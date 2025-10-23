Gruselig, grell oder lieber gediegen? Diese Events im Allgäu sollten Sie auf dem Zettel haben

Der größte Rummel im Allgäu ist zwar vorbei – das heißt aber nicht, dass man in der Region auf Buden und Fahrgeschäfte verzichten muss. Und das ist noch lange nicht alles: Auch für Kunst- und Musikliebhaber lohnt sich ein Abstecher ins Allgäu. Und wer bereits dieses Wochenende Lust auf eine Halloween-Pre-Party hat, ist hier ebenfalls richtig.

Das sind unsere Veranstaltungstipps am Wochenende von Freitag (24. Oktober) bis Sonntag (26. Oktober):

Kathreinemarkt in Kempten

Waldgeisterparty in der Waldwelt Skywalk Allgäu

59. Westallgäuer Kunstausstellung

„Rock The City“ in Sonthofen

Simon- und Judamarkt in Lindenberg

Auf dem Königsplatz in Kempten gibt es traditionell zwei Vergnügungsmärkte: Im Mai der Himmelfahrtsmarkt und Ende Oktober der Kathreinemarkt. Er wird am Freitag um 14.30 Uhr mit Musik eröffnet und läuft bis zum 2. November. Ab Samstag hat der Markt dann täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet – mit einer Ausnahme: An Allerheiligen (1. November) steht der Rummel still.

Der Kathreinemarkt in Kempten ist ein Träumchen für alle Adrenalin-Fans. Aber auch alle anderen kommen auf ihre Kosten. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Am Sonntag ist zudem verkaufsoffener Sonntag in Kempten. An diesem Tag beginnt auch der Händlermarkt im Stadtpark und auf dem Hildegardplatz. Neben Jahrmarkt-Fans kommen damit auch Shoppingfreunde auf ihre Kosten, er öffnet bis Dienstag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Waldgeisterparty in der Waldwelt Skywalk Allgäu

Ja, ist denn schon wieder Halloween? Nun, streng genommen noch nicht ganz. Das hält die Waldwelt im Skywalk Allgäu in Scheidegg nicht davon ab, zur sogenannten Waldgeisterparty einzuladen. Zwischen 19 und 22 Uhr lauern den Besuchern unterhalb des Baumwipfelpfades verkleidete Schauspieler auf – und lehren ihnen laut Veranstalter auch mit „technischen Tricks“ das Fürchten.

Die Besucher gehen dabei in Kleingruppen über das Areal. Dazwischen gibt es gruselige Snacks wie einen Burger namens „Schwarze Bestie“ oder „Blutige Ringe“. Zum Schluss wird im Biergarten mit DJ noch schrecklich gefeiert. Tickets kosten für Erwachsene acht Euro, Jugendliche von 12 bis 17 Jahren dürfen sich für vier Euro gruseln.

59. Westallgäuer Kunstausstellung

Wer es lieber ruhiger und gediegen mag, der ist womöglich bei der 59. Westallgäuer Kunstausstellung im Lindenberger Stadtsaal richtig. Hier stellen 68 Künstlerinnen und Künstler aus dem Allgäu, Oberschwaben und Vorarlberg insgesamt 130 Werke aus – von Malereien und Plastiken bis hin zu Fotografien.

Für seine Skulptur "Pferdchen" hat der Kemptener Künstler Winfried Becker den Kunstpreis 2025 bekommen. Foto: Thomas Gretler

Die Ausstellung läuft bis zum 2. November. Freitag und Samstag hat sie von 15 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag findet zudem um 19.30 Uhr im Foyer ein Blues- und Folk-Konzert statt: Der Eintritt für „Herbert Wiedemann trifft Lemi & Mark mit Freunden“ kostet 18 Euro. Alle Infos zur 59. Westallgäuer Kunstausstellung lesen Sie hier.

„Rock the City“ in Sonthofen

In Sonthofen wird es dagegen laut: Zum vierten Mal findet am Samstag das Benefizkonzert „Rock the City“ zugunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus in Bad Grönenbach statt. Auf die Ohren gibt es Rock-Musik in verschiedensten Spielarten.

Insgesamt acht Bands spielen in der Markthalle ab 16 Uhr. Wer dann noch nicht genug hat, kann um 0.30 Uhr noch zur After-Show-Party im Barfly in Sonthofen gehen. Statt Eintritt zu verlangen, sammeln die Veranstalter Spenden von mindestens zehn Euro.

Simon- und Judamarkt in Lindenberg

Ab Freitag geht es in der Kiesgrube in Lindenberg wieder rund: Beim traditionellen Simon- und Judamarkt gibt es vier Tage lang Fahrgeschäfte, Imbissstände und Vergnügungsbuden. Der Markt hat am Freitag von 14 bis 21 Uhr und von Samstag bis Montag jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Lindenberg lädt ab Freitag für vier Tage zum Simon- und Juda-Markt 2025 - inklusive verkaufsoffenem Sonntag. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Rund um die Aureliuskirche verkaufen am Sonntag und Montag von 9 bis 18 Uhr zudem etwa 40 Händler unter anderem Textilien, Haushaltswaren und Süßigkeiten. Bei gutem Wetter gibt es am Samstag von 14 bis 17 Uhr einen Kinderflohmarkt. Am verkaufsoffenen Sonntag haben zusätzlich die Einzelhändler in Lindenberg von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Simon- und Judamarkt 2025 in Lindenberg lesen Sie hier.

