Die Festivalsaison beginnt: Diese Veranstaltungen im April sollten Sie nicht verpassen

Es wird Tag für Tag wärmer im Allgäu und die Festivalsaison in der Region beginnt. Außerdem zieht es viele Menschen mit Beginn des Frühlings wieder nach draußen auf die Märkte. Das sind unsere Veranstaltungstipps für April 2025 im Allgäu:

3. bis 5. April: Rockfrühling in Untrasried

5. April: Memminger Musiknacht

Ab 10. April: Allgäuer Literaturfestival

24. bis 28. April: Agrarschau Allgäu in Dietmannsried

25. und 26. April: Go to Gö in Görisried

Ab 26. April: Jazzfrühling in Kempten

26. April: Isnyer Frühlingsmarkt

26. April: Leutkircher Musiknacht

Rockfrühling in Untrasried

Die Festivalsaison im Allgäu startet. Den Anfang macht der Rockfrühling in Untrasried (Kreis Ostallgäu) am ersten April-Wochenende von 3. bis 5. April. Der Rockfrühling ist nach Angaben des Veranstalters eines der größten Rockfestivals ins Süddeutschland.

Das Festival startet am Donnerstag, 3. April, mit einem Programm für Kinder. Im Festivalzelt am Sportplatz spielt von 17 bis 18.15 Uhr die Band „Heavysaurus“. Hinter der Band stecken vier „Dinosaurier“ und ein „Drache“, die Rockmusik für die ganze Familie machen. Sie präsentieren eine kindgerechte Show mit angepasster Lautstärke.

Am Freitag, 4. April, und Samstag, 5. April, sind Partys für die Erwachsenen geboten. Das Festival-Programm:

Freitag, 4. April - Heavy Rock‘n‘Party

Die Draufgänger

Alexander Eder

Die Troglauer

Ansatzlos

Samstag, 5. April - Generations-Abend

Schreyner

Shark

Anja Bavaria

Habe & Dere

Das Festival beginnt am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr, der Einlass öffnet um 19 Uhr.

Anfang April wird wieder beim Untrasrieder Rockfrühling gefeiert.

Memminger Musiknacht

Unter dem Titel „Nightgroove“ findet in diesem Jahr am Samstag, 5. April, die Memminger Musiknacht statt. Nach der Absage des Veranstalters nahmen Memminger Wirte die Organisation selbst in die Hand: In 16 Lokalen in der Stadt sollen insgesamt elf Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen spielen – von Classic Rock über Country und Jazz bis hin zu Salsa und Italian Pop.

Zudem legen an drei Standorten DJs auf. Ab 22 Uhr können die Gäste bei den Aftershow-Partys im Eiskeller und im M1Rage feiern. Die Tickets kosten 15 Euro. Man kann sie vorab bei den teilnehmenden Gastronomen oder ab Mittwoch, 19. März, online bei Allgäu-Ticket (Eventim) kaufen.

Anfang April gibt es verschiedene Konzerte in 16 Memminger Lokalen.

Jazzfrühling in Kempten

Der Kemptener Jazzfrühling feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Das erste Event findet bereits am Samstag, 7. April, statt: der Kinderjazz für Grundschulen im Stadttheater. Die offizielle Eröffnung des Jazzfrühlings ist am Samstag, 26. April, um 12 Uhr. Das ist das Eröffnungsprogramm:

12 Uhr, Rathausplatz: Young Isar Stompers (Brassband)

12 Uhr, Rathausplatz: Landes-Jugendjazzorchester Bayern

12 Uhr, Reischmann Mode: Leonie Leuchtenmüller

12 Uhr, Schalander: Blues Trouble

12 Uhr, Reischmann Trend & Sport: Toryio

Das Festival dauert bis zum 3. Mai. Während des Jazzfrühlings gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt Konzerte, Gottesdienste, Nachwuchs-Wettbewerbe und mehr. Die Hauptkonzerte sind am Samstag, 26. April, Dhafer Youssef um 20 Uhr im Stadttheater und Lakecia Benjamin am Samstag, 3. Mai, ebenfalls um 20 Uhr im Stadttheater. Mehr zum kompletten Programm und Tickets erfahren Sie hier.

Allgäuer Literaturfestival

Im April startet das Allgäuer Literaturfestival. Bis zum 6. Juni gibt es in der ganzen Region an unterschiedlichen Orten Lesungen. Den Auftakt macht Marco Sonnleitner mit einer Lesung aus „Die drei ??? - Das Geheimnis der sieben Palmen“ am Donnerstag, 10. April, im Antoniersaal in Memmingen.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 11,50 Euro bzw. ermäßigt 6,50 Euro, an der Abendkasse zahlt man jeweils 50 Cent mehr. Die anderen Events des Allgäuer Literaturfestivals finden im Mai und im Juni statt.

Agrarschau Allgäu 2025 in Dietmannsried

Von Donnerstag, 24. April, bis Montag, 28. April, präsentieren über 400 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Landwirtschaft auf der Agrarschau Allgäu. Das Ausstellungsgelände westlich von Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) ist von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das Festzelt öffnet ebenfalls um 9 Uhr, die Besucherinnen und Besucher können dort abends bis Mitternacht feiern.

Der Besuch der Messe ist kostenlos, beim Parkplatz neben dem Ausstellungsgelände wird jedoch eine Parkgebühr von fünf Euro erhoben. Ab 18 Uhr wird im Festzelt Eintritt verlangt.

Am Freitag, 25. April, besucht der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Agrarschau, am Tag darauf wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

Ende April findet in Dietmannsried wieder die Agrarschau statt

Go to Gö 2025 in Görisried

Ein weiteres Festival im Ostallgäu steht am letzten April-Wochenende und Anfang Mai an: Am Freitag und Samstag, 25. und 26. April, wird im Zirkuszelt in Görisried beim Go to Gö gefeiert. Einen weiteren Party-Abend gibt es am Samstag, 3. Mai. Das ist das Programm:

Freitag, 25. April: Dream Night

Luca Riccobono

Los Brudalos

MYT

TREAM

PAZOO

Samstag, 26. April: Grenzenlos

Speckdrum

MilleniumKid

André

Culcha Candela

Rubi

Luca Dante Spadafora

Samstag, 3. Mai: Mallorca 6.0

Lamas

Isi Glück

Mickie Krause

Mia Julia

Ikke Hüftgold

Anja Bavaria

Felix Harrer

Go to Gö 2024: Das Festival im Ostallgäu endete mit einer großen Malle-Party. Mit dabei unter anderem Mia Julia, Peter Wackel, DJ Robin und die Lamas.

Isnyer Frühlingsmarkt

Beim Isnyer Frühlingsmarkt am Samstag, 26. April, können die Besucherinnen und Besucher von 10 bis 16 Uhr junges Gemüse, Pflanzen, Kräuter, Samen und noch viel mehr für den heimischen Garten kaufen. Daneben verkaufen die Gärtnereien aus Isny und der Umgebung, Kräuterhöfe und lokale Vereine Pflanzenerzeugnisse wie Sirups, Konfitüren, Pestos sowie Tees.

Es gibt außerdem Händlerinnen und Händler, die Dekoration für den Garten, Balkon oder die Terrasse verkaufen. Für Kinder gibt es auf dem Markt verschiedene Angebote zum Mitmachen.

Leutkircher Musiknacht

Bei der Leutkircher Musiknacht am Samstag, 26. April, können die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Orten in der Altstadt tanzen, feiern und verweilen.

In 16 Locations spielen sieben Live-Bands und 13 DJs - von Techno über Mainstream, Hip-Hop, Deep-, Dance-, Techhouse bis hin zu den 90ern und Rockmusik. Mit ihrem Ticket können die Gäste von Ort zu Ort pendeln oder den ganzen Abend in einem Lokal verbringen. Mehr dazu erfahren Sie hier.