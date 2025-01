Schlittenhunderennen und Ballonfestival: 6 Wochenendtipps für das Allgäu

Veranstaltungen im Allgäu heute am Sonntag (12.01.2025) und am Wochenende (10. bis 12. Januar 25): Winterzauber und Faschingstrubel - das fasst den Mix aus Events am zweiten Januar-Wochenende im Allgäu und außerhalb gut zusammen. Hier sind die sechs aktuellen Veranstaltungstipps der Redaktion der Allgäuer Zeitung:

Internationales Schlittenhunderennen in Unterjoch

Ballonfestival Tannheimer Tal

Guggenmusik-Sternmarsch und Dämmerumzug in Memmingen

Nachtumzug durch das Museumsdorf in Illerbeuren

Lumpenkapellen-Mega-Party in Scheffau

„Lumagica“ und „Reutte on Ice“

Internationales Schlittenhunderennen heute in Unterjoch

In Unterjoch bei Bad Hindelang im Oberallgäu soll am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, jeweils von 10 bis 15 Uhr nach längerer Pause das Internationale Schlittenhunderennen 2025 stattfinden. Die Wetteraussichten sind gut, weshalb die Organisatoren grünes Licht für die Veranstaltung gegeben haben.

An dem Rennen nehmen 50 bis 70 Schlittenhundeführerinnen und -führer und insgesamt 500 bis 700 Tiere teil. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus Holland, Polen, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz. Der Weltcup in Unterjoch ist ein Sichtungsrennen für die Weltmeisterschaften der Weltverbände, die dieses Jahr im norwegischen Røros sowie im schwedischen Östersund stattfinden.

Lesen Sie hier, welche Schlittenrennen im Allgäu dieses Jahr noch geplant sind.

Icon Vergrößern Schneefall und frostige Temperaturen haben ideale Bedingungen geschaffen für den Schlittenhunde-Weltcup in Unterjoch. Foto: Matthias Becker (Archivbild) Icon Schließen Schließen Schneefall und frostige Temperaturen haben ideale Bedingungen geschaffen für den Schlittenhunde-Weltcup in Unterjoch. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Ballonfestival heute im Tannheimer Tal

Heute, am Sonntag, 12. Januar, startet im Tannheimer Tal das Internationale Ballonfestival. Dieses dauert bis zum 1. Februar 2025. Während des Festivals werden wieder viele Ballone über der Region zu sehen sein.

Besucherinnen und Besucher haben außerdem die Möglichkeit, eine Ballonfahrt ins Allgäu oder über die Alpen zu buchen. Anmelden kann man sich direkt vor Ort in Tannheim. Auskunft und weitere Informationen bei Rudi Höfer unter Telefon +43676/9490250.

Ein Highlight des Ballonfestivals ist das Ballonglühen, das immer dienstags an unterschiedlichen Orten im Tannheimer Tal stattfindet. Nach Einbruch der Dunkelheit zaubern die Ballonpiloten mit den Flammen und dazu passender Musik ein besonderes Lichtspiel. Weitere Informationen zum Ballonfestival im Tannheimer Tal 2025 lesen Sie hier.

Icon Vergrößern Das 28. Internationale Ballon-Festival im Tannheimer Tal in Tirol (Österreich) beginnt am Sonntag, 12. Januar 2025. Foto: Günter Jansen (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das 28. Internationale Ballon-Festival im Tannheimer Tal in Tirol (Österreich) beginnt am Sonntag, 12. Januar 2025. Foto: Günter Jansen (Archivbild)

Guggenmusik-Sternmarsch und Dämmerumzug in Memmingen

Die Faschingssaison im Allgäu hat begonnen. Die Memminger Stadtbachhexen organisieren am Freitag, 10. Januar, ab 17.30 Uhr einen Guggenmusik-Sternmarsch auf dem Marktplatz. Am Samstag, 11. Januar, geht es um 10 Uhr weiter mit einer Narrenmesse in der Sankt Josefs-Kirche. Um 16 Uhr am Samstag können sich Besucherinnen und Besucher auf den Dämmerumzug durch die Memminger Altstadt freuen.

Icon Vergrößern Die Stadtbachhexen veranstalten an diesem Samstag den Dämmerumzug durch die Memminger Altstadt. Foto: Thomas Weigert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Stadtbachhexen veranstalten an diesem Samstag den Dämmerumzug durch die Memminger Altstadt. Foto: Thomas Weigert (Archivbild)

Nachtumzug durch das Museumsdorf in Illerbeuren

Auch in Illerbeuren im Unterallgäu finden an diesem Wochenende die ersten Faschingsveranstaltungen statt. Am Freitag, 10. Januar, ziehen ab 18.08 Uhr rund 2000 Hästräger durch das Museumsdorf. Im Anschluss wird im Festzelt gefeiert. Was in diesem Jahr an Fasching in Memmingen und dem Unterallgäu geboten ist, lesen Sie hier.

Lumpenkapellen-Megaparty in Scheffau

Eine weitere Faschingsparty steigt am Samstag, 11. Januar, in der Festhalle in Scheffau, einem Gemeindeteil von Scheidegg im Westallgäu. Auf der Lumpenkapellen-Megaparty spielen die Katastrophenband Rohrdorf, die Schönauer Hexenmusik, die Hauchebätscher Guggemusik und Pressluft Niederwangen. Einlass ist ab 19 Uhr, die Partygäste müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

„Lumagica“ und „Reutte on Ice“

Der Lichterpark „Lumagica“ auf der Burgruine Ehrenberg in Reutte ist noch bis zum 23. Februar geöffnet. Rund 170 Lichtinstallationen verwandeln das Gelände in einen bunt leuchtenden Parcours. Das Motto lautet „Ritter Rüdigers Gruselburg“. Es gibt verschiedene beleuchtete Figuren und Szenen zu sehen. Der Lichterrundgang ist dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr geöffnet. Tickets gibt es online und an der Abendkasse. Die Preise im Überblick:

Erwachsene: 19,90 Euro online, 22,50 Euro an der Abendkasse

Kinder (4 bis 14 Jahre): 14,90 Euro online, 16,50 Euro an der Abendkasse

Ermäßigt (Schüler, Studierende, Auszubildende, Menschen mit Handicap, Senioren ab 65 Jahre): 17,90 Euro online, 20,50 Euro an der Abendkasse

Wer ein Ticket für „Lumagica“ kauft, erhält damit auch Zutritt zu „Reutte on Ice“. Das ist eine große bunt beleuchtete Eisfläche im Stadtpark von Reutte. Der Eispark ist montags bis freitags von 14 bis 21 Uhr geöffnet, samstags, sonntags sowie an Feiertagen kann man von 13 bis 21 Uhr Eislaufen.

Ein Besuch des Eisparks ist aber auch ohne „Lumagica“-Ticket möglich. Eintrittskarten für Erwachsene (ab 16 Jahren) kosten 8 Euro, Kinder zwischen 6 und 15 Jahren zahlen 5 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und Kinder bis 15 Jahre kostet 18 Euro. Für Besitzer der „Reutte Aktiv Card“ und der „Tirol Regio Card“ gibt es Ermäßigungen.

Icon Galerie 10 Bilder Am Freitagabend sind in Reutte die beiden Winterattraktionen Lumagica und Reutte on Ice 2024 eröffnet worden.

Mehr Veranstaltungen im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.