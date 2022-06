Ein Sommer zum Feiern: Auf diese großen Feste freuen sich Tausende von Allgäuern

Feierfreudige Allgäuer und Allgäuerinnen erlebten in den beiden Vorjahren eine Durststrecke. Heuer finden große Feste wieder statt. Eine Übersicht.

18.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Corona-Pandemie wurde zur Zwangspause für die Allgäuer Feste. Heuer freuen sich viele Menschen in der Region auf die Rückkehr von Wallenstein- und Tänzelfest, der Allgäuer Festwoche und des Lindenberger Käse- und Gourmetfests. Doch auch 2022 spielt die Pandemie hier eine Rolle. So gab es lange zahlreiche Unwägbarkeiten zum genauen Ablauf der Feste. Was wird dort geboten sein – und wie unterscheiden sie sich von früheren Jahren?

Allgäuer Festwoche: Zwei Jahre machte die Pandemie eine Allgäuer Festwoche in Kempten unmöglich. Heuer gibt es vom 13. bis 21. August trotz Wirrungen im Vorfeld (etwa, weil die bisherigen Großzelte nicht mehr zur Verfügung stehen) einen neuen Anlauf. Leicht abgespeckt, aber dafür ohne Eintritt. Dennoch sollen die Gäste eine Messe vorfinden, die mit einem Dreiklang aus Wirtschaftsausstellung, Heimatfest und Kulturtagen vertraute Traditionen fortführt. Dazu gehören Thementage, Sonderschauen und zwei Lichterfeste (16. und 21. August). Erstmals gibt es auch Jahrmarkt-Flair mit Riesenrad, Kettenflieger und Schaustellerbuden. Die Markthalle dient als „Haus der Allgäuer Werte“ mit teils wechselnden Ausstellern. Die Wirtschaftsmesse erfolgt mangels Großzelten in kleinerem Rahmen – von etwa 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist die Rede. Beworben haben sich bisher um die 100 Aussteller. Die Gastronomie mit 4500 Quadratmetern Gesamtfläche umfasst unter anderem ein Festzelt auf dem Königsplatz, ein Zelt im Linggpark und ein Weinzelt im Stadtpark. (Lesen Sie auch: Weitere Details zur Festwoche 2022: Eine Verlosung, wechselnde Aussteller und ein Riesenrad) Ein Weinzelt plus zwei weitere Festzelte kündigt die Stadt für die Festwoche 2022 an. Eine zusätzliche Imbissmeile allerdings gibt es voraussichtlich nicht. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Wallenstein-Festspiele: Das Großereignis in Memmingen Wallenstein mit seinen kaiserlichen Truppen in der Reichsstadt sein Quartier. Der Fischertagsverein Memmingen plant die historische Woche, die durch zahlreiche Aufführungen zu einem beeindruckenden Erlebnis für die ganze Familie werden soll. Über 4000 Mitwirkende werden dabei sein. Unterm Strich würden 200.000 Besucher in der Wallenstein-Woche erwartet. Die Corona-Lage haben die Organisatoren immer im Blick - vor allem auch in Abstimmung mit den Behörden. Weitere Informationen rund um die historische Woche, die Veranstaltungen, Aktionen und Angebote sowie zum Kartenvorverkauf gibt es unter www.erlebe- wallenstein.de Die Wallenstein-Festspiele in Memmingen sind vom 24. bis 31. Juli geplant. Bild: Ralf Lienert (Archivfoto)

Tänzelfest: Nach zwei Jahren Zwangspause freuen sich die Kaufbeurer vom 14. bis 25. Juli auf das Tänzelfest. Alle Programmpunkte sollen ohne Einschränkungen stattfinden. Dazu gehören neben der Eröffnungsfeier am 14. Juli das mittelalterliche Lagerleben in der Altstadt am 15. und 16. Juli, sowie der Festplatz mit Bierzelt und Rummel bis 25. Juli. Am 17. und 18. Juli zieht Kaiser Maximilian in seine „vielliebe Stadt“ ein. Bei den anschließenden Festzügen spielen 1600 Kinder in historischen Gewändern die Geschichte ihrer Stadt nach. Das Tänzelfest ist das älteste historische Kinderfest Bayerns und zählt zum immateriellen Kulturerbe des Freistaats. Ausrichter ist der Tänzelfestverein. Vorstand Horst Lauerwald freut sich, dass die Begeisterung der Kinder auch nach der Zwangspause groß ist. Sie haben sich bereits zahlreich für die Festzüge angemeldet und erhalten ab 20. Juni ihre Kostüme. (Lesen Sie auch: In Kaufbeuren sind die Vorboten des Tänzelfestes schon zu sehen) Kaufbeuren freut sich aufs Tänzelfest vom 14. bis 25. Juli. Bild: Mathias Wild

Käse- und Gourmetfest: Zwei Tage lang feiert Lindenberg am 26./27. August ein internationales Käse- und Gourmetfest. Dazu erwartet die Stadt circa 80 Anbieter aus verschiedenen Ländern, beispielsweise Frankreich, Italien, Ungarn und Irland. Sie bringen Käse, aber auch verschiedenste andere Spezialitäten mit. Zweimal hatte die Stadt das Ereignis absagen müssen. Nicht alle Anbieter, die in der Vergangenheit in die Westallgäuer Stadt kamen, werden wieder dabei sein. Einige haben in der Pandemie aufgegeben. „Bei einigen war es ein Personalthema, bei anderen eine Frage des Alters, andere haben sich beruflich verändert“, sagt Citymanager Sascha Schmid. Man habe das aber kompensieren können. „Das Fest hat einen guten Ruf“, sagt Schmid. Er habe regelmäßig Bewerbungen bekommen. Das Fest hat in der Vergangenheit regelmäßig Besucher auch aus größerem Umkreis angezogen. Schmid erwartet nicht, dass das Interesse nachlässt. „Die Menschen haben Lust auf Events“, sagt der Citymanager. Das Käse- und Gourmetfest findet am 26./27. August 2022 in Lindenberg statt. Bild: Matthias Becker (Archivfoto)

Lesen Sie auch: Ist ein Schützenumzug bei der Allgäuer Festwoche angesichts des Ukraine-Kriegs vertretbar?