Was ist los im Allgäu? Unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende

Westallgäuer Oktoberfest, Musikfestspiele und Genusstage: Das und noch mehr sind die Veranstaltungen heute und am Wochenende im Allgäu. Unsere Tipps.

29.09.2023 | Stand: 11:17 Uhr

Veranstaltungen heute im Allgäu: Passend zum perfekten Herbst-Wetter finden in der Region am Wochenende vom 29. September bis 1. Oktober 2023 zahlreiche Veranstaltungen im Freien statt. Dazu gehören unter anderem die letzten Viehscheide, der Tag der Regionen in Pfronten und der Unterallgäuer Wanderherbst.

Zum Start in den Oktober, der aufgrund des Feiertags am Dienstag für manche ein langes Wochenende mit sich bringt, gibt es Einiges zu erleben im Allgäu. Die Veranstaltungstipps zum Wochenende im Überblick:

Westallgäuer Oktoberfest

Musikfestspiele Königswinkel

Finale der Viehscheid-Saison im Allgäu

Allgäuer Genusstage

Tag der Regionen mit verkaufsoffenem Sonntag in Pfronten

Unterallgäuer Wanderherbst

Veranstaltungen im Allgäu heute: Westallgäuer Oktoberfest

Von Freitag, 29. September bis Sonntag, 1. Oktober findet in Weiler das Westallgäuer Oktoberfest statt. Mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern zählt das Fest zu den Höhepunkten des Westallgäuer Veranstaltungsjahres. Los geht es am Freitag um 18.45 Uhr mit dem Festeinzug mit historischem Gespann. Die Festzelt-Besucher erwarten bis Sonntag unter anderem die Musikkapelle Weiler, die Bands Allgäuwild, Dorfheilige und Stadtblech sowie am Sonntag ein Oktoberfest-Frühschoppen mit der Musikkapelle Muthmannshofen. Alle Infos zum Programm gibt es hier.

Beim Westallgäuer Oktoberfest in Weiler ist auch in diesem Jahr wieder die Musikkapelle Weiler dabei. Bild: Shakral Photography/Florian Wolf (Archiv)

Musikfestspiele Königswinkel

Zum zweiten Mal finden in diesem Jahr die Königswinkel-Musikfestspiele im Festspielhaus in Füssen statt. Im Mittelpunkt des Festivals steht die Oper "Die Walküre" von Richard Wagner, in einer Inszenierung von Professor Plamen Kartaloff. Die Oper wird insgesamt dreimal in Füssen aufgeführt:

Samstag, 30. September: 11 Uhr

Sonntag, 1, Oktober: 16 Uhr

Dienstag, 3. Oktober: 16 Uhr

Außerdem finden zwei Kammerkonzerte und ein Orgelkonzert mit Hansjörg Albrecht statt. Das Kammerkonzert am Donnerstag, 28. September, sowie das Festkonzert am Montag, 2. Oktober, wurden abgesagt. Ein Ticket für die Oper gibt es ab 59 Euro, die anderen Konzerte kosten 25 Euro Eintritt.

Die Walküre an der Oper Sofia und bald am Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: Die Walküren galoppieren auf leuchtend roten Pferden über die Bühne.

Finale der Viehscheid-Saison im Allgäu

Die Viehscheid-Saison im Allgäu ist fast zu Ende. An diesem Wochenende und am Feiertag finden noch einmal drei kleinere Alpabtriebe in der Region statt:

Was die Besucherinnen und Besucher bei den letzten Viehscheiden der Saison erwartet und wie schön die vergangenen Alpabtriebe im Allgäu waren, sehen Sie hier.

Beim Viehscheid in Haldenwang kommt eine Alpe mit etwa 100 Tieren im Ort an. 2022 war ein Kranzrind dabei. Bild: Simon Schubert

Allgäuer Genusstage

Im Ost- und Unterallgäu sind in dieser Woche die Allgäuer Genusstage gestartet. Zwischen Montag, 25. September, und Sonntag, 8. Oktober, können Interessierte die kulinarische Seite des Allgäus kennenlernen. Veranstaltet werden die Genusstage von einem Netzwerk aus rund 100 Gastronomen, Landwirten und handwerklichen Verarbeitern. Im Rahmen der Aktion können Besucherinnen und Besucher beispielsweise einen Blick hinter die Kulissen verschiedener gastronomischer Betriebe werfen und besondere kulinarische Gerichte in den teilnehmenden Gastronomin genießen. An diesem Wochenende gibt es beispielsweise ein Erntedankfest am Besthans Biohof bei Derndorf (Unterallgäu) oder eine Brauereiführung in der Bio-Brauerei Bären Bier in Nesselwang (Ostallgäu). Das gesamte Programm und alle teilnehmenden Gastronomin finden Sie hier.

Vom 25. Septmeber bis zum 8. Oktober laden wieder viele Allgäuer Gastronomen zu den Genusstagen ein. Mit dabei auch wieder der Biolandhof Schreyer. Bild: Landkreis Ostallgäu

Tag der Regionen mit verkaufsoffenem Sonntag in Pfronten

Im Rahmen des Tages der Regionen finden am Sonntag, 1. Oktober, verschiedene Aktionen in Pfronten statt. Von 11 bis 17 Uhr gibt es zum Beispiel einen Bauern- und Handwerkermarkt und von 11 bis 16 Uhr öffnen die Pfrontener Geschäfte ihre Türen. Ziel des Tages ist es laut Veranstaltern, regionale Wirtschaftskreisläufe zu unterstützen und Aufmerksamkeit für Regionalität zu schaffen. Vor der Eröffnung des Marktes gibt es um 9.30 Uhr einen evangelischen und um 10 Uhr einen katholischen Erntedankgottesdienst. Essen und Getränke gibt es für Besucherinnen und Besucher im Haus des Gastes.

Unterallgäuer Wanderherbst

Passend zum aktuell idealen Herbst-Wanderwetter startet am Samstag, 30. September, der zwölfte Unterallgäuer Wanderherbst. Bis Sonntag, 8. Oktober, finden im Rahmen der Veranstaltung insgesamt 26 geführte Wanderungen und mehrere thematisch passende Filmaufführungen in den Kinos in Bad Wörishofen und Türkheim statt. Die Wanderungen haben verschiedene Themen, wie etwa Spiritualität, Herbst oder Naturkunde. Für manche Touren müssen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorher anmelden, für andere nicht. Genaue Informationen dazu findet man im Flyer der Aktion. An diesem Wochenende finden insgesamt sieben Touren statt.

Beim Unterallgäuer Wanderherbst finden zwischen Samstag, 30. September und Sonntag, 8. Oktober eine Woche lang verschiedene geführte Themen-Wanderungen statt. Bild: Benedikt Siegert (Symbolbild)

