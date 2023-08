Das sind unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Bierzelt-Gaudi oder doch lieber Street-Food-Festival? Dieses Wochenende ist im Allgäu viel los. Das sind die Veranstaltungstipps unserer Redaktion.

13.08.2023 | Stand: 09:13 Uhr

Was ist diese Woche im Allgäu los? Die Antwort von vielen wird wohl lauten: Festwoche. Aber auch für Leute, die sich nicht für das Eröffnungswochenende in ihre schönste Tracht werfen wollen, ist von Freitag 11. August, bis Sonntag 13. August, eine Menge geboten: von Straßen-Festivals bis zu Quietsche-Enten-Rennen. In diesem Artikel geben wir Ihnen sechs Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion:

Festwoche

Trachtenmarkt Pfronten

Altstadt-Sommerfestival Leutkirch

Stadtfest Füssen

Street-Food-Markt in Oberstaufen

Vektol-Festival Marktoberdorf

Festwoche in Kempten

Am Samstag, 12. August, geht die Festwoche los. Der Veranstalter beschreibt sich selbst als eine Mischung aus Wirtschaftsmesse, Kulturfestival und Heimatfest. Ab 10 Uhr geht das Messe-Programm los und Besucher können in 13 verschiedenen Hallen die Produkte von etwa 250 Ausstellern begutachten. Für die Party-Freunde gibt es außerdem musikalisches Programm auf der Bühne im Stadtpark und den beiden Festzelten. Das volle Programm haben wir bereits für Sie zusammengestellt.

Pfrontener Trachtenmarkt

Wer noch ein Last-Minute-Outfit für die Festwoche braucht, wird vielleicht auf dem Trachtenmarkt in Pfronten fündig. Am Samstag können Besucher von 11 Uhr bis 17 Uhr an über 50 Ständen vorbeibummeln und bei Belieben eine volle Trachtenmontur kaufen - vom Hut bis zu den Socken.

Der traditionelle Trachtenmarkt in Pfronten. Bild: Renate Erhart

Altstadt-Sommerfestival in Leutkirch

In Leutkirch findet das Abschlusswochenende des Altstadt-Festivals statt. Den Freitag eröffnet um 18 Uhr eine Lederhosen-Party für die ganze Familie. Dabei sorgen die Bands "PerBLECHS" und "Hofenbrass" für gute Stimmung. Am Samstagabend um 18 Uhr geht es weiter mit dem Level Sixteen Allgäu Festival, wo mehrere Djs auflegen. Eintritt ist ab 16 Jahren. Zum Abschluss stellt sich beim Quietsche-Enten-Rennen auf der Eschach heraus, welche Ente die schnellste ist. Das volle Programm finden Sie hier.

Stadtfest Füssen

Ein buntes Programm gibt es auf dem Stadtfest Füssen. Wegen des schlechten Wetters in der vergangenen Woche wurde das Straßen-Festival auf das kommende Wochenenede verschoben. Neben musikalischen Acts am Freitag ab 17.30 Uhr, die alles von Swing über Jazz bis Blasmusik auf dem Kasten haben, sind samstags ab 11.30 Uhr auch verschiedene Artisten auf den Straßen unterwegs. Die Künstler, Zauberer und Clowns kommen unter anderem aus Spanien, Griechenland oder Südamerika. Mehr Infos finden Sie hier.

Straßenkünstler auf dem Stadtfest in Füssen. Bild: Werner Hacker

Street-Food-Markt in Oberstaufen

Wer auf der Suche nach kulinarischen Highlights ist, ist in Oberstaufen richtig. Dort steigt das ganze Wochenende über zum ersten Mal der Sommer-Street-Food-Markt. Am Freitagabend um 17 Uhr geht es los, Samstag und Sonntag ist der Markt ab 11 Uhr geöffnet. Auf der Karte stehen unter anderem Wagyu Burger, Falafel oder Burritos. Das Event wird durchgehend musikalisch begleitet. Mehr Infos gibt es hier.

Vektol-Festival in Marktoberdorf

Für das Musik-Event in Marktoberdorf kann man kurzfristig noch Karten kaufen. 13 Bands rocken auf der großen Wiese beim Kreisverkehr in der Hochwiesstraße die Bühne - darunter "Yukno", "Zimmer90" und "Brockhoff". Hier gibt es Tickets und Infos.