schuller – das bietet das Allgäu am Wochenende vom 30. Juni bis zum 2. Juli.

27.06.2023 | Stand: 15:55 Uhr

Wer einen eigenen Roboter bauen möchte, lernen will, wie man professionelle Fotos macht oder sich dafür interessiert, welchen Bezug die Geschichte Illerbeurens des 17. Jahrhunderts zur aktuellen politischen Weltlage hat, sollte sich diese Veranstaltungen am Wochenende (30. Juni bis 2. Juli) im Allgäu nicht entgehen lassen.

Erster Christopher Street Day (CSD) von Pride Memmingen

Fotogipfel in Oberstdorf

Sound am Markt in Kaufbeuren

Premiere des Festspiels in Illerbeuren

Museumsnacht in Marktoberdorf

Erster Christopher-Street-Day (CSD) von Pride Memmingen

Pride Memmingen von links nach rechts: Nina Jörg, Hannah Thiel, Aidan Waldek, Felix Schachenmayr, Luca Kleibel, Tijana Kostic und Hannah Falk Bild: Hannah Greiner

Wenn sie Glück haben, könnte sogar am Himmel ein Regenbogen zu sehen sein. Am Wochenende soll es im Allgäu zwischen sonnigen Stunden auch ab und zu regnen. Am Boden in Memmingen gibt es aber mit Sicherheit viele Regenbögen zu sehen. Zum allerersten Mal findet dort der Christopher Street Day (CSD) statt. Eine Gruppe junger Menschen findet: Memmingen braucht Pride! Die Pride-Bewegung setzt sich dafür ein, dass jeder lieben darf, wen er will und für Menschen, die sich nicht ihrem angeborenen Geschlecht zugehörig fühlen.

Um 15.20 Uhr startet am Marktplatz eine Demo-Parade, ab 16.30 Uhr spielen die Bands artwhy und nivis Live-Musik und ab 20.30 legt das Kollektiv Scheinwelt bei der Afterparty im Grünen Haus auf.

Fotogipfel in Oberstdorf

Der Oberstdorfer Fotogipfel ist von Mittwoch, 28. Juni bis Sonntag, 2. Juli. Dort können professionelle Fotografen und Hobbyfotografen sich austauschen, inspirieren lassen und natürlich jede Menge Fotos knipsen. Am Freitag, 29. Juni, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr werden Naturfotograf Micha Pawlitzki, Reportagefotografin Ulla Lohmann und Modefotograf Kristian Schuller ein Interview im Kurpark geben. Christian Schuller ist Schirmherr des Fotogipfels und einigen wahrscheinlich von Germanys Next Topmodel bekannt.

Die Bergkulisse um Oberstdorf herum biete viele Foto-Motive. Bild: Lian Fei, imago (Symbolbild)

Am Samstag erzählen Ulla Lohmann und Basti Hofmann, wie sie als Familie die höchsten Gipfel aller europäischen Länder erklommen haben. Der Vortrag "47 summits" beginnt um 20 Uhr im Cewe Haus der Fotografie.

Sound am Markt in Kaufbeuren

Rapperin Fiva trat beim Sound am Markt Festival in Kaufbeuren-Neugablonz 2022 auf. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

"Wilde Herzen" ist dieses Jahr das Motto des Sound am Markt in Neugablonz bei Kaufbeuren. Auftreten werden Bands wie Husten oder die Sängerin Paula Carolina. Indie-Pop und gute, deutschsprachige Texte sollen für Herzklopfen sorgen.

Das Open-Air-Musikfestival fifindet am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, jeweils von 17 Uhr bis etwa 23 Uhr statt. Das Fest am Bürgerplatz vor dem Gablonzer Haus ist umsonst, es gibt Street Food und Live-Musik.

Premiere des Festspiels in Illerbeuren

Karl Fieß und Simone Zehnfpennig zeigen die Kostüme für das Festspiel Illerbeuren 2023. Bild: Andreas Berger

Nur alle 25 Jahre findet das Illerbeurer Festspiel statt und dieses Jahr ist es wieder so weit. 2023 spielt Illerbeuren (Kreis Unterallgäu) seine Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg nach. Das historische Schauspiel handelt von Krieg, Leid, Neid und Tod – aber letztlich siegt der Glaube an eine Zukunft ohne Unterdrückung, Rassenhass und Krieg. Dass das Stück durch den Krieg in der Ukraine einen so aktuellen Bezug hat, war nicht geplant und hat die Beteiligten selbst überrascht.

Am Samstag, 1. Juli, um 20 Uhr ist die Premiere des Festspiels im Schwäbischen Bauernhofmuseum. Tickets kosten 30 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Museumsnacht in Marktoberdorf

Das Alemannen-Grab wird fasziniert von Kindern bei der Museumsnacht bestaunt. Bild: Andreas Filke

Ein guter Plan für schlechtes Wetter: die Museumsnacht in Marktoberdorf. Alle städtischen Museen, das Künstlerhaus und die Stadtbücherei haben am Samstag von 16 Uhr bis spät in die Nacht geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

Im Stadtmuseum helfen die Mitarbeiter Besuchern, Dokumente oder Briefe von Vorfahren in altdeutscher Schrift zu lesen, in der Stadtbücherei können Kinder ihren eigenen Roboter basteln und im Hartmannhaus gibt es eine Schafkopf-Runde.